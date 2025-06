『ルパン三世』約30年ぶりの2D劇場版アニメーション・完全新作となる『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』が6月27日(金)に全国公開される。『ルパン三世 DEAD OR ALIVE』以来約30年ぶりの2D劇場版アニメーション完全新作の制作、そして”ルパン三世の新たな物語”のために書き下ろされたBzの主題歌「The IIIRD Eye」など、熱い情報が次々に発表される度Xトレンド1位をはじめ大きな話題をかっさらい、日本中がルパン三世の新作公開に沸きあがっている。

舞台は、地図に載っていない謎の島。お宝を狙って乗り込んだルパン一行を待ち受けていたのは、”不死身の血族”と呼ばれる正体不明の存在だった。前代未聞のスケールとドラマで描かれ、全ての「ルパン三世」につながる、原点ともいえる究極の物語が幕を開ける!原作はモンキー・パンチ。国内外でそのスタイリッシュな演出が高い評価を得ている「ルパン三世」シリーズ〈LUPIN THE IIIRD〉全作を手がけた小池健が監督を務める。脚本は高橋悠也、音楽はジェイムス下地。主題歌はBzの書き下ろし楽曲「The IIIRD Eye」に決定!栗田貫一、大塚明夫、浪川大輔、沢城みゆき、山寺宏一らおなじみのキャストが集結。さらにルパン最大の敵・ムオムには片岡愛之助、ミステリアスな少女・サリファには森川葵、ムオムに仕える不気味な”ゴミ人間”には空気階段が加わり、”誰も知らないルパン三世”が、ついにスクリーンに姿を現す!本作を手がけるトムス・エンタテインメントは、1964年に「東京ムービー」として創立された老舗アニメーションスタジオ。日本アニメの黎明期から現代に至るまで、常に業界の最前線を走り続けてきた、まさにパイオニア的存在だ!そんなトムスが誇る代表作『ルパン三世』から、約30年ぶりとなる2D劇場版アニメーションの完全新作『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』がついに登場。これを機に、トムス・エンタテインメントが生み出してきた数々の名作を振り返りながら、なぜ長年にわたり多くのファンを魅了し続けられるのか、その魅力に迫っていく!◆黎明期から広がるアニメの可能性! スポーツ、大人、そして国民的シリーズへトムス・エンタテインメントは、1960年代後半から、日本のテレビアニメを牽引する存在として多くの作品を世に送り出してきた。初期には『オバケのQ太郎』(1965〜)、『パーマン』(1967〜)、『怪物くん』(1968〜)といった藤子不二雄作品のアニメ化を手がけ、子ども向けアニメの分野でその存在感を確立。その後、『巨人の星』(1968〜)や『アタックNo.1』(1969〜)、そして『エースをねらえ!』(1973〜)『あしたのジョー2』(1980〜)といった、後にスポーツアニメの金字塔となる作品を制作し、当時の社会背景や若者の葛藤、努力と成長をベースに、スポーツに青春をかける若者の姿を描くことで単なる娯楽の枠を超え、アニメーションが日本文化に深く根付く大きなきっかけを作ったと言っても過言ではない。さらに、『天才バカボン』シリーズ(1971〜)、『ど根性ガエル』(1972〜)、『荒野の少年イサム』(1973〜)、『はじめ人間ギャートルズ』(1974〜)、『ベルサイユのばら』(1979〜)など、ジャンルに囚われることなく多彩なテーマを扱いながら、老若男女が”人生の1本”と語り継ぐような傑作を生みだし続けてきた。『ルパン三世』シリーズ(1971〜)もその筆頭として、スタイリッシュな作風とユーモアたっぷりなキャラクターを描くことで、従来の枠にとらわれない、まったく新しい”大人が楽しめる作品”を世に送り出した。特に『ルパン三世 カリオストロの城』(1979)は、宮崎駿監督の劇場デビュー作としても語り継がれる名作である。そして1988年には『それいけ!アンパンマン』のテレビアニメ放送を開始。子どもたちに「愛と勇気」を届けるこの作品は、半世紀以上にわたって子どもたちの成長を支える国民的アニメとなり、今年2025年のNHK連続テレビ小説はアンパンマンの作者・やなせたかしとその妻・小松暢を主役にした「あんぱん」(ヒロイン 今田美桜)が人気を博しているのも、時代を超えて愛され続けていることを物語っている。1990年代に入ってからは、『名探偵コナン』(1996〜)や『とっとこハム太郎』(2000〜)などの、長期的な放送を想定したシリーズを軸に、テレビと劇場版の両面で作品を展開。その中でも『名探偵コナン』シリーズは、危険な難事件に次々と遭遇するミステリー要素と、主人公の江戸川コナンをはじめ、毛利小五郎、怪盗キッドなど、魅力的なキャラクターたちによって幅広い年代から爆発的な人気を誇る。近年では劇場版公開作品が毎年興行収入100億円を超える大ヒットをたたき出しており、テレビアニメとしての枠を超えた国民的シリーズとなっている。◆デジタル配信時代へ突入! 進化を止めない、トムス・エンタテインメントの現在地21世紀に入りデジタル配信の時代が到来すると、トムスはNetflixなどの海外配信プラットフォームと協力し、『バキ』(2018〜)シリーズを制作。原作の迫力と、戦いに魅せられた男たちの狂気を映像に落とし込むため、圧倒的な作画とスピード感あふれるアクションを作り出し、大きな話題を集めた。『バキ』は日本国内にとどまらず、アメリカ・ヨーロッパ・アジア各国でも熱烈なファンを獲得し、Netflix配信ランキングの上位を飾る好成績を収めている。そして、6月27日(金)に公開されるのが、”ルパン三世”約30年ぶりの2D劇場版アニメーション・完全新作となる『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』! 本作では、世界地図に存在しない謎の島を舞台に、ルパン一味と最強の敵・ムオムの激闘が描かれる! これまでトムスが培ってきた豊富なノウハウと技術を結集し、劇場版ならではの圧巻の作画で描かれるアクションシーンは必見。次々と襲いかかる敵に翻弄されながらも立ち向かうルパン一味の活躍を、ぜひ劇場で体感してほしい!原作:モンキー・パンチ (C)TMS