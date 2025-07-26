[7.26 J3第22節](春野陸)

※18:00開始

主審:宗像瞭

<出場メンバー>

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 21 大杉啓

DF 25 今井那生

DF 37 深川大輔

DF 38 鈴木俊也

MF 8 高野裕維

MF 16 上月翔聖

MF 19 水野颯太

MF 66 三好麟大

MF 88 工藤真人

FW 9 新谷聖基

FW 29 内田優晟

控え

GK 30 井上聖也

DF 2 吉田知樹

DF 5 田辺陽太

MF 15 小林里駆

MF 24 岡澤韻生

MF 26 須藤直輝

FW 18 東家聡樹

FW 20 杉山伶央

FW 39 ジョップ・セリンサリウ

監督

秋田豊

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 上田智輝

DF 3 松長根悠仁

DF 17 藤谷匠

DF 25 當麻颯

DF 28 鈴直樹

MF 6 上畑佑平士

MF 7 針谷岳晃

MF 20 城定幹大

FW 10 森晃太

FW 14 中村翼

FW 18 矢島輝一

控え

GK 31 安西駿

DF 2 山田将之

DF 23 安在達弥

DF 55 柴田徹

MF 8 吉永大志

MF 30 狩野海晟

MF 38 粟野健翔

FW 9 清水一雅

FW 40 樋口寛規

監督

寺田周平