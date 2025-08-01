¡Ø¤ª¤·¤ã¤ìÈÖÄ¹¡Ù3²¯²óºÆÀ¸¤Î¾×·â¡ÄÊ¿À®¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥ì¥ó¥¸¡×¤Ï¤Ê¤¼ZÀ¤Âå¤Ë»É¤µ¤ë¤Î¤«¡©
¤¤¤Þ¡¢ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬2000Ç¯Âå¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ORANGE RANGE¤À¡£7·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡ÊÎáÏÂver.¡Ë¡Ù¤ÎMV¤Ï¡¢1¥õ·î¤Ç1300ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢THE FIRST TAKE¤Î½Ð±é¤âÂç¤¤¤ËÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡Ù¤¬1300ËüºÆÀ¸¡ÄÊ¿À®ÂåÉ½¡ÖORANGE RANGE¡×¤¬ÎáÏÂ¤ËºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡ÖÉ¬Á³¤ÎÍýÍ³¡×¤è¤êÂ³¤¯¡£
²òÁüÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤ëMV
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥æ¥ê¥«¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡ÊÎáÏÂver.¡Ë¡Ù¤ÎMV¤Ë¤Ï¡¢¡ØGTO¡Ù¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤äORANGE RANGE¤Î¡Ø¤ª¤·¤ã¤ìÈÖÄ¹ feat.¥½¥¤¥½¡¼¥¹¡Ù¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥Ý¥Ã¥¡¼¡Ù¤ÎCM¡¢¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø³Ø¹»¤Ø¹Ô¤³¤¦¡ª¡ÙÆâ¤ÇÃæ¹âÀ¸¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿´ë²è¡ØÌ¤À®Ç¯¤Î¼çÄ¥¡Ù¤ÎºÆ¸½¤â¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥¿¥ó¤òÏ¢ÂÇ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï»¨³Ø¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥È¥ê¥Ó¥¢¤ÎÀô ¡ÁÁÇÀ²¤é¤·¤¥à¥ÀÃÎ¼±¡Á¡Ù¤ò»×¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¡¢30Âå¤ÎÉ®¼Ô¤â¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤¢¤Ã¤¿¡ª¡×¤È²û¤«¤·¤µ¤Ë»×¤ï¤ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡ÈÊ¿À®¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥Í¥¿¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Åö»þ¤ÎÃæ¹âÀ¸¤ÎÆü¾ï¤â¥ê¥¢¥ë¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÉ¼ê¤ËÁõ¾þ¤·¤¿¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥°¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬¥·¥ã¥Ä¤Î²¼¤ËÃå¤Æ¤¤¤ë¥«¥é¡¼T¡¢¥¬¥é¥±¡¼¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¿¬Èø¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ä¡¢³ØÀ¸¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¥ê¥×¥È¥ó¤Î»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¡È¤¢¤Îº¢¡É¤Î²òÁüÅÙ¤¬°ÛÍÍ¤Ë¹â¤¤¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀÄ½Õ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²û¤«¤·¤¹¤®¤Æµã¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Ê¿À®¤ËÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤¿À¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢TikTok¤Ç¤ÏZÀ¤Âå¤¬¤³¤Î³Ú¶Ê¤òÈ¯¸«¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤ä¥«¥Ð¡¼¥Í¥¿¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¿À®¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈºÆÉ¾²Á¤ÎÍýÍ³
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¿À®¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢ORANGE RANGE¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
2023Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¾ÅÆîÇµÉ÷¡¢5Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë³èÆ°ºÆ³«¤·¤¿À¾Ìî¥«¥Ê¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë5¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿RIP SLYME¤Ê¤É¡¢2000Ç¯Âå¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òºÌ¤Ã¤¿Èà¤é¤âºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL¡Ù¡ØSUMMER SONIC¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤²»³ÚÈÖÁÈ¤äÂç·¿¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÀ¤´Ö¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¡¢2000Ç¯Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò´Þ¤à¡¢Ê¿À®¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¤½¤ì¤Ï»þÂåÀ¤¬Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ë»×¤¦¡£1990Ç¯°Ê¹ß¤Ëµ¯¤¤¿¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤Î·ÐºÑÉÔ¶·¡¢1995Ç¯¤Î¡ÖÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¡×¤ä1997Ç¯¤Î¡Ö¿À¸ÍÏ¢Â³»ùÆ¸»¦½ý»ö·ï¡×¤Ê¤É¤Î¶§°ÈÈºá¡¢À¤µªËö¤Ë¸þ¤±¤¿½ªËöÏÀ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î°Å¤¤¥à¡¼¥É¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢2000Ç¯Âå¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
ÇÉ¼ê¤Ç¼«Í³¤ÇÌÀ¤ë¤¤Ê¿À®¤Î¾ÝÄ§¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È´õË¾¤Î¸÷¡É¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¡¢ÉÔ·Êµ¤¡¢SNS¤Î±ê¾å¤Ê¤ÉÊÄºÉ´¶¤ä°Å¤¤¶õµ¤¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ê¿À®¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤¿¥®¥ã¥ë¤ä¥»¥ì¥Ö¤Ê¤É¤Î³«ÊüÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢²»³Ú¤âÊ¿À®ÆÃÍ¤ÎÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Ê¥à¡¼¥É¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
TikTok¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤µ
¤Þ¤¿¡¢¸½Âå¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤Îºî¤êÊý¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¡£º£¤Ç¤³¤½¥µ¥Ö¥¹¥¯¤äYouTube¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿·¶Ê¤ò¥Õ¥ë¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¿·¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëºÝ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÎ®¤ì¤ëÌó15ÉÃ¤ÎCM¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤¬¾¡Éé¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ÖÃå¤¦¤¿¡×Á´À¹´ü¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤É¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤¥µ¥Ó¤òºî¤ë°Õ¼±¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥µ¥Ó¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ëTikTok¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¤Î¤âð÷¤±¤ë¡£
ORANGE RANGE¤Î¡Ø¤ª¤·¤ã¤ìÈÖÄ¹ feat.¥½¥¤¥½¡¼¥¹¡Ù¤ÏTikTok¤Ç¤Ê¤ó¤È3²¯²ó¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥µ¥Ó¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¡£ORANGE RANGE¡Ø¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡ÙÁ³¤ê¡¢RIP SLYME¡Ø³Ú±à¥Ù¥¤¥Ù¡¼¡ÙÁ³¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¥µ¥Ó¤ò»×¤¤½Ð¤»¤ë¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¶Ê¤Ê¤Î¤«ÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿»þÂå¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¥à¡¼¥É¡¢¥µ¥Ó¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢¶Ê¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤µ¤ÏÊ¿À®¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤À¡£
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û3000¿Í°Ê¾å¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È»Å»ö¤ò¤·¤¿²»³Ú²È¤¬ÃÇ¸À¤¹¤ë¡ÄÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿ÃËÀ²Î¼ê¤ÎÌ¾Á°
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û3000¿Í°Ê¾å¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È»Å»ö¤ò¤·¤¿²»³Ú²È¤¬ÃÇ¸À¤¹¤ë¡ÄÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿ÃËÀ²Î¼ê¤ÎÌ¾Á°
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÇÛÀþ,
¹©¾ì,
°ËÅì»Ô,
Åìµþ,
¥À¥¤¥¹,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
³ùÁÒ,
À¸²Ö,
ÃÖ¾²¹©»ö