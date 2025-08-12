『ガチアクタ』第6話 新たな荒らし屋ジャバー出現
2025年7月6日（日）より放送・配信中のTVアニメ『ガチアクタ』（講談社『週刊少年マガジン』にて連載中）の第6話あらすじと先行場面カットが公開。
『ガチアクタ』は、犯罪者の子孫たちが暮らすスラム街に生まれた孤児の少年・ルドを主人公にしたバトルアクションで、原作・裏那圭／graffiti design・晏童秀吉による講談社「週刊少年マガジン」にて2022年2月から連載を開始した作品。『ガチアクタ』は「次にくるマンガ大賞2022」コミックス部門でGlobal特別賞を受賞。裏那は『ガチアクタ』の構想を練る中、グラフィティデザインを取り入れることでより面白くなるのではないかと考え、グラフィティデザイナーである晏童秀吉の協力を得た。
敵は「常識」「権力」「差別偏見」！
話題の激震漫画が、ついに2025年7月6日（日）より放送、配信開始！
制作はアニメスタジオ ボンズフィルムが担当する。
そんなTVアニメ『ガチアクタ』の第6話あらすじ＆先行場面カットが公開。
＜第06話「ちゃんとした一撃ィ！！」＞
掃除屋にきた依頼は、荒らし屋が出したニセモノだった。彼らの狙いは天界人であるルド。荒らし屋の対応に当たったザンカを残し、ルドはグリスやフォロとともに逃走経路を探す。そんな彼らの前に新たな荒らし屋ジャバーが立ちはだかった。仲間を守ろうとするグリスに両手を武器化させたジャバーが襲いかかる！
＞＞＞第6話先行場面カットをチェック！（写真10点）
（C）裏那圭・晏童秀吉・講談社／「ガチアクタ」製作委員会
