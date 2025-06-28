J2¥¯¥é¥Ö¤¬¡È3Ç¯Ï¢Â³É½¾´¡É¤Î²÷µó¡¡¹âÎð²½ÌäÂê¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¡Ö²æ¡¹¤¬ºÇ½é¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡×
»³·Á¤¬¥·¥ã¥ì¥ó¡ª¥¯¥é¥ÖÁª¹Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢Ã´Åö¼Ô¤Î¹Ó°æ·°¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤«¤¹»×¤¤
¡¡¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤ÏJ¥¯¥é¥Ö¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó³èÆ°¡¦¼Ò²ñÏ¢·È¡Ê¥·¥ã¥ì¥ó¡ª¡Ë³èÆ°¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥·¥ã¥ì¥ó¡ª¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¡ÈÀ¼¡É¤Î¥Á¥«¥é¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹âÎð¼Ô¤¬µ±¤³èÌö¤¹¤ëÃÏ°è¤Ø O-60¡Ê60ºÐ°Ê¾å¡Ë¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª¤ä¤Þ¤Ó¤³¡×¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥¯¥é¥ÖÁª¹Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ã´Åö¼Ô¤Î¹Ó°æ·°¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂ¾¤ÎJ¥¯¥é¥Ö¤ÎÂåÉ½¤ÎÊý¡¹¤¬¿¿»÷¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÁª¹Í¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£Ã±½ã¤ËÂ¾¤Î¤É¤Î¾Þ¤è¤ê¤â´ò¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤¬¤³¤Î³èÆ°¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤äº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áÀÐÀî ÎË¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡Ö¥·¥ã¥ì¥ó¡ª¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Ë¤Ï¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¾Þ¡×¡Ö¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¾Þ¡×¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¾Þ¡×¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ ÃÏ¸µ¤Î¸µµ¤¾Þ¡×¡Ö¥¯¥é¥ÖÁª¹Í¾Þ¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Áª¹Í¾Þ¡×¤È6¤Ä¤ÎÉôÌç¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¥¯¥é¥ÖÁª¹Í¾Þ¡×¤ÏJ¥¯¥é¥Ö¡Ê¼Â¹Ô°Ñ°÷¡Ë¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤¹¤ë¡£»³·Á¤Ï2023Ç¯¤Ë¡Ö¹â¹»À¸¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ãµµá¡×¡¢24Ç¯¤Ë¡ÖU-23¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡×¤È¼ã¤¤À¤Âå¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÆ±¾Þ¤òÏ¢Â³¼õ¾Þ¡£¤½¤³¤«¤é°ìÅ¾¤·¡¢25Ç¯¤Ï¹âÎð¼Ô¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¸«»ö¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤Î¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡»³·Á¸©¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤â¹âÎð²½Î¨¡Ê¿Í¸ý¤ËÂÐ¤¹¤ë65ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¸ý¤Î³ä¹ç¡Ë¤¬5ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¯¡¢¹âÎð²½ÌäÂê¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤Î´ÑµÒ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤ÏÊ¿¶Ñ40ºÐ¡£¤½¤ì¤Ï»³·Á¤À¤±¤Ç¸«¤ë¤È44¡¢5ºÐ¤È¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯ÎðÁØ¤¬¹â¤¤Êý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¤³¤ì¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Î½¸µÒ¤Î¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Ë¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹Ó°æ¤µ¤ó¡Ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¸©Æâºß½»¤Î60ºÐ°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖO-60¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª¤ä¤Þ¤Ó¤³¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤½¤³¤Ç¡ÖÀ¼Ëá¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤È¾Î¤·¤¿¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤¿¡£À¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ç¾¤Î³èÀ²½¡¢¸ý¹Ð´Ä¶¤Î²þÁ±¡¢¿´¿È¤Î³èÀ¤Ê¤É·ò¹¯²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Î±þ±ç¤Ë¤âÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»²²Ã¼Ô¤«¤é¤â¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÈÀ¼Ëá¤¡É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÊÑ²½¤Ï·è¤·¤Æ¿ôÃÍ¤ÇÂ¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹Ó°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢À¼¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¸«¤¿ÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢²æ¡¹¤¬ºÇ½é¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬1¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤Ç¤·¤¿¡×¤È³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ½ÅÍ×¤Êµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö²æ¡¹¤ò¸Ä¡¹¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡ØÀ¼¡Ù¤ò1¤Ä¤Î¼´¤È¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ1¤Ä¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡¢²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÉ½¾ð¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ïº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¹âÎð²½ÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢¡ÖO-60¡×³èÆ°¤¬¤³¤ì¤«¤éÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¤â¡ÖO-60¡×¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¹Ó°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤â¿ô»ú¤À¤±¤ò¸«¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÄêÇ¯Âà¿¦¤ÎÇ¯Îð¤â65ºÐ¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤±¤ëÀ¤Âå¡£60ºÐ°Ê¾å¥¤¥³¡¼¥ë¹âÎð¼Ô¤È¤¤¤¦ÌÜÀþ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯É¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ë¡¼¥º¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÅÄ¿¢¤¨¤ä°ð´¢¤ê¤ÎÂÎ¸³¡¢ÏÂ²Û»Òºî¤êÂÎ¸³¡¢¥è¥¬¤ä¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ê¤É³èÆ°¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÂç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Ï¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¿ô»î¹ç¤Î³èÆ°¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Î°ÍÍê¤âÃå¼Â¤Ë¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖO-60¡×¤Î³èÆ°¤Ï¡¢»³·Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¹âÎð²½ÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¥¯¥é¥Ö¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¡£¹Ó°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹âÎð²½¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»³·Á¸©¤À¤±¤Î²ÝÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤éÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¤É¤ÎÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Î¤³¤Î³èÆ°¤ò°ì¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»³·Á¸©¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼°Ê³°¤Î¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Ê¤É¤Ë¤â²£Å¸³«¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤ò¼¡¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤È¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»³·Á¤«¤éÁ´¹ñ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÀÐÀî ÎË / Ryo Ishikawa¡Ë