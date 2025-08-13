「今日好き」米澤りあ、ほっそり美脚輝くキャミワンピ姿「珍しい系統」「綺麗すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/08/13】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが8月12日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」出演美女、美脚際立つキャミワンピ姿
米澤は「THE WALK COLLECTION 2025 ありがとうございました」とイベントに出演したことを報告し、衣装姿の写真を投稿。花柄のキャミソールワンピースを着用し、ほっそりとした脚や美しいデコルテを披露している。
この投稿に、ファンからは「珍しい系統の服装も似合ってる」「綺麗すぎる」「スタイル抜群で羨ましい」「大人っぽくて素敵」「脚が綺麗」「鎖骨が綺麗」「笑顔が可愛い」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は、黒木聖那と「夏休み編2024」にてカップル成立し、2025年6月12日に破局を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出演美女、美脚際立つキャミワンピ姿
◆米澤りあ、美脚輝くキャミワンピ姿
米澤は「THE WALK COLLECTION 2025 ありがとうございました」とイベントに出演したことを報告し、衣装姿の写真を投稿。花柄のキャミソールワンピースを着用し、ほっそりとした脚や美しいデコルテを披露している。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は、黒木聖那と「夏休み編2024」にてカップル成立し、2025年6月12日に破局を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】