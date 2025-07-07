¡Ò¤Þ¤µ¤«¥¹¡¼¥×¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢¡¢¡¢¡Ó¿Íµ¤¤ÎËãíåÅòÅ¹¡ØÍÌÔ¢Ê¡¡Ù¤Ç¡Ö¿ßË¼¤Î¾²¤Çµí¹üÃ¡¤³ä¤ê¡×Æ°²è¤¬³È»¶¡¢Å¹ÊÞ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¸ì¤Ã¤¿¼Â¾ð¡ÖÅöÆü¡¢ÎÁÍýÄ¹¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡×
¡Ò¤Þ¤µ¤«¥¹¡¼¥×¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢¡¢¡¢¡Ó¨¡¨¡¿´ÇÛ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËSNS¾å¤Ç½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤Î¿ßË¼¤È»×¤·¤¾ì½ê¤ò±Ç¤·¤¿Æ°²è¡£»£±Æ¼Ô¤ÏµÒ¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÃÈÎü¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¤¿Àè¤Î¿ßË¼¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤é¤·¤¿ÍÊª¤¬¾²¤ËÃÖ¤¤¤¿µí¹ü¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÊñÃú¤ÇÃ¡¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÈÎü¤Ë¤Ï¡ÖYANGGUOFU ÍÌÔ¢Ê¡¡×¤È¤¤¤¦Å¹Ì¾¤È¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Þ¤µ¤«¥¹¡¼¥×¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢¡¢¡¢¡×ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡Öµí¹ü¤ò¿ßË¼¤Î¾²¤ÇÃ¡¤³ä¤ëÆ°²è¡×
¡¡°û¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¾Ü¤·¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¡ØÍÌÔ¢Ê¡¡Ù¤ÏËãíåÅò¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢Ãæ¹ñÈ¯¤Î°û¿©¥Á¥§¡¼¥ó¡£ËÜ¼Ò¤Ï¾å³¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¤Ç»ö¶È¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â¾åÎ¦¡£¤¤¤Þ¼ã¤¤½÷À¤ËÂç¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¡ÖÍÌÔ¢Ê¡¡×¤À¤¬¡¢7·î¤Ï¤¸¤á¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿ËÁÆ¬¤ÎÆ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£µí¹ü¤òÃ¡¤³ä¤ë¡Ö¥¬¥ó¥Ã¥¬¥ó¥Ã¡×¤È¤¤¤¦²»¤Þ¤ÇÆ°²è¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ò±ÒÀ¸´ÑÇ°¤ä¤Ð¤¹¤®¡Ó¡Ò¤ä¤Ð¤¤ÀäÂÐÆþ¤ì¤Æ¤ë¤ä¤ó¡Ó¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°û¿©Å¹¤Ë¤ª¤±¤ë±ÒÀ¸´ÉÍý¤ÎÌäÂê¤Ï¶áÇ¯¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤ÐµíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤¹¤²È¡×¤Ç¤Ïº£Ç¯¡¢¤ß¤½½Á¤Ë¥Í¥º¥ß¤Î»à³¼¤¬º®Æþ¤·¡¢È¯À¸¤«¤éÌó2¤«·î¸å¤Ë¸øÉ½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÆÆù¿©¤ÙÊüÂê¤¬Çä¤ê¤Î³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¾ÆÆù¤¤ó¤°¡×¤Ç¤Ï¡¢Å¥¿ìµÒ¤¬Å¹¤«¤éÌã¤Ã¤¿¥´¥ßÂÞ¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¹¤²¤ÆÓÒÅÇ¤·Â³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤¹¤²È¡Ù¤Ë¤·¤í¡Ø¾ÆÆù¤¤ó¤°¡Ù¤Ë¤·¤í¡¢Å¹Â¦¤ÎÂÐ±þ¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¡ØÍÌÔ¢Ê¡¡Ù¤Î¾²¤Çµí¹üÃ¡¤³ä¤êµ¿ÏÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÇÑ´þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëµí¹ü¤ò³ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡ÄÇÑ´þÊª¤Ç¤¢¤í¤¦¤È°û¿©¥¹¥Ú¡¼¥¹¤«¤é¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤Çºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏÍî¤ÁÅÙ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦°û¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¾Ü¤·¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤¬¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢Æ°²è¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡ØÍÌÔ¢Ê¡¡Ù¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÏÃæ¹ñ¤ÎËÜ¼Ò¤ÈÄ¾ÀÜ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÌÀ¡£ÆüËÜ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¡ØÍÌÔ¢Ê¡¡ÙÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤Ï°ã¤¦±¿±ÄÊìÂÎ¤À¤Ã¤¿¡£Æ°²è¤Î¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢ØÞØ¬¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
½¾¶È°÷¤Ï¡ÖØÞØ¬¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¡ÊÆ°²è¤òÇ§¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ë7·î1Æü¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤ÏÎÁÍýÄ¹¤¬µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ç¡¢¾²¤Çµí¹ü¤ò³ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÅ¹¤ËÍè¤Æ¤Þ¤À´Ö¤â¤Ê¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø³ä¤Ã¤¿µí¹ü¤ÏÄ´ÍýÆé¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤½¤ì¤âËÜÅö¤À¤ÈÃÇÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¼þ°Ï¤Î½¾¶È°÷¤ò´Þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¸·¤·¤¯Ê¹¤¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ý¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾²¤Çºî¶È¤Ê¤ó¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤âËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËËãíåÅò¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤ÎËÜÉô¤È¤â¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¸·¤·¤¯ÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï±ÒÀ¸´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡³ºÅö¤Î½¾¶È°÷¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éµ»Ç½¥Ó¥¶¤ÇÍè¤¿½¾¶È°÷¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÜ¿Í¤ÏÄ«¤«¤éÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢ØÞØ¬¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éËÜÅÚ¤Ëµ¢¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢º£¸å¤ä½è¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤´ÌÂÏÇ¤È¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡º£¸å¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤âµÒ¤¬°Â¿´¤·¤Æ°û¿©¤Ç¤¤ëÅ¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£