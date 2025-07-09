5Ï¢ÇÔ¤Î¥É·³¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¡È¾×·â»ö¼Â¡É¡ÖµÕ¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡¡ÂçÃ«31¹æ¤¬¶õË¤¤â¡ÄXÁûÁ³¡Ö¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¡×
Ä¾¶á5»î¹ç¤Ï1ÅÀ¢ª4ÅÀ¢ª1ÅÀ¢ª1ÅÀ¢ª1ÅÀ¤ÈÂÇÀþ¤¬ÉÔ¿¶
¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º 3¡¼1 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ë1-3¤ÇÇÔ¤ì¡¢º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î5Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬½é²ó¤Ë31¹æÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òÊü¤Ä¤â¡¢¤½¤Î¸åÂÇÀþ¤Ï1ÆÀÅÀ¤âÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¿ôÆü¡¢¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤¬¡Ö5Ï¢ÇÔ¤Ç¤âÁ´Á³¤À¤Í¡£µÕ¤Ë¤¹¤´¤¤¤ï¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¡È»ö¼Â¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïº£µ¨¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢¾×·â¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼¤Ë2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥È0-2¤«¤é3µåÌÜ¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò¶¯¿¶¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó±¦¤ØÈôµ÷Î¥431¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó131.4¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ108.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó174.5¥¥í¡Ë¤Î°ìÈ¯¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£5Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢31ºÐ½é¥¢¡¼¥Á¡£¤³¤ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó54ËÜÎÝÂÇ¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬6²ó2¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤â¡¢ÂÇÀþ¤¬È¿·â¤Ç¤¤º¤ËÇÔÀï¡£ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤«¤é¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥º3Ï¢Àï¤Ï1ÅÀ¡¢4ÅÀ¡¢1ÅÀ¤À¤±¤Ç3Ï¢ÇÔ¡£Á°Æü¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤â1-9¤ÇÂçÇÔ¤òµÊ¤·¡¢5Ï¢ÇÔÃæ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÂÇÀþ¤ÎÉÔ¿¶¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÀïÁ°¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¼ºÂ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö5Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ãù¶â20¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤â¤ó¤Ê¡×¡Ö5Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¤âÃù¶â19¤Ê¤Î¤«¤èw¡×¡Ö²¿µ¤¤Ë5Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¤âÃù¶â19¤¬À¨¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢56¾¡37ÇÔ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤Ï19¡£¾¡Î¨.602¤â¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°1°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤â1-0¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥²¡¼¥àº¹¤Ï¤Þ¤À5¤È¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë