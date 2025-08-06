シリーズでお伝えしている「阿波踊り」の連紹介。



今回は、結成100周年を迎えるのんき連です。



家族とともに踊りを続ける高校生を取材しました。

■結成100周年迎える「最古の連」

「エイヤッサ・エイヤッサ・エイヤッサ」



手をあげて、足を運べば、阿波踊り。



踊り手と観客が一緒に楽しめるのが「のんき連」です。

のんき連は、現在ある阿波踊り連の中で最も長い歴史を持ち、2025年に100周年を迎えます。



■阿波踊り三大主流「のんき調」

踊り方は、阿波踊り三大主流のひとつである「のんき調」。



男踊りは顔を前に向け腰を落として、背筋を伸ばし、切れのある手さばきで力強く踊ります。



女踊りの特徴は、浮足。



足を上に浮かせてから前に進み、指の先までしなやかに伸ばして優雅に踊ります。

■次世代を担う踊り子

今は総勢100人ほどの連員が、2025年の阿波踊りの本番に向けて練習しています。



女踊りを担う、中山采春さん、高校2年生です。



（中山采春さん）

「お母さんとお父さんが、二人とも(阿波踊りを)していて、阿波踊りの練習についてて来ていて、私も(阿波踊りを)したいなあと思って、始めました」



小学校2年生から阿波踊りをはじめ、2025年、10年目になりました。



最初はおぼつかない足取りで踊っていた女踊りも、今では華麗な手さばきで踊ります。





「アヤットサーアヤット・ヤットアヤット・ヤットアヤットサー・ヤットサー」

「阿波へ来るならお盆に来んせ。町は踊りの渦となる、アヤットサー・ヤットサー」



全員で踊り終わると、すぐに撮影した動画を確認します。



立っている場所の位置や手の向きなど、チェックは欠かせません。

■「のんき連」一家

采春さんは4人家族。



父・高志さんは大太鼓、母・瑞宝さんは締め太鼓を演奏し、弟・晃汰さんが男踊りを踊っています。

（父・中山高志さん）

「大人っぽい踊りにはなってきたのでは」

「ぴょこぴょこ踊るのから、少しはしなやかに踊るようになってきたのではないですかね」

■家族の絆深める「阿波踊り」

（母・中山瑞宝さん）

「小さいときは厳しく両親で言っていたので、嫌になった時もあったと思うけれど」

「家族で一緒にできることって、なかなかないと思うし、(家族で阿波踊りを)やってこれてよかった」

■次の100年へ

（中山采春さん）

「のんき連100周年なので、去年よりもたくさんの人に笑顔になってもらって」

「小さい子にも、のんき連の魅力とか、良いところを伝えて、のんき連をずっと先まで続けていきたいと思います」

長い歴史の中で守り伝えられてきた伝統のバトン。



のんき連は、次の100年へと進みます。