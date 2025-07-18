「音楽の日2025」タイムテーブル＆歌唱曲発表
【モデルプレス＝2025/07/18】TBSでは、7月19日午後2時から8時間にわたって夏の大型音楽特番『音楽の日2025』を生放送。タイムテーブルが公開された。
【写真】「音楽の日2025」タイムテーブル
Aぇ! group「《A》BEGINNING」
岡本真夜「TOMORROW」
KID PHENOMENON「ONE DAY」
郷ひろみ「2億4千万の瞳 〜エキゾチック・ジャパン〜」「最強無敵のDong Dong Dong！」
THE JET BOY BANGERZ「PARTY IN HERE」
s**t kingz「Oh s**t！！feat. SKY-HI」
島津亜矢「時代」
超特急「メタルなかよし」
中西保志「最後の雨」
MAX「TORA TORA TORA」
ME:I「MUSE」
nobodyknows+「ココロオドル」
BOYNEXTDOOR「今日だけI LOVE YOU（Japanese Ver.）」
LIL LEAGUE「刺激最優先」
（※50音順）
ココロ燃やす4大合唱
Aqua Timez「虹」
INI「Party Goes On」
Crystal Kay「恋におちたら」
JO1「BE CLASSIC」
SUPER BEAVER「アイラヴユー」
SWEET STEADY「ぱじゃまぱーてぃー！」
SKY-HI「At The Last」
DA PUMP「U.S.A.」
乃木坂46「おひとりさま天国」
HIPPY「君に捧げる応援歌」
M!LK「イイじゃん」
Little Glee Monster「For Decades」
（※50音順）
ココロ燃やす4大合唱
GRe4N BOYZ×NEWS「U R not alone」
IMP.「CRUISIN'」
XG「IS THIS LOVE」
&TEAM「青嵐（Aoarashi）」
キタニタツヤ「青のすみか」
倉木麻衣「Feel fine！」
こっちのけんと「はいよろこんで」
超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）「超最強」
BE:FIRST「Sailing」
MAZZEL「Seaside Story」
三浦大知「Blizzard」
RIP SLYME「楽園ベイベー」
Little Black Dress「君は1000％」
LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE -Japanese ver.-」
（※50音順）
ココロ燃やす4大合唱
SG「僕らまた」
ILLIT「Almond Chocolate」
Kis-My-Ft2「Thank youじゃん！」「AAO」
CANDY TUNE「倍倍FIGHT！」
CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」
コレサワ「元彼女のみなさまへ」
櫻坂46「UDAGAWA GENERATION」
三代目 J SOUL BROTHERS「R.Y.U.S.E.I.」
Superfly「僕のこと」
HANA「ROSE」
FRUITS ZIPPER「かがみ」
ココロ燃やす4大合唱
WEST.「アンジョーヤリーナ」
ココロ燃やすお祭りソング
Da-iCE「Tasty Beating Sound」
SP企画「ココロの歌プロジェクト」
HIDE（GRe4N BOYZ）が『音楽の日』のために作詞・作曲
MIGOPPER!（ミゴッパー）
平成世代：ISSA（DA PUMP）
昭和世代：郷ひろみ
平成世代：藤本美貴（モーニング娘。OG）
令和世代：FRUITS ZIPPER
令和世代：M!LK
「ウタウタイ」
ILLIT「Magnetic」
King ＆ Prince「HEART」「シンデレラガール」
SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」
SixTONES「GONG」「BOYZ」
timelesz「Rock this Party」
NEWS「チャンカパーナ」
乃木坂46「ガールズルール」
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」「ダーリン」
Little Glee Monster「好きだ。」
（※50音順）
Da-iCE「スターマイン」
日向坂46「ドレミソラシド」
WEST.「ええじゃないか」
AKB48「Oh my pumpkin！」「ポニーテールとシュシュ」
Number_i「GOAT」「INZM」「GOD_i」
（※50音順）
東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシー、さまざまなエリアを舞台に、珠玉の名曲の数々を、豪華アーティストたちが歌い繋ぐ。
