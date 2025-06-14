相模原vs高知 スタメン発表
[6.14 J3第16節](ギオンス)
※17:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 3 ピトリック
DF 33 常田克人
MF 4 島川俊郎
MF 8 大迫塁
MF 17 竹内崇人
MF 18 三鬼海
MF 24 杉本蓮
FW 9 ラファエル・フルタード
FW 11 武藤雄樹
控え
GK 1 三浦基瑛
DF 5 田代真一
DF 36 中塩大貴
DF 54 綿引康
MF 6 徳永裕大
MF 22 福井和樹
MF 27 西山拓実
FW 14 高木彰人
FW 23 加藤拓己
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 41 アルナウ
DF 25 今井那生
DF 37 深川大輔
DF 38 鈴木俊也
MF 8 高野裕維
MF 16 上月翔聖
MF 19 水野颯太
MF 24 岡澤韻生
MF 66 三好麟大
FW 9 新谷聖基
FW 18 東家聡樹
控え
GK 1 黒川雷平
DF 4 小林大智
DF 28 朴勢己
MF 7 金原朝陽
MF 10 佐々木敦河
MF 26 須藤直輝
MF 88 工藤真人
FW 20 杉山伶央
FW 29 内田優晟
監督
秋田豊
※17:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 3 ピトリック
DF 33 常田克人
MF 4 島川俊郎
MF 8 大迫塁
MF 17 竹内崇人
MF 18 三鬼海
MF 24 杉本蓮
FW 9 ラファエル・フルタード
FW 11 武藤雄樹
控え
GK 1 三浦基瑛
DF 5 田代真一
DF 36 中塩大貴
DF 54 綿引康
MF 6 徳永裕大
MF 22 福井和樹
FW 14 高木彰人
FW 23 加藤拓己
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 41 アルナウ
DF 25 今井那生
DF 37 深川大輔
DF 38 鈴木俊也
MF 8 高野裕維
MF 16 上月翔聖
MF 19 水野颯太
MF 24 岡澤韻生
MF 66 三好麟大
FW 9 新谷聖基
FW 18 東家聡樹
控え
GK 1 黒川雷平
DF 4 小林大智
DF 28 朴勢己
MF 7 金原朝陽
MF 10 佐々木敦河
MF 26 須藤直輝
MF 88 工藤真人
FW 20 杉山伶央
FW 29 内田優晟
監督
秋田豊