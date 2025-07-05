ÀÐÇË¼óÁê¡ÖçÓ¤á¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¥¥ê¥È¥êÆ°²è¤¬¡È×ø³å¡É¤Î´ª°ã¤¤³È»¶¡¢½ª»Ï²×Î©¤Á¤ÎTVÆ¤ÏÀ
¡¡Ì¤Á½Í¤ÎÊª²Á¹â¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿»²µÄ±¡¤ÎÁªµóÀï¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢³ÆÅÞÅÞ¼ó¤ò½¸¤á¤¿Æ¤ÏÀ²ñ¤â¤¤¤¯¤Ä¤«³«¤«¤ì¤¿¤¬¤½¤ÎÃæ¤Î1¥·¡¼¥ó¤¬SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç³ØÀ¸¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÀÐÇË¼óÁêÉ×¿Í
¡¡ÁíÍý¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ÎÀÐÇËÌÐ»á¤¬¡Ö¤¢¤Þ¤êçÓ¤á¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£º£50Âå¤Î¿ÍÃ£¤Í¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¥·¡¼¥ó¤À¡£
¡¡ØãÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¡¢È¾¤Ð¶¼¤¹¤è¤¦¤Ê¸ýÄ´¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤±¸«¤¿¿Í¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡Ö²¶¤òçÓ¤á¤ë¤Ê¡×¤È¤«¡Öº£50Âå¤Î¿Í¤Ï²¶¤òçÓ¤á¤ë¤Ê¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤áSNS¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ê¤É¤Ç¤Ï
¡Ô¤¢¤Þ¤êçÓ¤á¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï¤ªÁ°¤À¤è¡Õ
¡Ô´é¤¬ÉÝ¤¤¡Õ
¡ÔÇË¤ì¤«¤Ö¤ì¤«¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
ÀÐÇË»á¤Î¡ÖçÓ¤á¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÌÀ³Î¤ËÀÚ¤ê¼è¤ê¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÎÈ¯¸À¤Î¿¿°Õ¤Ï°ã¤¦¡£
¡¡7·î1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ønews every.¡Ù¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤Î8ÅÞÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤ÇÆ±¶É¤¬YouTube¤Ç¸ø³«¤·¤¿CMÃæ¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢È¯¸À¤ÎÁ´ÂÎ¤Ï¡¢¡ÖÃÄ²ô¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¹âÎð²½¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¢¤ó¤Þ¤êçÓ¤á¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£º£50Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸½ºß50Âå¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¿Í¸ý¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ëÃÄ²ô¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¹âÎð²½¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÇ¯¶â¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤âËÄ¤é¤à¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤òçÓ¤á¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤ÎÆü¥Æ¥ì¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤ÏÄ¾Á°¤Ë³ÆÅÞ¤Î¸ºÀÇ¡¦µëÉÕ¸øÌó¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¿ÅÞ¤Î¼«Ì±¸øÌÀ¤Ï°ì»þÅª¤ÊµëÉÕ¶â¡Ê1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¡¢18ºÐ°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤È½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤ÎÂç¿Í¤Ï2Ëü±ß²Ã»»¡Ë¤Î¤ß·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌîÅÞ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐÇË¼óÁê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¼Ò²ñÊÝ¾ãºâ¸»¤È¤·¤Æ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¸å¡¹ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡ØçÓ¤á¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤¢¤ë°ÕÌ£¤Þ¤Ã¤È¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¡¢×ø³åÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ë¤È¤é¤ì¡¢²Ä°¥ÁÛ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¥à¥¹¥Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Ð´é¤â¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿CMÃæ¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖçÓ¤á¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×È¯¸À¤Î¸å¤â»Ê²ñ¤ÎÎë¹¾Æà¡¹¥¢¥Ê¤é¤Ë¡Ö¼¡¡Ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤Ï¤É¤¦¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤äµëÉÕ¤Îºâ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÊÖÅú¤µ¤ì¤ë¤È¾®À¼¤Ç¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡×¤È¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âØãÁ³¤È¤·¤¿Êª¸À¤¤¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ï¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡×¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ønews23¡Ù¾®ÀîºÌ²Â¥¢¥Ê¤È¤â°ìÌåÃå
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¡¢2ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ønews23¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¤â¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊÆ²Á³Ê¹âÆ¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢³ÆÅÞÅÞ¼ó¤Ë¡ÖÊÆ¤ÎÅ¬Àµ²Á³Ê¡×¤¬¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼óÁê¤Ï¡ÖÀ¸»º¼Ô¤â¾ÃÈñ¼Ô¤âÇ¼ÆÀ¤¹¤ë²Á³Ê¡×¤È¤·¡¢¶ñÂÎÅª¶â³Û¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¤¤¯¤é¤«¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤ÎÅú¤¨¡£
¡¡¤½¤Î¸å¼óÁê¤ÏÊÆÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ê²ñ¤Î¾®ÀîºÌ²Â¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯´Ê·é¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×¤È¤ä¤ó¤ï¤êÃí°Õ¤¹¤ë¤È¡Ö¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤ÊÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¤³¤ì¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¾®Àî¥¢¥Ê¤òâË¤à¥·¡¼¥ó¤â¡£
¡¡7·î20ÆüÅê³«É¼¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¶ìÀï¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¼«Ì±¸øÌÀ¤ÎÍ¿ÅÞ²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤Î´ÑÂ¬¤â½Ð¤ëÃæ¡¢¾Ç¤ê¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£