ME:I×IS:SUE「ジャンボリミッキー！」
HANA（CHIKA・KOHARU・JISOO）
ディズニー映画『モアナと伝説の海』より「どこまでも 〜How Far I'll Go〜」
中島健人・昆夏美
ディズニー映画『アラジン』より「ホール・ニュー・ワールド」
石丸幹二×新妻聖子×宮野真守×昆夏美×小林唯
東京ディズニーシーで長年愛される楽曲「コンパス・オブ・ユア・ハート」
Little Glee Monster
ディズニー映画『アナと雪の女王』より「レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜」
新妻聖子×清水美依紗
ディズニー映画『アナと雪の女王』より「生まれてはじめて」
大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）
ディズニー映画『ピノキオ』より「星に願いを」
Mrs. GREEN APPLE
東京ディズニーリゾート®︎夏のスペシャルイベントを彩る最新曲「Carrying Happiness」
（※順不同）
WEST.「怪獣の花唄」
Crystal Kay「何度でも」
こっちのけんと「さよならエレジー」
島津亜矢「幾億光年」
増田貴久（NEWS）「瞳をとじて」
森山直太朗「生きとし生ける物へ」
（※50音順）
ダンス企画！総勢95名が魅せる！“DREAM DANCE”
年に1度、日本エンタメ界がひとつになって贈る『音楽の日』の「ダンス企画」。今年は“DREAM DANCE”と銘打ち、日本を代表する芸能事務所の精鋭メンバーたちが“ドリームチーム”を結成。『音楽の日』でしか見られない、夢のダンスショーが開幕。
LDHグループ選抜チーム
中務裕太・小森隼（GENERATIONS）、陣・山本彰吾（THE RAMPAGE）、松井利樹（BALLISTIK BOYZ）、SHOW・TAKUMI・HINATA・TAKI（THE JET BOY BANGERZ）
坂道グループ選抜チーム
金川紗耶・小川彩（乃木坂46）、村井優・村山美羽（櫻坂46）、高橋未来虹（※「高」正しくは「はしごだか」）・清水理央（日向坂46）
s**t kingz選抜チーム
YUUKI（IS:SUE）、NAOKO（HANA）、かれん（Little Glee Monster）、武知海青（THE RAMPAGE）、RYUHEI（BE:FIRST）、マサヒロ（超特急）
スターダスト選抜チーム
ユーキ・マサヒロ・アロハ（超特急）、志村玲於（SUPER★DRAGON）、EIKU・HAYATO（ONE N' ONLY）、長野凌大（原因は自分にある。）、FUMIYA（BUDDiiS）、山本龍人（ICEx）、森田璃空（Lienel）
STARTO ENTERTAINMENT選抜チーム
神山智洋（WEST.）、末澤誠也・草間リチャード敬太（Aぇ! group）、永岡蓮王・井上一太（AmBitious）
HYBE選抜チーム
FUMA・K・NICHOLAS・YUMA・JO（&TEAM）、京助・礼央（aoen）
BMSG選抜チーム
SOTA・SHUNTO・RYUHEI（BE:FIRST）、RAN・SEITO・RYUKI・TAKUTO（MAZZEL）、Aile The Shota
ライジングプロダクション選抜チーム
MAX、YORI・TOMO・KIMI・U-YEAH（DA PUMP）、Lead、小池成（プラチナボーイズ）
LAPONE選抜チーム
LAPONE ENTERTAINMENT
川尻蓮・豆原一成（JO1）、木村柾哉・西洸人（INI）、田中笑太郎・谷口太一（DXTEEN）
LAPONE GIRLS
AYANE・SUZU（ME:I）、RINO・YUUKI（IS:SUE）
ハーフタイムショー
ダンスバトル
中務裕太・TAKUMI（LDHグループ選抜チーム）、アロハ（スターダスト選抜チーム）、NICHOLAS（HYBE選抜チーム）、RAN・SEITO（BMSG選抜チーム）、TOMO（ライジングプロダクション選抜チーム）
次世代ダンスパフォーマンス
SEIYA・SHOW（BUDDiiS）、志賀李玖・筒井俊旭・竹野世梛（ICEx）、芳賀柊斗・高桑真之（Lienel）、KID PHENOMENON、RUI・TAIKI・YUTA・KEI・COTA・TAICHI・HAL（BMSG TRAINEE）
ココロひびけ。Snow Man『音楽の日』5曲メドレー
今年デビュー5周年を迎えたSnow Manによる、日本中の“ココロ”を元気にするSPメドレー企画
Snow Man「D.D.」「HELLO HELLO」「涙の海を越えていけ」「Dangerholic」「ブラザービート」
（※順不同）
今回の『音楽の日』番組テーマは「ココロ」。音楽で心がときめき、心が震え、心が躍り、心がひとつになる瞬間を届けたい。そんな熱い想いを持った豪華アーティストたちが、“音楽のチカラ”で皆の心を震わせる名曲を歌唱する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「音楽の日2025」タイムテーブル
