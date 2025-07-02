USB Type-C & NFC 両対応！次世代 FIDO2 セキュリティキー ACS「PocketKey+」
宏福商事合同会社は、最新 FIDO2 セキュリティキー 「PocketKey+」（ポケットキープラス）の国内販売を開始した。既存モデル「PocketKey（Type-A）」の高い信頼性を継承しつつ、USB Type-C と NFC の両インターフェースを搭載。PC からモバイル端末まで幅広い環境で“パスワードレス認証”を実現します。
■製品概要(ポケットキーおよびポケットキープラス）
FIDOアライアンス認定：Webサービスごとに固有鍵を生成し、フィッシングやリプレイ攻撃を根本的にブロック
CTAP 2.1 準拠：パスワード不要の高次認証をサポート
NFC 非接触認証：スマートフォンやタブレットでもタップするだけでログイン
TOTP / HOTP：ワンタイムパスワード機能を「利用可能（設定により有効化）
ECC p-256 暗号化：ハードウェアレベルで鍵を安全に保管
■背景と狙い
ゼロトラスト／IDaaS の普及に伴い、企業・官公庁・教育機関では物理セキュリティキー採用が加速している。USB Type-C 端末とスマートフォンが急増する中、「PocketKey+」は1 台で PC・スマホ双方の多要素認証を完結できる製品として開発された。宏福商事は ACS 日本正規代理店として、導入コンサルティングから運用サポートまでワンストップで提供する。
パスワードレス化は ‘いつかやる’ から ‘今すぐ取り組む’ へと変わった。PocketKey+ は USB-C と NFC を備え、在宅勤務からモバイルワークまでシームレスな認証体験を提供する。同社はカードリーダーやIC カード事業で培った知見を生かし、国内のお客さまのゼロトラスト推進を全面的に支援する。
＜PocketKey Plus 製品販売情報＞
韋駄天販売サイト： iDATEN(韋駄天)はダイワボウ情報システムが運営する、取引先の皆様とDISを結ぶIT業界最大規模の電子商取引(BtoB)システム。
K-SHOP販売サイト：
Amazon販売サイト：
法人直販 （大量導入・OEM ご相談可）
ポケットキープラスの価格・販売情報
販売開始日：2025年6月
参考価格：税込 5,000 円
■宏福商事合同会社
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
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■ITライフハック YouTube
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■背景と狙い
ゼロトラスト／IDaaS の普及に伴い、企業・官公庁・教育機関では物理セキュリティキー採用が加速している。USB Type-C 端末とスマートフォンが急増する中、「PocketKey+」は1 台で PC・スマホ双方の多要素認証を完結できる製品として開発された。宏福商事は ACS 日本正規代理店として、導入コンサルティングから運用サポートまでワンストップで提供する。
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＜PocketKey Plus 製品販売情報＞
韋駄天販売サイト： iDATEN(韋駄天)はダイワボウ情報システムが運営する、取引先の皆様とDISを結ぶIT業界最大規模の電子商取引(BtoB)システム。
K-SHOP販売サイト：
Amazon販売サイト：
法人直販 （大量導入・OEM ご相談可）
ポケットキープラスの価格・販売情報
販売開始日：2025年6月
参考価格：税込 5,000 円
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