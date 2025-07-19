º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç145¥¥í¡¡Éüµ¢¤Ø½çÄ´¡Ä¥É·³¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ö¶¯ÅÙ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¡×
Éü³è¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê
¡¡±¦¸ª¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ç60Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀïÁ°¤Î¼èºà¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥í¥¦¥¤Ï½çÄ´¤À¡£µå±ãµÙ²Ë¤Î´Ö¡¢Îý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£º£Æü¤Ï¤Þ¤À¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Êó¹ð¤ÏÁ´¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤À¡£¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¡ÊÄ´À°¡Ë¤òÂ³¤±¡¢ÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤¹¤ëÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¿ôÆü¤Î¤¦¤Á¤À¤í¤¦¡£¡Ê¿ÈÂÎ¤Î¡ËÄ´»Ò¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢º£¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¶¯ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö90¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó144.8¥¥í¡Ë¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶¯ÅÙ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¼¡¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ë»¡¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£»ý¤Áµå¤ÎÁ´¤Æ¤òÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ïº£µ¨8»î¹ç¤Ç1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.72¡£5·î13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤Ë15Æü´Ö¤ÎILÆþ¤ê¤·¡¢6·î20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¤Ë¤Ï60Æü´Ö¤ÎIL¤Ë°Ü¹Ô¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅêµå¤ÏºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤Ë¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï8·î²¼½Ü¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉüµ¢¤ÎÌÜÅÓ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë