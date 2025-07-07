日本最大規模のスタートアップカンファレンス！「IVS2025」の速報値が明らかに
IVS KYOTO実行委員会は2025年7月2日（水）〜4日（金）の3日間、国内外のスタートアップ、投資家、大企業、クリエイターなどが一堂に会する日本最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2025」を実施した。7月4日（金）、速報値が明らかになった。
VS2025 参加人数： 約13,000人
Side Events： 500
IVS Startup Market 出展数： 300
セッション数：186
公式システムを通じたマッチング成立数： 3,900
※2025年7月4日時点
■ IVS2025 の概要
IVSは2007年に始まり、国内外のスタートアップ、投資家、大企業、クリエイターなどが一堂に会する日本最大規模のスタートアップカンファレンス。
2025年は「Reshape Japan with Global Minds」を掲げ、ネットワーキング、ピッチコンテスト「IVS LAUNCHPAD」、300社以上が出展する「IVS Startup Market」、セッション、サイドイベントなどを通じて、世界の潮流を取り入れながら、日本の次なる姿を共創します。7月5日（土）には小中高生向け特別企画「IVS Youth」を開催し、小中高生へアントレプレナーシップを拡張する。
京都の歴史と最先端技術が交差する場で、日本の未来を共に“Reshape（再構築）“しよう。
正式名称：IVS2025
日程：
メインイベント：2025年7月2日（水）〜4日（金）
IVS Youth：2025年7月5日（土）
場所：京都市勧業館「みやこめっせ」、ロームシアター京都 他
主催：IVS KYOTO実行委員会 （Headline Japan / 京都府 / 京都市）
公式サイト：https://www.ivs.events/
公式SNS：https://x.com/IVS_Official
■IVS KYOTO実行委員会について
IVSの京都開催にあたり、スタートアップ・エコシステムのさらなる発展と地域産業のより一層の振興を図ることを目的に、株式会社Headline Japan、京都府、京都市が共同で設立。京都に集積する企業、大学・研究機関、文化資源等とスタートアップとの融合を促進し、新産業の創出と世界に伍するスタートアップ企業の輩出へと繋げていく。
＜構成団体＞
株式会社Headline Japan、京都府、京都市
■IVS2025 公式サイト
■IVS2025 特設サイト - ITライフハック
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
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Side Events： 500
IVS Startup Market 出展数： 300
セッション数：186
公式システムを通じたマッチング成立数： 3,900
※2025年7月4日時点
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2025年は「Reshape Japan with Global Minds」を掲げ、ネットワーキング、ピッチコンテスト「IVS LAUNCHPAD」、300社以上が出展する「IVS Startup Market」、セッション、サイドイベントなどを通じて、世界の潮流を取り入れながら、日本の次なる姿を共創します。7月5日（土）には小中高生向け特別企画「IVS Youth」を開催し、小中高生へアントレプレナーシップを拡張する。
京都の歴史と最先端技術が交差する場で、日本の未来を共に“Reshape（再構築）“しよう。
正式名称：IVS2025
日程：
メインイベント：2025年7月2日（水）〜4日（金）
IVS Youth：2025年7月5日（土）
場所：京都市勧業館「みやこめっせ」、ロームシアター京都 他
主催：IVS KYOTO実行委員会 （Headline Japan / 京都府 / 京都市）
公式サイト：https://www.ivs.events/
公式SNS：https://x.com/IVS_Official
■IVS KYOTO実行委員会について
IVSの京都開催にあたり、スタートアップ・エコシステムのさらなる発展と地域産業のより一層の振興を図ることを目的に、株式会社Headline Japan、京都府、京都市が共同で設立。京都に集積する企業、大学・研究機関、文化資源等とスタートアップとの融合を促進し、新産業の創出と世界に伍するスタートアップ企業の輩出へと繋げていく。
＜構成団体＞
株式会社Headline Japan、京都府、京都市
■IVS2025 公式サイト
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