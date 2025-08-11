9回満塁の場面でシュナイダー監督が激高

【MLB】ブルージェイズ 5ー4 ドジャース（日本時間11日・ロサンゼルス）

ブルージェイズ側放送席が嘆きの声を上げた。10日（日本時間11日）に行われたドジャース戦、9回1死満塁で大谷翔平投手に対し、メーソン・フルハーチ投手が投じた2球目の判定を巡り、ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督がベンチで激高する場面があった。

カウント0-1から投じた2球目が内角高めに。大谷は体が反応しスイングしかけるも判定はボールとなった。球場がざわつく中、ブルージェイズ側の地元放送局「スポーツネット」も即座に反応。実況のダン・シュルマン氏は「いやあぁぁ」と声を上げ、解説のバック・マルティネス氏も「彼は振ったと思う。（ボール判定となり）なんてことだ。彼は振ったように見えましたが」と続けた。実況と解説がほぼ同時に声を発し、判定への驚きと不満を伝えた。

勝敗を大きく左右しかねない局面だけに、ブルージェイズのベンチも立ち上がり、塁審に向けて強く抗議する様子が中継にも映し出された。疑惑の判定となったが、フルハーチは大谷を三振、続くムーキー・ベッツ内野手を三ゴロに打ち取り、勝利をつかんだ。

SNS上でもこの判定は物議を醸した。米データ会社「コーディファイ・ベースボール」はX（旧ツイッター）で「彼ら（審判）は大谷のスイングをチェックしたと言った」と記し、写真付きで紹介。判定が大いに議論を巻き起こすことになった。（Full-Count編集部）