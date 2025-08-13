【MLB】エンゼルス7ー6ドジャース（8月12日・日本時間13日／アナハイム）

【映像】大谷43号で同僚がフルコースのお出迎え

ドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス戦に「1番・DH」でスタメン出場。かつての本拠地でかっ飛ばした43号ソロに、ベンチのチームメートたちもテンション最高潮。飛び出すリアクションが“全方向から祝福”状態だった。

5-5の同点で迎えた9回表、先頭打者として打席に立った大谷は、相手クローザー・ジャンセンの2球目、カットボールをフルスイング。打球速度114.8マイル（約184.8キロ）、飛距離404フィート（約123.1メートル）の特大勝ち越しアーチをライトスタンドへ突き刺した。

これで大谷は4試合連続ホームラン。11試合連続安打とともに、自身の好調ぶりを強く印象づけ、リーグ単独トップとなる43号に到達した。

この1発に、ドジャースベンチの興奮も最高潮。打順を待っていたフリーマンは大谷の帰還をお辞儀スタイルでお出迎え。テオスカーがひまわりの種シャワーで祝福し、ロバーツ監督とハイタッチを交わすと、ベンチではチームメートが次々と手を差し出してハイタッチの嵐。

そして最後に待ち構えていたロハスと、お馴染みのグータッチからの“デコピンポーズ”を披露。まさに「打った本人より喜んでいるのでは？」と錯覚するほど、祝福ムード一色となった。

この日の大谷は3打数1安打1本塁打1打点。試合は延長タイブレークの末に惜しくも敗れたが、劇的な43号でスタンドを沸騰させ、ベンチに一体感をもたらした。明日は今季9度目の二刀流デー。バットで勢いをつけたまま、マウンドでも存在感を示せるか、期待は高まるばかりだ。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）