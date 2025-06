全国のケーブルテレビおよび衛星放送(BS/CS)で放送中の「ディズニー・チャンネル」にて、ファン待望の10年ぶりの新シーズンとなる『フィニアスとファーブ』シーズン5を日本初放送!

10年ぶりに登場する『フィニアスとファーブ』の新シーズンで最高の夏が過ごせる番組です☆

ディズニー・チャンネル『フィニアスとファーブ』シーズン5

放送開始日:2025年8月9日(土)より日本初放送

放送時間:毎週土曜 18:30〜 ※再放送は8月15日(金)より毎週金曜18:00〜18:30

放送チャンネル:ディズニー・チャンネル

世界中で愛され、エミー賞受賞の実績を誇る、大人気アニメーション『フィニアスとファーブ』

天才的な頭脳と想像力の持ち主の兄弟「フィニアス」と「ファーブ」の奇想天外な夏休みを描いたディズニー・チャンネルのオリジナルシリーズです。

裏庭に巨大なジェットコースターを造ったり、博物館に展示してあるタイムマシーンを修復してタイムスリップしたり、自由研究の幅を超えた壮大な発明品の数々で多くの人の夏を楽しませてきました。

作中に登場するキャッチーな音楽も人気で、2024年8月にディズニー・チャンネル開局20周年を記念して開催された「マジカル・ワールド・オブ・ディズニー・チャンネル」では『フィニアスとファーブ』の音楽シーンを上映する「フィニファン・フェス」を実施。

会場が一体となって盛り上がりました。

今でもなおアツい人気を誇る『フィニアスとファーブ』が2025年夏、10年ぶりに待望の新シーズンが登場します!

待望の新シーズンでは「フィニアス」と「ファーブ」のハチャメチャな夏休みが再び始まります。

天才的な頭脳と想像力で、様々なものを発明し、楽しく夏休みを過ごす「フィニアス」と「ファーブ」

一方、ペットのカモノハシ「ペリー」は「ドゥーフェンシュマーツ博士」の陰謀を阻止するため、

「エージェント P」として二重生活を続行中。

彼の活躍により平和を保たれた世界で、「フィニアス」と「ファーブ」は今日も最高の一日を満喫します。

『フィニアスとファーブ』シーズン5 #1「野外パーティーで夏を祝おう/曇りときどきママ」ストーリー

野外パーティーで夏を祝おう

去年の夏休みから1年が過ぎ、「フィニアス」たちは学校での日々を送っています。

そして今日は学年度末。

明日からいよいよ夏休みが始まりますが、「フィニアス」は半日前倒しで楽しもうと言い出し・・・!?

曇りときどきママ

夏の初日を祝う野外パーティーが行われることになり、「フィニアス」たちは乗り物作りに精を出します。

ママは大量のパイを準備しますが、「ドゥーフェンシュマーツ博士」が作ったネーターのビームを浴びてしまい…。

新シーズン放送開始記念:特別編成「フィニアスとファーブ 新シーズンスタート大作戦」

放送日:2025年8月9日(土)

放送スケジュール:

・16:00〜16:50 「フィニアスとファーブ/夏はキミのもの!」

・16:50〜17:40 「フィニアスとファーブ/夏を取り戻せ!」

・17:40〜18:30 「フィニアスとファーブ/夏休み最後の日」

・18:30〜19:00 「フィニアスとファーブ」第 137 話『野外パーティーで夏を祝おう/曇りときどきママ』【日本初放送】

・19:00〜20:30 「フィニアスとファーブ/ザ・ムービー:キャンディス救出大作戦」

※7月22日(火)より毎週月曜〜金曜 16:00〜18:30 に『フィニアスとファーブ』を第1話から一挙放送

新シーズンの放送開始を記念し、特別編成「フィニアスとファーブ 新シーズンスタート大作戦」として当日16時から18時30分まで『フィニアスとファーブ』の特別エピソードを3話連続放送。

そして新シーズンの放送が終わったあとの19時からは映画『フィニアスとファーブ/ザ・ムービー:キャンディス救出大作戦』が放送されます!

体験型イベント&日本最速上映会イベントを開催

『フィニアスとファーブ』の新シーズンの放送開始を記念して、スペシャルイベントの開催が決定!

体験型イベント「巨大ガチャノハシ・ペリー」と、一足先に新シーズンを楽しめる『フィニアスとファーブ』新作日本最速上映会が実施されます。

イオンレイクタウン mori『フィニアスとファーブ』新作放送記念「巨大ガチャノハシ・ペリー」

開催日:2025年7月26日(土)、27日(日)

開催場所:イオンレイクタウン mori 1 階 水の広場

住所:〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン 3-1-1

「イオンレイクタウン mori」にて体験型イベント「巨大ガチャノハシ・ペリー」を実施。

会場では夏休みを楽しむために「フィニアス」と「ファーブ」が発明した想像もつかない奇想天外な景品が出てくる巨大ガチャマシーンが体験できます。

『フィニアスとファーブ』らしい奇想天外な景品が出てくる仕掛けになっており、大当たりが出るとサプライズも!?

さらに、会場限定のフォトスポットなども登場。

『フィニアスとファーブ』ならではの奇想天外でわくわくするイベントです☆

※イベントへの参加には参加券が必要となります

※参加券の配布などに関するイベントの詳細は、ディズニー・チャンネル公式サイトをご確認ください

※会場への問合わせは遠慮ください

『フィニアスとファーブ』新作日本最速上映会

開催日:2025年8月7日(木)

開催時間:お昼の部:13時開演、夕方の部:18時開演

開催場所:日本橋三越本店 本館6階 三越劇場

住所:〒103-8001 東京都中央区日本橋室町 1-4-1

※イベントは抽選制となり、当選された方のみ参加できます

応募期間:2025年6月16日(月)〜6月30日(月)23:59

内容:

『フィニアスとファーブ』シーズン5の第1話を日本最速先行上映豪華声優陣によるトークショーお昼の部:フィニアス役の宮田幸季さん、ファーブ役の増田裕生さん、キャンディス役の永田亮子さん、夕方の部:フィニアス役の宮田幸季さん、ファーブ役の増田裕生さん、キャンディス役の永田亮子さん、ドゥーフェンシュマーツ博士役の多田野曜平さん『フィニアスとファーブ』ミュージックコーナー など

イベント公式ページ:https://www.disney.co.jp/tv/dc/news/paf2025

日本橋三越本店の「三越劇場」にて日本最速上映会を開催。

イベントでは、日本最速で『フィニアスとファーブ』シーズン5の第1話が楽しめます。

さらに、豪華声優陣によるトークショーや、作中の音楽シーンをみんなで一緒に歌って楽しむコーナーなどこの日だけのスペシャル企画もたくさん用意された、抽選制のイベントです。

※内容は予告なく変更となる場合があります

「フィニアス」と「ファーブ」のハチャメチャな夏休みが10年ぶりに再始動!

ディズニー・チャンネルにて2025年8月9日から毎週土曜18時30分より日本初放送される『フィニアスとファーブ』シーズン5の紹介でした☆

© 2025 Disney and its related entities

