¡ÖÇúÈ¯¤·¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤Ù¤Ä¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×º´Æ£ÆóÏ¯¤Î¶¸µ¤¤ËÀïØË¡ª»³ÅÄÍµµ®¼ç±é¡ØÇúÃÆ¡Ù10·î¸ø³«¤Ø
2023Ç¯ÅÙ¤Î¼çÍ×¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤¿¸â¾¡¹À¤µ¤ó¤Î·æºî¾®Àâ¡ØÇúÃÆ¡Ù¤¬¡¢»³ÅÄÍµµ®¤µ¤ó¼ç±é¤Ç±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÃ¯¤¬¤³¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ½ÁÛ¤ä¹Í»¡¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ææ¤ÎÃË¡¦¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯Ìò¤Ï¡¢º´Æ£ÆóÏ¯¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë°ìµó¸ø³«¡Û»³ÅÄÍµµ®¡¢°ËÆ£º»è½¡¢º´Æ£ÆóÏ¯¤é¥¥ã¥¹¥È¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡ÖÇúÃÆ¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬°ÕÌ£¿¼¡Ä
¢£¸¶ºî¤Ï¡Ö¤³¤Î¥ß¥¹¡×¡Ö¥ß¥¹ÆÉ¤ß¡×W¼õ¾Þ¤ÎÏÃÂêºî
±Ç²è¡ØÇúÃÆ¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2023Ç¯ÈÇ¡Ù(ÊõÅç¼Ò)¤È¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤2023Ç¯ÈÇ¡Ù(¥Ï¥ä¥«¥ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¥Þ¥¬¥¸¥ó)¤ÇÆ²¡¹¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢¸â¾¡¹À¤µ¤ó¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£ÇØ¶Ú¤¬Åà¤ë¤è¤¦¤Ê¾×·âÅ¸³«¤ÎÏ¢Â³¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¡¢Â³ÊÔ¡ØË¡ÄîÀêµò ÇúÃÆ2¡Ù¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ù¡ØÎø¤Ï±«¾å¤¬¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ù¡ØÄë°ì¤ÎÔ¢¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±Ê°æÁï¤µ¤ó¡£Á¡ºÙ¤Ê¿´ÍýÉÁ¼Ì¤È¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë±Ê°æ´ÆÆÄ¤¬¡¢¡Ö¿´¤ÎÃæ¤ËÃ¯¤·¤â¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÇúÃÆ¡×¤È¤¤¤¦¿¼ÁØ¥Æ¡¼¥Þ¤ËÄ©¤à¡£
¢£¿ì¤ÃÊ§¤¤¤ÎÃæÇ¯ÃË¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¡¢Åìµþ²õÌÇ¤Î´íµ¡
Êª¸ì¤Ï¡¢¤¢¤ëÌë¤Îº³ºÙ¤Ê»ö·ï¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¿ì¤Ã¤¿Àª¤¤¤Ç¼«ÈÎµ¡¤ÈÅ¹°÷¤ËË½¹Ô¤òÆ¯¤¡¢·Ù»¡¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿°ì¿Í¤ÎÃæÇ¯ÃË¡£Èà¤Ï¼«¤é¤ò¡Ö¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢Îî´¶¤¬Æ¯¤¯¤È¾Î¤·¤ÆÅÔÆâ¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿ÇúÃÆ¤ÎÂ¸ºß¤òÍ½¹ð¤¹¤ë¡£½©ÍÕ¸¶¤Ç¤ÎÇúÇË¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤³¤Î¸å°ì»þ´Ö¤ª¤¤Ë3²óÇúÈ¯¤¹¤ë¤ÈÍ½ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
·º»ö¤¿¤Á¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ò¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¤È¤«¤ï¤·¤Ä¤Ä¡¢¼¡Âè¤ËÇúÃÆ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆæ¤á¤¤¤¿¡È¥¯¥¤¥º¡É¤ò½Ð¤·»Ï¤á¤ë¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¡£¼èÄ´¼¼¤Ç¤ÎÆ¬Ç¾Àï¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢ÅìµþÃæ¤Ç¤ÏÉ¬»à¤ÎÇúÃÆÃµº÷¤¬Å¸³«¡£¡Ö¤Þ¤¿¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉé¤±¤À¡×¨¡¨¡·º»ö¤¿¤Á¤ÏÆæ¤ÎÃË¡¦¥¹¥º¥¤ËËÝÏ®¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡£
¢£¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬Ì¥¤»¤ë¡¢¶Ë¸Â¤Î±éµ»¹çÀï
¼ç±é¤Î»³ÅÄÍµµ®¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¤È¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÐÖµ¤¹¤ë·º»ö¡¦Îà²È¡£¤â¤¸¤ã¤â¤¸¤ã¤ÎÅ·Á³¥Ñ¡¼¥Þ¤Ë´Ý¥á¥¬¥Í¤È¤¤¤¦ÌîÊë¤Ã¤¿¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤¬¤é¡¢±Ô¤¤´Ñ»¡´ã¤È¿äÍýÎÏ¤ò»ý¤Ä¸ò¾Ä¿Í¤À¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸¶ºî¡¢´°àú¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢¡ÖÅö¤Æ½ñ¤¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤¬À¸¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌò¤Ø¤Î¿¼¤¤¶¦´¶¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯Ìò¤Ïº´Æ£ÆóÏ¯¤µ¤ó¡£¡Ö¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¤È¤¤¤¦ÃË¤òÀ¤¤Ë»º¤ßÍî¤È¤·¤¿¸â¾¡¹À»á¤Ë¡¢¤¢¤é¤ó¸Â¤ê¤Î´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤á¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë"10±ß¥Ï¥²"¤âÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂºÝ¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦Å°Äì¤Ö¤ê¡£¡Ö°¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÅ¯³Ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¡£ÉáÄÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷ËÆ¤Ç¡¢ÀÖÄóÅô¹¥¤¤Ê»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤â¡Ö¡ØÇúÃÆ¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²øÊª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Ú·É¤ÎÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇúÃÆÁÜº÷¤ËËÛÁö¤¹¤ë½äºº¡¦¸öÅÄÌò¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿°ËÆ£º»è½¤µ¤ó¡£ÌîÊý½ð¤Î·º»ö¡¦Åù¡¹ÎÏÌò¤ÏÀ÷Ã«¾ÂÀ¤µ¤ó¡£º´Æ£¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁþ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è(¾Ð)¡£±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¹¤´¤¯ÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤ÎÊ¬ÎÌ¤ÎÂæ»ì¤ò´°àú¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆóÏ¯¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Îà²È¤Î¾å»Ê¡¦À¶µÜÌò¤ÎÅÏÉôÆÆÏº¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜºî¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸¶ºî¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤Î¡ØÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¹â¾°¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÀ¤ËÆÃ²½¤·¤¿µ©Í¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¢£¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡Á¡ª¡×¶¸µ¤¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬¶Á¤¯¡¢ÀïØË¤ÎÆÃÊó±ÇÁü
²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤Ï¡¢¸ò¾Ä¿Í¡¦Îà²È¤È¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¡¢Æó¿Í¤¬ÉÔÅ¨¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤¦¥«¥Ã¥È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Îà²È¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÇúÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌµ´¶¾ð¤È¤¤¤Ã¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¹¥º¥¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤½¤¦¤ÊÃæÇ¯ÃËÀ¤ÎÉ÷ËÆ¤Ç¡Ö¼¡¤Ï1»þ´Ö¸å¤ËÇúÈ¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤·¤ÆÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡ÖÇúÃÆ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é»ä¤Î¾¡¤Á¤À¡×¤È¸À¤¤Êü¤ÄÎà²È¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢²²¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«Ž¢¤¹¤´¤¤¡ª¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡Á¡ªŽ£¤È¶½Ê³¤Ç¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤¶²¤í¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¹¥º¥¡£¤·¤«¤·Îà²È¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤¤º¤ì¸å²ù¤¹¤ë¤è¡¢²¶¤Ë²ñ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¡£Ìë¤âÌ²¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¤Í¡×¤È¤¿¤À¤Ê¤é¤ÌÊ·°Ïµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤É¤³¤«´í¤¦¤µ¤ò¤Ï¤é¤ó¤ÀÆÈ¼«¤ÎÀµµÁ´¶¤ÎÊÒÎÚ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Öº´Æ£¤µ¤ó¤â»³ÅÄ¤µ¤ó¤â¸¶ºî¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ª¡×¡Öº´Æ£ÆóÏ¯¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¡×¡ÖÀ¨¤¤Ã»¤¤Æ°²è¤À¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¡£¸¶ºî¤Î»ý¤ÄÆÈÆÃ¤Î¶²ÉÝ´¶¤¬¡¢¸«»ö¤Ë±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
À÷Ã«¾ÂÀ¤µ¤ó¤¬¡Ö¿Í¤Ï°Ëâ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿»þ¡¢¿Í´Ö¤Î¶È¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊªÁ´°÷¤Î¶È¤¬³À´Ö¸«¤¨¡¢Á±¤È°¤ÎÍß¤¬ßÕ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿»þ¡¢±Ç²è´Û¤òË¬¤ì¤ÆÄº¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤Î¶È¤âßÕ¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Ë¡Ö¿Í´Ö¤Î¶È¡×¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ëËÜºî¡£Å¯³Ø¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤"ÉáÄÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó"¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¶²ÉÝ¤Ï¡¢Ã¯¤Î¿´¤Ë¤âÀø¤à°Ç¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¶À¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¶Ë¾å¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÈÄ¶¥Éµé¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¿¥¤êÀ®¤¹µæ¶Ë¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ØÇúÃÆ¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯10·î31Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
±Ç²è¡ØÇúÃÆ¡Ù¡¡ºîÉÊ³µÍ×
½Ð±é¡§»³ÅÄÍµµ®¡¢°ËÆ£º»è½¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡¢ºäÅìÎ¶ÂÁ¡¢´²°ìÏº¡¢ÊÒ²¬ÀéÇ·½õ¡¢ÃæÅÄÀÄ½í¡¡
²ÃÆ£²íÌé¡¢ÀµÌ¾ËÍÂ¢¡¢²ÆÀî·ë°á¡¢ÅÏÉôÆÆÏº¡¢º´Æ£ÆóÏ¯
¸¶ºî¡§¸â¾¡¹À¡ÖÇúÃÆ¡×(¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë)
´ÆÆÄ¡§±Ê°æÁï
µÓËÜ¡§È¬ÄÅ¹°¹¬¡¢»³±º²íÂç
ÇÛµë¡§¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹±Ç²è
(C)¸â¾¡¹À¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡¡(C)2025±Ç²è¡ØÇúÃÆ¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
