¡È3Ï¢ÇÔ¡É¤«¤éºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¡Ö¶¯¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¡¡ºÇÂç¤ÎÌäÂê¤ò»ØÅ¦¡Ä±ºÏÂ»Ø´ø´±¡ÖJ¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
7·î19Æü¤ÎFCÅìµþÀï¤«¤é¸åÈ¾Àï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë
¡¡J1¡¦±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ï¡¢7·î17Æü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¤ËÄêÎã¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡Àè·î¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÊÆ¹ñ³«ºÅ¤Î¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¶¯¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤Ï¥ê¡¼¥Ù¥ë¥×¥ì¡¼¥È¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¡¢¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆîÊÆ¡¢²¤½£¡¢ËÌÃæÊÆ¤ÎÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤¬Æþ¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç3Ï¢ÇÔ¤Ç¤ÎÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤ÏÀèÀ©¤·¤Æ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦Å¸³«¤Ë¤â»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤òÀï¤¤¡¢¿§¡¹¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤ÇÀï¤Ã¤¿ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò²þÁ±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á1¤Ä¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÂ®¤µ¡¢¥í¡¼¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î»þ¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥µ¡¼¥É¡¢²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¤¤«¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤Ç¤¤ë¤«¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¶¯¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢3»î¹ç¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¤·¤Æ¡Ö¥¯¥é¥Ö£×ÇÕ¤ÇºÇ¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ï°ÂÄêÀ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£3»î¹ç¤È¤âÎÉ¤¤¾ìÌÌ¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é½ªÎ»¤Þ¤Ç°Ý»ý¤ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò¤¤¤«¤ËÄ¹¤¯¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤É¤Î»î¹ç¤Ç¤âÎÉ¤¤»þ´ÖÂÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¼«¤é¤Î¥¹¥¥ë¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï£Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤·Ð¸³¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Ë¸þ¤±¡Ö¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÀþ¤Ç¡¢³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Î¤É¤ì¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤«¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤éº£¸å¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£7·î19Æü¤ÎFCÅìµþÀï¤Ç¥ê¡¼¥°¸åÈ¾Àï¤ÎÀï¤¤¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡ÖÁ°²ó¤ÎÂÐÀï¤«¤é¥·¥¹¥Æ¥à¤âÁª¼ê¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ã¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GK¤âÂå¤ï¤ê¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ç¥ë¥Ä¤ä¼¼²°¡ÊÀ®¡Ë¤â²ÃÆþ¤·¡¢Èà¤é¤¬Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤È¤Ï¡¢2»î¹ç¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Î¾¡¤ÁÅÀ10º¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¿·¤¿¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æºòµ¨¤ÎJ2¤ÇÆÀÅÀ²¦¤ÈMVP¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤¿FW¾®¿¹Èô°¼¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÈà¤ÏÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¸¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥²¡¼¥à¤ÎÆÉ¤ß¤äÆ°¤¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤Î·èÄêÎÏ¤ÏJ2¤Ç¤·¤«¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢Ç¯Îð¤äÀ³Ê¡¢Ç½ÎÏ¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤¬±ºÏÂ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë