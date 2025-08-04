¥ì¥¸¥§¥ó¥º¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¡ÖÄ¶¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡¡±ýÇ¯¤ÎÌ¾Áª¼ê¤¬ÁíÀª33¿Í½¸·ë¡ÖÁ°ºÂ»î¹ç¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡×¤È¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡×¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë
¡¡¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤¬8·î1Æü¡¢9·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥º¥Þ¥Ã¥Á2025¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡¢¡Ö¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡×¤È¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÁíÀª33¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡±ýÇ¯¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬ÀªÂ·¤¤¤¹¤ë°ìÀï¤Ë¡Ö·ã¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁ°ºÂ»î¹ç¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥º¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆCÂçºå¤Ç³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤È¡¢J¥ê¡¼¥°¤äÆüËÜÂåÉ½¤Ç³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¸µÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¹¤ë¡£9·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëJ1¥ê¡¼¥°Âè30ÀáCÂçºå¡ßÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤ÎÁ°ºÂ»î¹ç¤È¤·¤Æ¡¢¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç16»þ15Ê¬¤«¤é¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡CÂçºå¥ì¥¸¥§¥ó¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë°Ü½»¤·¤¿FWÂçµ×ÊÝ²Å¿Í»á¤ä¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿FW³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄ¥ì¥¸¥§¥ó¥º¤Ë¤Ï¡¢MF¾®Ìî¿Æó»á¡¢FW¹â¸¶Ä¾ÂÙ»á¡¢FW´¬À¿°ìÏº¤È¤¤¤Ã¤¿¤«¤Ä¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¸µÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö·ã¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸«¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ê¡×¡ÖÄ¶¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤ÌÌ»Ò¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡×¡ÖÁ°ºÂ»î¹ç¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ö¾®Ìî¿Æó¤Î¥×¥ì¡¼¸«¤ì¤ë¤ÎÇ®¤¤¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾Áª¼ê¤¬½¸¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë