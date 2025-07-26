高知vs福島 スタメン発表
[7.26 J3第22節](春野陸)
※18:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 25 今井那生
DF 37 深川大輔
DF 38 鈴木俊也
MF 8 高野裕維
MF 16 上月翔聖
MF 19 水野颯太
MF 66 三好麟大
MF 88 工藤真人
FW 9 新谷聖基
FW 29 内田優晟
控え
GK 30 井上聖也
DF 2 吉田知樹
DF 5 田辺陽太
MF 15 小林里駆
MF 24 岡澤韻生
MF 26 須藤直輝
FW 18 東家聡樹
FW 20 杉山伶央
FW 39 ジョップ・セリンサリウ
監督
秋田豊
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 3 松長根悠仁
DF 17 藤谷匠
DF 25 當麻颯
DF 28 鈴直樹
MF 6 上畑佑平士
MF 7 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
FW 10 森晃太
FW 14 中村翼
FW 18 矢島輝一
控え
GK 31 安西駿
DF 2 山田将之
DF 23 安在達弥
DF 55 柴田徹
MF 8 吉永大志
MF 30 狩野海晟
MF 38 粟野健翔
FW 9 清水一雅
FW 40 樋口寛規
監督
寺田周平
※18:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 25 今井那生
DF 37 深川大輔
DF 38 鈴木俊也
MF 8 高野裕維
MF 16 上月翔聖
MF 19 水野颯太
MF 66 三好麟大
MF 88 工藤真人
FW 9 新谷聖基
FW 29 内田優晟
控え
GK 30 井上聖也
DF 2 吉田知樹
DF 5 田辺陽太
MF 15 小林里駆
MF 24 岡澤韻生
FW 18 東家聡樹
FW 20 杉山伶央
FW 39 ジョップ・セリンサリウ
監督
秋田豊
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 3 松長根悠仁
DF 17 藤谷匠
DF 25 當麻颯
DF 28 鈴直樹
MF 6 上畑佑平士
MF 7 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
FW 10 森晃太
FW 14 中村翼
FW 18 矢島輝一
控え
GK 31 安西駿
DF 2 山田将之
DF 23 安在達弥
DF 55 柴田徹
MF 8 吉永大志
MF 30 狩野海晟
MF 38 粟野健翔
FW 9 清水一雅
FW 40 樋口寛規
監督
寺田周平