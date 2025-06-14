Å¨¹ñÃË½÷¤ÎË¾¤Þ¤ÌÀï¤¤¡¡¥¤¥¹¥«¤È¥¢¥ê¥¹¤ÎÀÀ¤¤¹ç¤¦»Ñ¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡¡¿·µì¼çÂê²Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±é½Ð¤Î¡Ø¥¥ßÀï¡ÙSeasonⅡÂè9ÏÃ
¼æ¤«¤ì¹ç¤¦Å¨¹ñ¤ÎÃË½÷¤¬¡¢ºÇ°¤Î¾õ¶·¤ÇºÆ²ñ¤·¤Æ¡¢Ë¾¤Þ¤ÌÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡ª¡¡Áþ¤·¤ß¤Ë¶î¤é¤ì¤Æµã¤¤Ê¤¬¤éÀï¤¦²¦½÷¤Ë¡¢·õ»Î¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä!?¡¡Æó¿Í¤Î¿´¾ð¤òÉ½¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¿·µì¼çÂê²Î¤¬BGM¤ÇÎ®¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ß¤ÈËÍ¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¾ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¤³¦¤¬»Ï¤Þ¤ëÀ»Àï¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¢°Ê²¼¡Ø¥¥ßÀï¡Ù¡ËSeasonⅡÂè9ÏÃ¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡Ö¿À²ó¡×¤ÈÏÃÂê¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤½¤ó¤Ê¿§»Å³Ý¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Þ¥Í¡¢Ã¯¤¬¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥Ä¥ó¥Ç¥ìºÇ¶¯²¦½÷¤¬Àï¾ì¤Î¹¥Å¨¼ê¡Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¡Ë¤ËÂçÃÀÈ¯¸À¡ª©ºÙ²»·¼¡¦ÇÆéÁó/KADOKAWA/¥¥ßÀï2À½ºî°Ñ°÷²ñ
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ßÀï¡Ù¤Ï¡¢Ä¶Âç¹ñ¡ÖÄë¹ñ¡×·³¤Î·õ»Î¥¤¥¹¥«¡ÊCV¡§¾®ÎÓÍµ²ð¡Ë¤È¡¢À±Îî»È¤¤¤¿¤Á¤Î¹ñ¡Ö¥Í¥Ó¥å¥ê¥¹¹ÄÄ£¡×¤Î²¦½÷¡Ö¥¢¥ê¥¹¡×¤³¤È¥¢¥ê¥¹¥êー¥¼¡¦¥ë¥¥¡¦¥Í¥Ó¥å¥ê¥¹9À¤¡ÊCV¡§±«µÜÅ·¡Ë¤¬Ãæ¿´¿ÍÊª¡£Àï¾ì¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Å¨¹ñÆ±»Î¤ÎÆó¿Í¤¬¼æ¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£4·î12Æü¿¼Ìë¤«¤éABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ¡¢Æ±¥¢¥Ë¥á¤ÎSeasonⅡ¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥Í¥Ó¥å¥ê¥¹¹ÄÄ£½±·â»ö·ï¤Ï¡¢Äë¹ñ¤Î»Å¶È¤Ë¸«¤»¤«¤±¤¿¡¢¥Ò¥å¥É¥é²È¤Î±¢ËÅ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ö¾ð¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¢¥ê¥¹¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤äÉô²¼¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¸µ¶§¤¬Äë¹ñ¤À¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢Áþ°¤ËÇ³¤¨¤ëÃæ¤Ç¥¤¥¹¥«¤ÈºÆ²ñ¡£¥¤¥¹¥«¤È¤Ï¡¢¹¥Å¨¼ê¤È¤¤¤¦À¸¤Ì¤ë¤¤´Ø·¸¤Ç¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Âè9ÏÃ¤ÇÈó¾ð¤Ê³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤ÆÈà¤ËÀëÀïÉÛ¹ð¤·¤¿¡£©ºÙ²»·¼¡¦ÇÆéÁó/KADOKAWA/¥¥ßÀï2À½ºî°Ñ°÷²ñ
¥¤¥¹¥«¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤è¡¢Äë¹ñ¿Í¤Î¥¥ß¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡ª¡×¤È¥¢¥ê¥¹¤ÏÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËµñÀä¡£¥¢¥ê¥¹¤Ï¡¢¥¤¥¹¥«¤ò»¦¤¹µ¤¤Ç½±¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÉ¹¤ÎÀ±Îî½Ñ¤Ï¤É¤ì¤âÈà¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥¢¥ê¥¹¤Ïµã¤¼ð¤é¤·¤¿Æ·¤«¤éÀä¤¨¤ºÎÞ¤òÎ®¤·¡¢¥¤¥¹¥«¤¬¤í¤¯¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹¶·â¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤Èà½÷¤Ë¥¤¥¹¥«¤Ï¡¢¡ÖÅÜ¤ê¤Ë²æ¤òËº¤ì¤¿¥¢¥ê¥¹¤ÈÀï¤¤¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÍ¤È¥¢¥ê¥¹¤¬Àï¤¦¤È¤¤Ïº£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£©ºÙ²»·¼¡¦ÇÆéÁó/KADOKAWA/¥¥ßÀï2À½ºî°Ñ°÷²ñ ©ºÙ²»·¼¡¦ÇÆéÁó/KADOKAWA/¥¥ßÀï2À½ºî°Ñ°÷²ñ
¤ä¤¬¤Æ¼«¿È¤Î´ª°ã¤¤¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¥¢¥ê¥¹¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Çµã¤Êø¤ì¤Ê¤¬¤é¥¤¥¹¥«¤Ë¼Õºá¡£°ìÊý¤Î¥¤¥¹¥«¤Ï¡¢¡ÖÎ©¤Æ¡¢¥¢¥ê¥¹¡ª¡×¡Ö¥¢¥ê¥¹¤Ï¤½¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤«¡©¡¡¤Ê¤é¡¢ËÍ¤ÏÀè¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¡¢¥¢¥ê¥¹¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥«¤Î¤³¤Î¹ÔÆ°¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥¢¥ê¥¹¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯Ê¿¾ï¿´¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¡Ö½÷¤Î»Ò¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ëµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Á¤Ã¤È¤âÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤Ë¼ê¤âÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¡¢Èà¤ËÊ¸¶ç¤ò¿â¤ì¤¿¡£©ºÙ²»·¼¡¦ÇÆéÁó/KADOKAWA/¥¥ßÀï2À½ºî°Ñ°÷²ñ
¤·¤«¤·¡¢¥¢¥ê¥¹¤Ï¥¤¥¹¥«¤Ë¼ºË¾¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÈà¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤Þ¤À¹¥Å¨¼ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î´Ø·¸¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤ÆÂÐÅù¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¤½¤Ã¤ÈÊú¤Äù¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥ê¥¹¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¼Õ¤ë¤ï¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¡¢¥¤¥¹¥«¤ËºÆ¤Ó¼Õºá¤·¤¿¡£Æó¿Í¤¬ÏÂ²ò¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¥¢¥ê¥¹¤¬Áþ°¤ÇÄ¥¤ê½ä¤é¤»¤¿É¹¤Ï°ìÀÆ¤ËÍÏ²ò¡£ËþÅ·¤ÎÀ±¶õ¤Î²¼¤Ç¡¢Æó¿Í¤Ï¼¡¤³¤½Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤¿¡£ ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ê¤·¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âè9ÏÃ¤Ï¡¢¥¢¥ê¥¹¤È¥¤¥¹¥«¤Î¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¥·ー¥ó¤¬ËþºÜ¤Ç¡¢Æó¿Í¤Î¿´¾ð¤òÉ½¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Àä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÎ®¤ì¤¿BGM¤Î±é½Ð¤â¸÷¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÀïÆ®¥·ー¥ó¤ÇÎ®¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¥ßÀï¡ÙSeasonⅠ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤¬²Î¤¦¡ØÉ¹¤ÎÄ»äÆ¡Ù¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÇÎ®¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢SeasonⅡ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡Ø¥»¥Ê¥«¥¢¥ï¥»¡Ù¤À¡£©ºÙ²»·¼¡¦ÇÆéÁó/KADOKAWA/¥¥ßÀï2À½ºî°Ñ°÷²ñ
¤½¤Î¤¿¤á¡¢´¶Æ°¤·¤¿»ëÄ°¼Ô¤¬Â³½Ð¡£X¾å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖⅠ´ü¤Î¥¢¥ê¥¹¤Î¥Æー¥Þ¤È¸Æ¤Ù¤ëED¡ØÉ¹¤ÎÄ»äÆ¡Ù¤Ë¡¢Ⅱ´ü¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Î¸µ±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥È¥ë¥·ー¥ó¤È¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡Ø¥»¥Ê¥«¥¢¥ï¥»¡Ù¤¬Î®¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿À±é½Ð¡£¥¥ßÀïⅡ¤Î¿À²ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÀïÆ®¥·ー¥ó¤ÇⅠ´ü¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Î®¤¹¤Î¤Ï¥º¥ë¤¤¡ÊºÇÂçµé¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¡Ë¡×¡Ö¥¤¥¹¥«¤È¥¢¥ê¥¹¤ÎÀÀ¤¤¹ç¤¦»Ñ¤ËÎÞ¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¡¡ØÉ¹¤ÎÄ»äÆ¡Ù¤È¡Ø¥»¥Ê¥«¥¢¥ï¥»¡Ù¤òÎ®¤¹±é½Ð¤âÎÉ¤¤¹¤®¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢ED¤ÎÆþ¤êÊýºÇ¹â¤«¤è¡ª¡ª¡ª¡¡ÁÞÆþ²Î¤â¥ä¥Ð¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢´¶Æ°É¬»ê¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ßÀï¡ÙSeasonⅡÂè9ÏÃ¡Ö·èÀï¡¡―¥¥ß¤ÈËÍ¤ÎºÇ¸å¤Î·èÀï¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆó¿Í¤¬ÀÀ¤¦Ìë―¡×¤Ï¡¢6·î7Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¥¥ßÀï¡Ù¤Ï¡¢Ãø¡§ºÙ²»·¼¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡§ÇÆéÁó¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤¬¸¶ºî¡£Æ±¥¢¥Ë¥á¤ÎSeasonⅡ¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍË¿¼Ìë2»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤À