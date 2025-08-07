〈極上の朝食〉ふわふわの白いオムレツがメイン！ 朝から味わう絶品プレート

台湾では朝から外食をすることが当たり前だそうです。たまにはそんな文化を取り入れて、気持ちのいい日に外で朝食を食べるのもおすすめ。今回は、スイーツコンシェルジュのはなともさんに「おいしい朝食」のお店を聞きました。

〈極上の朝食〉

風が気持ち良かったり、天気が良かったり……そんな心地の良い朝は、レストランやカフェなどで朝から外食しませんか？ 朝においしいものを食べたら、それだけで幸せな一日です。食べログの検索ではなかなか見つけにくい、おいしい朝食を食べられるお店をグルメ著名人の方々に教えていただきました！

Q. おすすめの「朝食」が食べられるお店とおすすめメニューを教えてください

A.「プルミエメ」の「白の鉄板オムレツ プレート」2,000円です

「白の鉄板オムレツ プレート」2,000円

代々木八幡駅の近くにあるフラン・パティシエ専門店「パケモンテ」も手掛けるオーナーのお店「プルミエメ」は、一日を通して朝ごはんが楽しめるカフェです。

数ある朝食メニューの中でもおすすめは、トーストの上に白いオムレツをトッピングした、他にはないモーニングメニュー「白の鉄板オムレツ プレート」。グラナパダーノチーズを使用した、クリーミーで濃厚なホワイトソースがオムレツのおいしさを引き立てます。野菜もフレッシュ感があり、朝から幸せな気持ちに！

朝食に2,000円と少し贅沢ですが、朝のパワーチャージに、または自分へのご褒美なら納得の金額です。

古いビルの中に構えた同店。お店の入り口からは想像できないような開放感あふれる空間が広がっている

カウンター席なら作る様子を間近で見られるので、いつもとは違った朝食時間を楽しめるはずです。味覚だけではなく視覚でも楽しめるというのも同店おすすめの理由。

「ムイエット プレート」1,700円。どのメニューもこだわりの器で提供されている

カフェ好き＆フランス好きのオーナーが集めた、こだわりの器とヴィンテージカトラリーが料理を美しく引き立てます。店内も海外のオシャレカフェのようで、非日常感を高めてくれますよ。



※夏の間は火・水曜日が定休日です。

※デリは季節で変わるため、写真のものとは異なります。

※価格は税込です。

教えてくれた人

＜店舗情報＞◆プルミエメ住所 : 東京都渋谷区富ヶ谷1-6-10 代々木公園ビル 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」（KADOKAWA）、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

