子どもの長期休み中、どうしても悩んでしまうのが「お昼ごはんをどうするか」問題。今回はSNSの総フォロワー40万人超え、時短レシピが人気の爆速レシピクリエイター・およねさん（@oyone.gram）に、そんな休み中のお昼ごはんを子どもと一緒に楽しめる、最高のレシピを教えてもらいました。

がっつりボリューミーなハンバーグサンド

ポリ袋でこねてつくる、ハンバーグサンドイッチのレシピです。丸く成形しない四角いハンバーグが食パンにまさかのシンデレラフィット。食べるときは、食べやすい大きさに切ってくださいね。

【写真】「田」のかたちに肉だねを絞り出す

●ハンバーグサンド

【材料】

豚ひき肉 400g

卵 3個（肉ダネ用1個／トッピング用2個）

枝豆（殻をむいた状態）70g

ピザ用チーズ 60g

水 30mL程度

食パン 4枚

千切りキャベツ 適量

A［パン粉大さじ2 塩小さじ1／2 砂糖小さじ1／2］



【つくり方】

（1） 厚みのあるポリ袋に豚ひき肉・卵1個・枝豆・Aを入れてよくこねる。

（2） ポリ袋の端1cmほど切り落とし、ブライパンに肉ダネを絞り出す。そのとき、「田」の形になるように絞り出すのがポイント。

（3） ヘラで4等分になるように切り込みを入れておく。

（4） 中火で火にかけ4分ほど加熱したら、肉ダネの凹みの部分に卵・チーズを入れ、水を回しかけてフタをして5分ほど蒸し焼きにする。

（5） 食パンに千切りキャベツを置き、その上に焼き上がったハンバーグを1個ずつ置きサンドイッチにする。

食べやすいサイズにカットして完成！

子どもと一緒につくって、親子で楽しい

このレシピは夏休み中のお昼ごはんに大活躍したものなのだそう。

「夏休み中の子育て世帯のお悩みといえば、子どもの昼ごはん。考えるのもつくるのも面倒だし、想像するだけでおっくうになってしまいますよね。ひらき直って子どもと一緒につくろうとしても、こぼしたりやけどが心配だったりといろいろ疲れて、最終的にもう二度とやるもんか！ ってうなだれちゃったりなんかして。子育て世帯は一度はこんな経験をしていると思います。

そんなときに考えたのがこのレシピ。袋でこねてそのまま成形せずに絞るハンバーグは洗い物も増やさずにすむし、子どもでもあまりこぼすことなく、比較的簡単につくれちゃうんです。タマネギのみじん切りをしない代わりに野菜は枝豆で補って、ちゃんと料理した感もバッチリ。ホットプレートでイベントっぽさを出せばもう完璧です！

多少形が悪くても、親子で楽しめればそれでOK。このレシピで『私、ちゃんとママやってる！』って、自分をほめてほしいです！」（およねさん）