◆「音楽の日2025」タイムテーブル公開
◆午後2時台
Aぇ! group「《A》BEGINNING」
岡本真夜「TOMORROW」
KID PHENOMENON「ONE DAY」
郷ひろみ「2億4千万の瞳 〜エキゾチック・ジャパン〜」「最強無敵のDong Dong Dong！」
s**t kingz「Oh s**t！！feat. SKY-HI」
島津亜矢「時代」
超特急「メタルなかよし」
中西保志「最後の雨」
MAX「TORA TORA TORA」
ME:I「MUSE」
nobodyknows+「ココロオドル」
BOYNEXTDOOR「今日だけI LOVE YOU（Japanese Ver.）」
LIL LEAGUE「刺激最優先」
（※50音順）
◆午後3時台
ココロ燃やす4大合唱
Aqua Timez「虹」
INI「Party Goes On」
Crystal Kay「恋におちたら」
JO1「BE CLASSIC」
SUPER BEAVER「アイラヴユー」
SWEET STEADY「ぱじゃまぱーてぃー！」
SKY-HI「At The Last」
DA PUMP「U.S.A.」
乃木坂46「おひとりさま天国」
HIPPY「君に捧げる応援歌」
M!LK「イイじゃん」
Little Glee Monster「For Decades」
（※50音順）
◆午後4時台
ココロ燃やす4大合唱
GRe4N BOYZ×NEWS「U R not alone」
IMP.「CRUISIN'」
XG「IS THIS LOVE」
&TEAM「青嵐（Aoarashi）」
キタニタツヤ「青のすみか」
倉木麻衣「Feel fine！」
こっちのけんと「はいよろこんで」
超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）「超最強」
BE:FIRST「Sailing」
MAZZEL「Seaside Story」
三浦大知「Blizzard」
RIP SLYME「楽園ベイベー」
Little Black Dress「君は1000％」
LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE -Japanese ver.-」
（※50音順）
◆午後5時台
ココロ燃やす4大合唱
SG「僕らまた」
ILLIT「Almond Chocolate」
Kis-My-Ft2「Thank youじゃん！」「AAO」
CANDY TUNE「倍倍FIGHT！」
CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」
コレサワ「元彼女のみなさまへ」
櫻坂46「UDAGAWA GENERATION」
三代目 J SOUL BROTHERS「R.Y.U.S.E.I.」
Superfly「僕のこと」
HANA「ROSE」
FRUITS ZIPPER「かがみ」
◆午後6時台
ココロ燃やす4大合唱
WEST.「アンジョーヤリーナ」
ココロ燃やすお祭りソング
Da-iCE「Tasty Beating Sound」
SP企画「ココロの歌プロジェクト」
HIDE（GRe4N BOYZ）が『音楽の日』のために作詞・作曲
MIGOPPER!（ミゴッパー）
平成世代：ISSA（DA PUMP）
昭和世代：郷ひろみ
平成世代：藤本美貴（モーニング娘。OG）
令和世代：FRUITS ZIPPER
令和世代：M!LK
「ウタウタイ」
ILLIT「Magnetic」
King ＆ Prince「HEART」「シンデレラガール」
SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」
SixTONES「GONG」「BOYZ」
timelesz「Rock this Party」
NEWS「チャンカパーナ」
乃木坂46「ガールズルール」
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」「ダーリン」
Little Glee Monster「好きだ。」
（※50音順）
◆午後7時台
Da-iCE「スターマイン」
日向坂46「ドレミソラシド」
WEST.「ええじゃないか」
AKB48「Oh my pumpkin！」「ポニーテールとシュシュ」
Number_i「GOAT」「INZM」「GOD_i」
（※50音順）
◆東京ディズニーリゾート スペシャルパフォーマンス
東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシー、さまざまなエリアを舞台に、珠玉の名曲の数々を、豪華アーティストたちが歌い繋ぐ。
ME:I×IS:SUE「ジャンボリミッキー！」
HANA（CHIKA・KOHARU・JISOO）
