¥É·³¤¬ÂçÎÌ4Áª¼ê¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¡¡¥¥±¤¬ILÆþ¤ê¡¢¥¢¥¦¥È¥Þ¥ó¤¬¾º³Ê¡Ä¥Ö¥ë¥Ú¥óÀ°È÷
¥¢¥¦¥È¥Þ¥ó¤Ïº£µ¨9»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.125
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¡¢¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤òº¸Éª¤Î±ê¾É¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡Ë¤ËÆþ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥í¥Ö¥ì¥¹¥¡¼Åê¼ê¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹ß³Ê¡£¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¢¥¦¥È¥Þ¥ó³°Ìî¼ê¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Åê¼ê¤ò¾º³Ê¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥¥±¤³¤È33ºÐ¤ÎE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ïº£µ¨72»î¹ç½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.195¡¢8ËÜÎÝÂÇ¡¢22ÂÇÅÀ¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤Ëº¸Éª¤Î¸Î¾ã¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£28ºÐ¤Î¥¢¥¦¥È¥Þ¥ó¤Ïº£µ¨9»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.125¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¡£5·î19Æü¤Ë»±²¼3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¤Ë¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£3A¤Ç¤Ï70»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.289¡¢20ËÜÎÝÂÇ¡¢74ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï7Æü¡ÊÆ±8Æü¡Ë¤Î»î¹çÁ°¡¢Ä¾¶á¤Ç¼£ÎÅ¤ÈMRI¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÉª¤Îç§¾ä±ê¤Ë¶á¤¤¾õ¶·¤À¤±¤É¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢IL¤ËÆþ¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥×¥ì¡¼¤Î¡ËÀ©¸Â¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹ß³Ê¤·¤¿¥í¥Ö¥ì¥¹¥¡¼¤Ïº£µ¨¡¢8ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨4.50¡£5Æü¡ÊÆ±6Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¸å¤òÅê¤²¤¿¤¬¡¢4²ó¤È2/3¤ò4¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤Î»î¹ç¸å¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤¬Â¤Î¾®»Ø¤Ë¥Ò¥Ó¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤¬¼«ÂÇµå¤Çº¸Â¤ËÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤ÏILÆþ¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é¤Ï³°¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë