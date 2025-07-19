¡ÚÈ¡´Û12R¡ÛR.¥¥ó¥°µ³¾è ¥Þ¥¸¥«¥ë¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¤¬²÷¾¡
¡¡7·î19Æü¡¢È¡´Û¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿12R¡¦3ºÐ¾å1¾¡¥¯¥é¥¹¡Ê¼Ç1200m¡Ë¤Ï¡¢R.¥¥ó¥°µ³¾è¤Î4ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Þ¥¸¥«¥ë¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦»ûÅçÎÉ¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£1.1/4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥é¥»¡¼¥Ì¥·¥å¥á¡¼¥ë¡ÊÌÆ4¡¦Èþ±º¡¦¿ù±º¹¨¾¼¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥¯¥ì¥»¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥°¡Ê¤»¤ó5¡¦Èþ±º¡¦¹â¶¶Ê¸²í¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:08.4¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤Ç²£»³Éð»Ëµ³¾è¡¢¥ß¥¯¥¹¥È¥Ù¥ê¡¼¥º¡Ê²´3¡¦Èþ±º¡¦°ËÆ£·½»°¡Ë¤Ï4Ãå¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÉðËµ³¾è¡¢¥Þ¥¸¥«¥ë¥·¥ã¥¤¥ó¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦Éð±ÑÃÒ¡Ë¤Ï6ÃåÇÔÂà¡£
¡Ú¥Þ¥ê¡¼¥óS¡Û¥Ô¥å¥¢¥¥¢¥ó¤¬¶¼°Ò¤ÎÇ´¤ê¹ø¡ª¥ª¡¼¥×¥ó½é¾¡Íø¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢»º¶ð
¡¡R.¥¥ó¥°µ³¾è¤Î4ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Þ¥¸¥«¥ë¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¡¢Æ±µ³¼ê¤ÏÍèÆüÁá¡¹2¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎJRA15¾¡ÌÜ¤ÇJRAÄÌ»»¤Ï32¾¡ÌÜ¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¹¥¥À¥Ã¥·¥å¤Ç3ÈÖ¼ê¤«¤é¡£¼ê±þ¤¨È´·²¤ËÄ¾Àþ¤Þ¤Ç±¿¤Ö¤È¤½¤Î¤Þ¤ÞÁá¡¹¤ËÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢´í¤Ê¤²¤Ê¤¯²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥¸¥«¥ë¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¡¡7Àï2¾¡
¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦»ûÅçÎÉ¡Ë
Éã¡§¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢
Êì¡§¥Þ¥Ë¥¯¡¼¥ë
ÊìÉã¡§¥Ø¥Ë¡¼¥Ò¥å¡¼¥º
ÇÏ¼ç¡§ÈÓÅÄÀµ¹ä
À¸»º¼Ô¡§ÀéÂåÅÄËÒ¾ì