神戸vs広島 スタメン発表
[7.2 J1第5節](ノエスタ)
※19:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 25 鍬先祐弥
DF 41 永戸勝也
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
MF 9 宮代大聖
FW 13 佐々木大樹
FW 14 汰木康也
FW 27 エリキ
控え
GK 21 新井章太
DF 16 カエターノ
DF 23 広瀬陸斗
DF 24 酒井高徳
DF 31 岩波拓也
DF 66 松田陸
MF 30 山内翔
MF 44 日高光揮
MF 77 グスタボ・クリスマン
監督
吉田孝行
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 13 新井直人
MF 15 中野就斗
MF 35 中島洋太朗
MF 39 中村草太
MF 51 加藤陸次樹
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
MF 5 松本大弥
MF 18 菅大輝
MF 24 東俊希
MF 32 越道草太
FW 17 木下康介
FW 41 前田直輝
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ
※19:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 25 鍬先祐弥
DF 41 永戸勝也
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
MF 9 宮代大聖
FW 13 佐々木大樹
FW 14 汰木康也
FW 27 エリキ
控え
GK 21 新井章太
DF 16 カエターノ
DF 23 広瀬陸斗
DF 24 酒井高徳
DF 31 岩波拓也
MF 30 山内翔
MF 44 日高光揮
MF 77 グスタボ・クリスマン
監督
吉田孝行
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 13 新井直人
MF 15 中野就斗
MF 35 中島洋太朗
MF 39 中村草太
MF 51 加藤陸次樹
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
MF 5 松本大弥
MF 18 菅大輝
MF 24 東俊希
MF 32 越道草太
FW 17 木下康介
FW 41 前田直輝
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