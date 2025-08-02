»²À¯ÅÞ¡¦¤µ¤ä»á¡¢²Î¼ê»þÂå¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¾Ú¸À¡¡¥¸¥ã¥º¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥Þ¤¬¡Ö¥«¥Á¥ó¤È¤¤Æ±ï¤òÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¤µ¤ä»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ä¿¿¤Ã¸þ¿©¤¤°ã¤¦¸À¤¤Ê¬
¡¡¾®Áªµó¶è¤ÈÈæÎã¶è¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ14µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÂçÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢»²±¡Áª¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿»²À¯ÅÞ¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬¡¢·ãÀï¤ÎÅìµþÁªµó¶è¤Ç2°ÌÅöÁª¤·¤¿¤µ¤ä»á¤À¡£ ÅöÁª¸å¤Ë¤Ï¡¢»²À¯ÅÞ¤¬¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¤ÆËÜÌ¾¤¬¡Ö±öÆþÀ¶¹á¡Ê¤·¤ª¤¤¤ê¤µ¤ä¤«¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¸øÉ½¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉ×¤¬²»³Ú²È¡¦±öÆþ½ÓºÈ»á¤Ç¡¢¡ÈÎ¬Ã¥º§µ¿ÏÇ¡É¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢ËÜ¿Í¤¬ÈÝÄê¤¹¤ëÁûÆ°¤âµ¯¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤ï¤É¤¹¤®¤ë°áÁõ¤ÇÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¤µ¤ä»á¡×¤Î»Ñ¡£Â¾¡¢¥µ¥ó¥¿¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ç¤Î¡È¸ø³«¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¡É¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤â
¡¡¤µ¤ä»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥º²Î¼ê¤Ê¤É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£5¡Á6Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÈà½÷¤¬²Î¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿²£ÉÍ¤Î¥¸¥ã¥º¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥Þ¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¤µ¤ä»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ç²Î¤â¾å¼ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£À¼¤â¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤ë»Ò¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥¸¥ã¥º¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯´ó¤ê¤«¤Ê¡£²£ÉÍ¤Ç¤Ï·ë¹½ÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤É¤³¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡£Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡¥¸¥ã¥º¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Î¸«¤¿ÌÜ¤âËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÃúÇ«¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£»ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡ØËâÀ¤Î¿Í¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Í¡×
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÅö»þ¤Ï·ëº§Á°¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡Ê¸½É×¤Î¡Ë±öÆþ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¿¤Î¤è¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤³¤Î¥Þ¥Þ¤Î¥¸¥ã¥º¥Ð¡¼¤Ë¤Ï½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±öÆþ¤µ¤ó¤¬µÞ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤µ¤ä¤¬µÞ¤Ë¡Ø»ä¤â½Ð¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¡£½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤éÂåÌò¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¾ï¼±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤â¤»¤º¤Ë·ê¤ò³«¤±¤¿¡£¥«¥Á¥ó¤È¤¤Æ±ï¤òÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤ä»á¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤´µºÜ¤Î»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ç´ÑÅª»ö¼Â¤Î¤ß¤Î¼èºàº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯µõµ¶»ö¼Â¤Î·ÇºÜ¤Ï¤ª»ß¤á²¼¤µ¤¤¡×¤È²óÅú¡£
¡¡ÁªµóÀïºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤ÆÅöÁª¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤µ¤ä»á¤À¤¬¡¢¥¸¥ã¥º¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥Þ¤È¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ï¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¿©¤¤°ã¤¦¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯8·î15¡¦22Æü¹æ