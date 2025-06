4月6日(日)夜11時45分からテレ東系にて放送&各配信プラットフォームにて配信中のオリジナルアニメ『LAZARUS ラザロ』。最終13話の放送を記念して、新ビジュアルが公開された。『LAZARUS ラザロ』は2025年放送&配信開始予定のオリジナルアニメ。監督:渡辺信一郎(『カウボーイビバップ』)、キャラクターデザイン:林明美(『BANANA FISH』)、アクション監修:チャド・スタエルスキ(『ジョン・ウィック』)、制作:MAPPA(『呪術廻戦』『チェンソーマン』)、企画プロデュース:SOLA ENTERTAINMENT(『ロード・オブ・ザ・リング ローハンの戦い』)という、錚々たる製作陣による新作だ。舞台は西暦2052年の世界。スキナー博士が開発した奇跡の鎮痛薬「ハプナ」は、実は3年後に患者を死に至らしめる効果が秘められていた。30日以内にワクチンを持つスキナーを探し出すため、脱獄の名人アクセルたち5人によるエージェントチーム「ラザロ」が結成される。

このたび、最終13話放送を記念して、新ビジュアルが公開。都市の横断歩道を進む5人の姿。同じ方向へ向かって歩くその姿からは、ラザロとしての一体感がにじみはじめているようにも見える。洗練された構図と静けさが共鳴し合う、スタイリッシュで印象深いビジュアルとなっている。また、LINEスタンプ&着せかえの販売が決定した。アニメ内に登場した様々なシーンからピックアップしたスタンプと、本ビジュアル等を使用したかっこいい着せかえとなっている。アニメ放送終了後も作品を楽しんでいただけること間違いなし、作品を楽しんだ方はぜひ。(C) 2024 The Cartoon Network, Inc. All Rights Reserved