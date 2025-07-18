「音楽の日2025」（C）TBS

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【モデルプレス＝2025/07/18】TBSでは、7月19日午後2時から8時間にわたって夏の大型音楽特番『音楽の日2025』を生放送。タイムテーブルが公開された。

【写真】「音楽の日2025」タイムテーブル

◆「音楽の日2025」タイムテーブル公開


◆午後2時台


Aぇ! group「《A》BEGINNING」

岡本真夜「TOMORROW」

KID PHENOMENON「ONE DAY」

郷ひろみ「2億4千万の瞳 〜エキゾチック・ジャパン〜」「最強無敵のDong Dong Dong！」

THE JET BOY BANGERZ「PARTY IN HERE」

s**t kingz「Oh s**t！！feat. SKY-HI」

島津亜矢「時代」

超特急「メタルなかよし」

中西保志「最後の雨」

MAX「TORA TORA TORA」

ME:I「MUSE」

nobodyknows+「ココロオドル」

BOYNEXTDOOR「今日だけI LOVE YOU（Japanese Ver.）」

LIL LEAGUE「刺激最優先」

（※50音順）

◆午後3時台


ココロ燃やす4大合唱
Aqua Timez「虹」

INI「Party Goes On」

Crystal Kay「恋におちたら」

JO1「BE CLASSIC」

SUPER BEAVER「アイラヴユー」

SWEET STEADY「ぱじゃまぱーてぃー！」

SKY-HI「At The Last」

DA PUMP「U.S.A.」

乃木坂46「おひとりさま天国」

HIPPY「君に捧げる応援歌」

M!LK「イイじゃん」

Little Glee Monster「For Decades」

（※50音順）

◆午後4時台


ココロ燃やす4大合唱
GRe4N BOYZ×NEWS「U R not alone」

IMP.「CRUISIN'」

XG「IS THIS LOVE」

&TEAM「青嵐（Aoarashi）」

キタニタツヤ「青のすみか」

倉木麻衣「Feel fine！」

こっちのけんと「はいよろこんで」

超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）「超最強」

BE:FIRST「Sailing」

MAZZEL「Seaside Story」

三浦大知「Blizzard」

RIP SLYME「楽園ベイベー」

Little Black Dress「君は1000％」

LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE -Japanese ver.-」

（※50音順）

◆午後5時台


ココロ燃やす4大合唱
SG「僕らまた」

ILLIT「Almond Chocolate」

Kis-My-Ft2「Thank youじゃん！」「AAO」

CANDY TUNE「倍倍FIGHT！」

CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」

コレサワ「元彼女のみなさまへ」

櫻坂46「UDAGAWA GENERATION」

三代目 J SOUL BROTHERS「R.Y.U.S.E.I.」

Superfly「僕のこと」

HANA「ROSE」

FRUITS ZIPPER「かがみ」

◆午後6時台


ココロ燃やす4大合唱
WEST.「アンジョーヤリーナ」

ココロ燃やすお祭りソング
Da-iCE「Tasty Beating Sound」

SP企画「ココロの歌プロジェクト」
HIDE（GRe4N BOYZ）が『音楽の日』のために作詞・作曲
MIGOPPER!（ミゴッパー）
平成世代：ISSA（DA PUMP）
昭和世代：郷ひろみ
平成世代：藤本美貴（モーニング娘。OG）
令和世代：FRUITS ZIPPER
令和世代：M!LK
「ウタウタイ」

ILLIT「Magnetic」

King ＆ Prince「HEART」「シンデレラガール」

SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」

SixTONES「GONG」「BOYZ」

timelesz「Rock this Party」

NEWS「チャンカパーナ」

乃木坂46「ガールズルール」

Mrs. GREEN APPLE「ライラック」「ダーリン」

Little Glee Monster「好きだ。」

（※50音順）

◆午後7時台


Da-iCE「スターマイン」

日向坂46「ドレミソラシド」

WEST.「ええじゃないか」

AKB48「Oh my pumpkin！」「ポニーテールとシュシュ」

Number_i「GOAT」「INZM」「GOD_i」

（※50音順）

◆東京ディズニーリゾート スペシャルパフォーマンス


東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシー、さまざまなエリアを舞台に、珠玉の名曲の数々を、豪華アーティストたちが歌い繋ぐ。

ME:I×IS:SUE「ジャンボリミッキー！」

HANA（CHIKA・KOHARU・JISOO）
ディズニー映画『モアナと伝説の海』より「どこまでも 〜How Far I'll Go〜」

中島健人・昆夏美
ディズニー映画『アラジン』より「ホール・ニュー・ワールド」

石丸幹二×新妻聖子×宮野真守×昆夏美×小林唯
東京ディズニーシーで長年愛される楽曲「コンパス・オブ・ユア・ハート」

Little Glee Monster
ディズニー映画『アナと雪の女王』より「レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜」

新妻聖子×清水美依紗
ディズニー映画『アナと雪の女王』より「生まれてはじめて」

大森元貴（Mrs. GREEN APPLE
ディズニー映画『ピノキオ』より「星に願いを」

Mrs. GREEN APPLE
東京ディズニーリゾート®︎夏のスペシャルイベントを彩る最新曲「Carrying Happiness」

（※順不同）

◆午後8時台


WEST.「怪獣の花唄」

Crystal Kay「何度でも」

こっちのけんと「さよならエレジー」

島津亜矢「幾億光年」

増田貴久（NEWS）「瞳をとじて」

森山直太朗「生きとし生ける物へ」

（※50音順）

◆午後8時〜9時台


ダンス企画！総勢95名が魅せる！“DREAM DANCE”

年に1度、日本エンタメ界がひとつになって贈る『音楽の日』の「ダンス企画」。今年は“DREAM DANCE”と銘打ち、日本を代表する芸能事務所の精鋭メンバーたちが“ドリームチーム”を結成。『音楽の日』でしか見られない、夢のダンスショーが開幕。

LDHグループ選抜チーム

中務裕太・小森隼（GENERATIONS）、陣・山本彰吾（THE RAMPAGE）、松井利樹（BALLISTIK BOYZ）、SHOW・TAKUMI・HINATA・TAKI（THE JET BOY BANGERZ）

坂道グループ選抜チーム

金川紗耶・小川彩（乃木坂46）、村井優・村山美羽（櫻坂46）、高橋未来虹（※「高」正しくは「はしごだか」）・清水理央（日向坂46）

s**t kingz選抜チーム

YUUKI（IS:SUE）、NAOKO（HANA）、かれん（Little Glee Monster）、武知海青（THE RAMPAGE）、RYUHEI（BE:FIRST）、マサヒロ（超特急）

スターダスト選抜チーム

ユーキ・マサヒロ・アロハ（超特急）、志村玲於（SUPER★DRAGON）、EIKU・HAYATO（ONE N' ONLY）、長野凌大（原因は自分にある。）、FUMIYA（BUDDiiS）、山本龍人（ICEx）、森田璃空（Lienel）

STARTO ENTERTAINMENT選抜チーム

神山智洋（WEST.）、末澤誠也・草間リチャード敬太（Aぇ! group）、永岡蓮王・井上一太（AmBitious）

HYBE選抜チーム

FUMA・K・NICHOLAS・YUMA・JO（&TEAM）、京助・礼央（aoen）

BMSG選抜チーム

SOTA・SHUNTO・RYUHEI（BE:FIRST）、RAN・SEITO・RYUKI・TAKUTO（MAZZEL）、Aile The Shota

ライジングプロダクション選抜チーム

MAX、YORI・TOMO・KIMI・U-YEAH（DA PUMP）、Lead、小池成（プラチナボーイズ）

LAPONE選抜チーム

LAPONE ENTERTAINMENT

川尻蓮・豆原一成（JO1）、木村柾哉・西洸人（INI）、田中笑太郎・谷口太一（DXTEEN）

LAPONE GIRLS

AYANE・SUZU（ME:I）、RINO・YUUKI（IS:SUE）

ハーフタイムショー

ダンスバトル

中務裕太・TAKUMI（LDHグループ選抜チーム）、アロハ（スターダスト選抜チーム）、NICHOLAS（HYBE選抜チーム）、RAN・SEITO（BMSG選抜チーム）、TOMO（ライジングプロダクション選抜チーム）

次世代ダンスパフォーマンス

SEIYA・SHOW（BUDDiiS）、志賀李玖・筒井俊旭・竹野世梛（ICEx）、芳賀柊斗・高桑真之（Lienel）、KID PHENOMENON、RUI・TAIKI・YUTA・KEI・COTA・TAICHI・HAL（BMSG TRAINEE）

◆午後9時台


ココロひびけ。Snow Man『音楽の日』5曲メドレー

今年デビュー5周年を迎えたSnow Manによる、日本中の“ココロ”を元気にするSPメドレー企画

Snow Man「D.D.」「HELLO HELLO」「涙の海を越えていけ」「Dangerholic」「ブラザービート」

（※順不同）

◆「音楽の日」番組テーマは「ココロ」


今回の『音楽の日』番組テーマは「ココロ」。音楽で心がときめき、心が震え、心が躍り、心がひとつになる瞬間を届けたい。そんな熱い想いを持った豪華アーティストたちが、“音楽のチカラ”で皆の心を震わせる名曲を歌唱する。（modelpress編集部）

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