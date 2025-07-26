¡Ö¤³¤ì¤¬·ò¾ï¼Ô¤ÎÂÎ¤Ê¤ó¤À¡×´ßÃ«Íö´Ý¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë´µ¤Ã¤¿¡ÈÆ°¤±¤Ê¤¤¡ÉÆñÉÂ¤¬´°¼£¤·¤¿·Ð°ÞÌÀ¤«¤¹¡ÖËÜÅö±¿¤Ç¤¹¡×
¡¡´ßÃ«¸ÞÏ¯¤È´ßÃ«¹á¤òÎ¾¿Æ¤Ë»ý¤Ä´ßÃ«Íö´Ý¤¬¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËÆñÉÂ¤ò´µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â·àÅª¤Ë²óÉü¤·¤¿·Ð¸³¤ä¡¢²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸ ²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡ª¡ª¡Ù¤Ï¡¢ÃøÌ¾¿Í¤¬¼«¿È¤Î²áµî¤Î¼ºÇÔ¤äºÃÀÞ¡¢¤½¤³¤«¤éÆÀ¤¿¶µ·±¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£7·î25Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦´ßÃ«¸ÞÏ¯¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦´ßÃ«¹á¤òÎ¾¿Æ¤Ë»ý¤Ä´ßÃ«Íö´Ý¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¡Ö¼ãÇ¯À¥ê¥¦¥Þ¥Á¡×¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼ø¶È¤òÊ¹¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¤Îß·ÉôÍ¤¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Î¤Û¤«¡¢A.B.C-Z¤Î¸Þ´Ø¹¸°ì¡¢¹â¶¶¿¿Ëã¡¢Æ£ËÜÈþµ®¤é¤¬½Ð±é¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤òÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢¤¹¤°¤Ë´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦À³Ê¤Ë¤è¤ê¡¢ÍÄÃÕ±à¤«¤éÂç³Ø¤Þ¤Ç·×7²ó¤Î¼õ¸³¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦Íö´Ý¡£¤½¤¦¤·¤¿°Õ¼±¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤ò»ý¤Ä¡È2À¤¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¼ãÇ¯À¥ê¥¦¥Þ¥Á¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´ßÃ«¤Ï¼«¿È¤ÎÉÂµ¤¤ò¡Ö¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤È¤«»ý¤Ã¤Æ¤ë¥ì¥Ù¥ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢Åö»þ¤Ï¼ó¤ä¸ª¡¢Éª¡¢É¨¤Ê¤ÉÁ´¿È¤Î´ØÀá¤¬ÄË¤ß¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÆ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤Ë3ºÐ¤«¤é6ºÐ¤´¤í¤¬¾É¾õ¤¬½Å¤¯¡¢Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤ËÆþ±¡¤·¤ÆÍÄÃÕ±à¤â3Ê¬¤Î1¤°¤é¤¤¤·¤«¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¥ê¥¦¥Þ¥Á¤ËÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤ë²¹Àô¤ËÊì¿Æ¤ÈÄÌ¤¤¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂÎ¤¬Æ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òµ§¤ê¤Ê¤¬¤éÆþÍá¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¶¦±é¼Ô¤Î¹â¶¶¿¿Ëã¤«¤é¡Ö¥Þ¥Þ¤Î°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËèÆü¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÊì¿Æ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÆñÉÂ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸øÎ©¾®³Ø¹»¤ÎÄÌ³Ø¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¾®³Ø¹»¼õ¸³¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤â10¹»¤¹¤Ù¤Æ¤ËÉÔ¹ç³Ê¡£Í£°ì¹ç³Ê¤·¤¿ÅÔÆâ¤Î¾¯¿Í¿ôÀ©»äÎ©¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¡¢¼«Í³¤Ê¹»É÷¤ä¼þ°Ï¤ÎÀèÀ¸¤ÎÍý²ò¤È¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¤Ç²÷Å¬¤Ê³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÉÂµ¤¤Î»ö¾ð¤ò³Ø¹»Â¦¤ØÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Ã´Ç¤¤ä¹»Ä¹¡¢ÊÝ·ò¼¼¤ÎÀèÀ¸¤¬Ìô¤Î´ÉÍý¤äÂÎÄ´¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤³Ø¹»¡£¤Û¤ó¤È¤³¤³¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¿·Ìô¤Î¼£¸³¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅêÌô¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÌô¤¬¸ú¤ÉÂµ¤¤¬´°¼£¡£¡Ö¼¡¤ÎÆü¤ÎÄ«¡¢ÂÎ·Ú¤Ã¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡£2ÃÊ¥Ù¥Ã¥É¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬·ò¾ï¼Ô¤ÎÂÎ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¾×·â¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È·àÅª¤ÊÊÑ²½¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖËÜÅö±¿¤Ç¤¹¡×¤È¤½¤Î´ñÀ×Åª¤Ê·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£