【ローソン:「ブルーアーカイブ」キャンペーン】 7月下旬 開催予定

ローソンは、YostarのAndroid/iOS用RPG「ブルーアーカイブ(ブルアカ)」とのコラボキャンペーンを7月下旬に開催する。

ローソンと「ブルアカ」との新たなコラボが予告された。キャンペーンの詳細については未定となっているが、7月19日には4.5周年を記念したイベントが予定されており、こちらでの情報公開に期待がかかる。

昨年8月に開催された際にもイベント上で情報公開が行なわれ、この際には作中の「風紀委員会」に所属するキャラクターたちがコラボに抜擢。様々なグッズが販売された。

