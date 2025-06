チョコレート菓子キャラパキそっくりの『サンリオキャラクターズキャラパキミラーVol.2』が登場! カラフル可愛いフォルムがたまらないミラーの新作をお届け♪バンダイが運営する化粧品ブランド「CreerBeaute(クレアボーテ)」より、『サンリオキャラクターズ キャラパキチョコレート』をそっくりそのままミラーにした『サンリオキャラクターズ キャラパキミラーVol.2』が新登場する。

チョコレート風に表現されたサンリオのキャラクターたちがかわいいデザインが魅力の人気アイテムの待望の第2弾がやってきました!本アイテムは、キャラパキならではのパキッと割れそうな質感を半立体ラバーで表現。本体サイズもキャラパキ同等サイズで、リアルなチョコレート感を楽しみながら、手鏡として実用的にご使用いただける。ボールチェーンが付属しており身の回りの物につけることが可能。ミラー本体自体がキュートなデザインなのでチャームとしても活躍してくれそう。キャラクターラインナップは、第1弾でも登場したクロミ、マイメロディのポーズ替えと、ポチャッコ、ハンギョドン、タキシードサムの全5種。2025年6月下旬より、全国のコンビニエンスストアやドン・キホーテ、ドラッグストア、バラエティ・キャラクター雑貨専門店などでお取り扱い予定となっている。(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 660948