世界中で愛される、映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター(以下、スタジオツアー東京)」に、2025年7月18日(金)から魔法動物や劇中アイテムをモチーフにした夏の新メニューが登場する。暑い季節にぴったりな、スタジオツアー東京で楽しめる夏季限定のスペシャルメニューが登場!映画『ハリー・ポッター』シリーズに登場するカラフルでかわいらしい魔法動物のピグミーパフをモチーフにしたかき氷ドリンクや、映画2作目『ハリー・ポッターと秘密の部屋』に登場したペチュニアおばさんのケーキをイメージした、イギリス発祥の伝統菓子トライフルが登場。

さらに、ハグリッドが魔法生物飼育学の教科書に指定した書物『怪物的な怪物の本』を再現したブラウニーや、ハグリッドのバースデーケーキがデザインされたカフェラテなど、見た目にもかわいらしく、わくわくするような メニューが目白押しだ。4種類のフードとドリンクはスタジオツアー東京のエントランス ロビーに隣接するフロッグカフェとフードホールでお楽しみいただける。現在、スタジオツアー東京にて好評開催中の特別企画「炎のゴブレット」では、映画4作目『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』で、ハリーと対決したドラゴンの模型が新たに登場。映画制作当時の模型の型から新たにモデリングされ、劇中そのままにまるで足元に展示される金の卵を守っているかのような活き活きした躍動感のある姿をご覧いただくことができる。このたび、この映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』公開20周年を記念し、イギリス国内を行脚したドラゴンが来日。日本でも、特別企画「炎のゴブレット」を盛り上げるべく、7月19日(土)〜21日(月・祝)の期間中、テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES開催中のテレビ朝日正面に出現する。その後も日本数カ所を巡り、映画制作の魔法をお楽しみいただけるイベントが開催予定だ。来日するドラゴンは、作中に三大魔法対抗学校試合(トライウィザード・トーナメント)の第一の課題においてハリーと戦ったドラゴンであるハンガリー・ホーンテール。ロンドンのスタジオツアーで行われている映画公開20周年特別企画「トライウィザード・トーナメント〜チャンピオン誕生の舞台裏〜」の開催に合わせ、職人たちの手で丁寧に制作された。全長約7.6メートルもの大きさのドラゴンは、アニマトロニクスによって頭や目、口が動き、咆える姿がまるで映画から飛び出してきたような迫力は一見の価値あり!出没場所は、公式WEBサイトおよび公式SNSにて順次公開。映画制作者の手によって命を吹きこまれたこのドラゴンを、スタジオツアー東京の外で間近で体感いただけるこの貴重な機会に是非お立ち寄りいただき、映画制作の舞台裏や職人技の魔法をご覧になってみてはいかがだろう。また、イギリスで数々の受賞歴を持ち、映画制作の舞台裏を学べる画期的な学校団体向けプログラムである「エデュケーション・プログラム」を一般向けにアレンジした夏の特別プログラム「サマー・ワークショップ」も開催。映画撮影におけるカメラアングルについて知ることができる「映画のカメラアングルを学ぼう」を一般向けに初開催される。夏休み期間中の8月21日(木)〜8月24日(日)の4日間限定で、スタジオツアー東京のチケットをお持ちの小学生3年生から中学生のお子様向けに無料で体験していただける。ツアー体験はもちろん、クリエイティブな気づきや思考を持つきっかけとなるこの貴重な機会にぜひご参加ください♪キュートなフードの数々と大迫力のドラゴンで、日本中のファンに驚きとワクワクを届けるスタジオツアー東京にこの夏を楽しもう!Harry Potter characters, names and related indicia are trademarks of and(C)Warner Bros. Entertainment Inc.Harry Potter Publishing Rights(C)J.K.R.(C)2025 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.