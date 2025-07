ファミリーマートは、有楽製菓とコラボレーションした「ブラックサンダーチョコレートフラッペ」と、ロッテとコラボレーションした「クランキーフラッペ」を2025年7月22日(火)から全国のファミリーマートで発売します。実売価格はどちらも380円(税込)。

記事のポイント チョコレート菓子の人気を二分する「ブラックサンダー」と「クランキー」が、それぞれの個性を最大限に活かしたフラッペとして、この夏ファミリーマートに登場。ザクザクとサクサクとそれぞれ異なる食感も楽しめるので、両方買って食べ比べてみるのもアリかも。

「ブラックサンダーチョコレートフラッペ」は発売から2週間の販売数が同社のフラッペ歴代No.1の記録を打ち立てたザクザク食感が特徴の人気商品で、今年で4度目の発売となります。今回はこれまでのブラックサンダーチョコレートフラッペと比較して、最大量のクッキーが配合されています。

「ブラックサンダーチョコレートフラッペ」

一方で、ロッテ「クランキー」との初コラボレーション商品となる「クランキーフラッペ」は、サクサクしたパフが入っており、サクサク食感が特徴。クランキー特有の香ばしさを感じ、夏でもおいしく食べられるすっきりとした味わいのチョコレート味です。

「クランキーフラッペ」

ザクザクとサクサク、それぞれの食感が再現されたファミリーマートのチョコレートフラッペ対決、あなたはどちらを食べますか?

