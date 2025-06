くるくる動くおめめがたまらない! サンリオのキャラクター「けろけろけろっぴ」のアクリルキーホルダーが新登場、連れて歩くのが楽しくなります♪キタンクラブより、サンリオの人気カエルキャラクター「けろけろけろっぴ」のキュートなアクリルキーホルダーが新登場。冒険好きで元気いっぱいな「けろけろけろっぴ」が、7月10日の誕生日に合わせてカプセルトイにやってきます♪カプセルトイ「けろけろけろっぴ きょろきょろアクリルキーホルダー」は、黒目のパーツがきょろきょろと動くギミック付きのアクキー。表面はもちろん、裏面も贅沢な4色印刷で、イラスト満載。お友達のけろりーぬやガンタ、ノーベルン、キョロスケもデザインされており、けろっぴファン必見!

全種にカラフルなワイヤーリング付きで、バッグやポーチ、鍵などにも簡単につけられるので、可愛い目印になること間違いなし。持ち物に付けて一緒に歩いたり移動したりするたびに、けろっぴたちのお目めがキョロキョロと動く様子をお楽しみいただけるので、連れて歩くのが楽しくなっちゃいます♪ラインナップは全5種。2025年6月27日(金)よりお取り扱いスタート!いろいろな表情を楽しめるけろけろけろっぴたち、ぜひお気に入りを見つけてください♪(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661236