ディズニー映画『モアナと伝説の海』より「どこまでも 〜How Far I'll Go〜」
中島健人・昆夏美
ディズニー映画『アラジン』より「ホール・ニュー・ワールド」
石丸幹二×新妻聖子×宮野真守×昆夏美×小林唯
東京ディズニーシーで長年愛される楽曲「コンパス・オブ・ユア・ハート」
Little Glee Monster
ディズニー映画『アナと雪の女王』より「レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜」
新妻聖子×清水美依紗
ディズニー映画『アナと雪の女王』より「生まれてはじめて」
大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）
ディズニー映画『ピノキオ』より「星に願いを」
Mrs. GREEN APPLE
東京ディズニーリゾート®︎夏のスペシャルイベントを彩る最新曲「Carrying Happiness」
（※順不同）
◆午後8時台
WEST.「怪獣の花唄」
Crystal Kay「何度でも」
こっちのけんと「さよならエレジー」
島津亜矢「幾億光年」
増田貴久（NEWS）「瞳をとじて」
森山直太朗「生きとし生ける物へ」
（※50音順）
◆午後8時〜9時台
ダンス企画！総勢95名が魅せる！“DREAM DANCE”
年に1度、日本エンタメ界がひとつになって贈る『音楽の日』の「ダンス企画」。今年は“DREAM DANCE”と銘打ち、日本を代表する芸能事務所の精鋭メンバーたちが“ドリームチーム”を結成。『音楽の日』でしか見られない、夢のダンスショーが開幕。
LDHグループ選抜チーム
中務裕太・小森隼（GENERATIONS）、陣・山本彰吾（THE RAMPAGE）、松井利樹（BALLISTIK BOYZ）、SHOW・TAKUMI・HINATA・TAKI（THE JET BOY BANGERZ）
坂道グループ選抜チーム
金川紗耶・小川彩（乃木坂46）、村井優・村山美羽（櫻坂46）、高橋未来虹（※「高」正しくは「はしごだか」）・清水理央（日向坂46）
s**t kingz選抜チーム
YUUKI（IS:SUE）、NAOKO（HANA）、かれん（Little Glee Monster）、武知海青（THE RAMPAGE）、RYUHEI（BE:FIRST）、マサヒロ（超特急）
スターダスト選抜チーム
ユーキ・マサヒロ・アロハ（超特急）、志村玲於（SUPER★DRAGON）、EIKU・HAYATO（ONE N' ONLY）、長野凌大（原因は自分にある。）、FUMIYA（BUDDiiS）、山本龍人（ICEx）、森田璃空（Lienel）
STARTO ENTERTAINMENT選抜チーム
神山智洋（WEST.）、末澤誠也・草間リチャード敬太（Aぇ! group）、永岡蓮王・井上一太（AmBitious）
HYBE選抜チーム
FUMA・K・NICHOLAS・YUMA・JO（&TEAM）、京助・礼央（aoen）
BMSG選抜チーム
SOTA・SHUNTO・RYUHEI（BE:FIRST）、RAN・SEITO・RYUKI・TAKUTO（MAZZEL）、Aile The Shota
ライジングプロダクション選抜チーム
MAX、YORI・TOMO・KIMI・U-YEAH（DA PUMP）、Lead、小池成（プラチナボーイズ）
LAPONE選抜チーム
LAPONE ENTERTAINMENT
川尻蓮・豆原一成（JO1）、木村柾哉・西洸人（INI）、田中笑太郎・谷口太一（DXTEEN）
LAPONE GIRLS
AYANE・SUZU（ME:I）、RINO・YUUKI（IS:SUE）
ハーフタイムショー
ダンスバトル
中務裕太・TAKUMI（LDHグループ選抜チーム）、アロハ（スターダスト選抜チーム）、NICHOLAS（HYBE選抜チーム）、RAN・SEITO（BMSG選抜チーム）、TOMO（ライジングプロダクション選抜チーム）
次世代ダンスパフォーマンス
SEIYA・SHOW（BUDDiiS）、志賀李玖・筒井俊旭・竹野世梛（ICEx）、芳賀柊斗・高桑真之（Lienel）、KID PHENOMENON、RUI・TAIKI・YUTA・KEI・COTA・TAICHI・HAL（BMSG TRAINEE）
◆午後9時台
ココロひびけ。Snow Man『音楽の日』5曲メドレー
今年デビュー5周年を迎えたSnow Manによる、日本中の“ココロ”を元気にするSPメドレー企画
Snow Man「D.D.」「HELLO HELLO」「涙の海を越えていけ」「Dangerholic」「ブラザービート」
（※順不同）
◆「音楽の日」番組テーマは「ココロ」
今回の『音楽の日』番組テーマは「ココロ」。音楽で心がときめき、心が震え、心が躍り、心がひとつになる瞬間を届けたい。そんな熱い想いを持った豪華アーティストたちが、“音楽のチカラ”で皆の心を震わせる名曲を歌唱する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】