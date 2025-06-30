Ì¾ÅÄ¶¶Àþ¤ÎÅý¹ç¤Ê¤É¤ò·èÄê¡¡¡Ö¥Ð¥¹¤ÎÏ©ÀþºÆÊÔ¡×²ñµÄ¡ÚÆÁÅç¡Û
Ê£¿ô¤Î»ÔÄ®Â¼¤ò¤Þ¤¿¤°¥Ð¥¹¤ÎÏ©ÀþºÆÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦²ñµÄ¤¬¡¢6·î30Æü¤Ë¸©Ä£¤Ç³«¤«¤ì¡¢¹ñ¤ÎÊä½õÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¾ÅÄ¶¶Àþ¤ÎÅý¹ç¤Ê¤É¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢¸©¤ä¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¡¢¤½¤ì¤Ë´Ñ¸÷´Ø·¸¼Ô¤Ê¤ÉÌó40¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1ÆüÅö¤¿¤ê¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬15¿ÍÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñ¤ÎÊä½õÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖÌ¾ÅÄ¶¶Àþ¡×¤È¡ÖËÌÅçÍõ½»Àþ¡×¡¢¤½¤ì¤Ë¡Ö¿À»³Àþ¡×¤Î3Ï©Àþ¤ÎºÆÊÔ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÆÁÅç¥Ð¥¹¤¬±¿¹Ô¤¹¤ëÎµ²¦ÃÄÃÏÀþ¤òÇÑ»ß¤·¡¢ÆÁÅç»Ô¥Ð¥¹Ï©Àþ¤ËÁÈ¤ßÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢½ÐÀÊ¤·¤¿°Ñ°÷¤«¤éÈ¿ÂÐ¤Î°Õ¸«¤Ï½Ð¤º¡¢10·î¤«¤é¿·¥À¥¤¥ä¤Ç¤Î±¿¹Ô¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤¢¤È³«¤«¤ì¤¿²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËºöÄê¤µ¤ì¤¿¡Ö¼¡À¤ÂåÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌ¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°Ñ°÷¤«¤é¤Ï¡ÖÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ë¡¢¸òÄÌ·ÏIC¥«ー¥É¤òÆ³Æþ¤¹¤Ù¤¡×¤ä¡Ö¼ã¼Ô¤¬ÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤âÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ï¡¢¡ÖÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£