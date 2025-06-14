[6.14 J3第16節](ギオンス)

※17:00開始

主審:瀬田貴仁

<出場メンバー>

[SC相模原]

先発

GK 46 バウマン

DF 2 加藤大育

DF 3 ピトリック

DF 33 常田克人

MF 4 島川俊郎

MF 8 大迫塁

MF 17 竹内崇人

MF 18 三鬼海

MF 24 杉本蓮

FW 9 ラファエル・フルタード

FW 11 武藤雄樹

控え

GK 1 三浦基瑛

DF 5 田代真一

DF 36 中塩大貴

DF 54 綿引康

MF 6 徳永裕大

MF 22 福井和樹

MF 27 西山拓実

FW 14 高木彰人

FW 23 加藤拓己

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 41 アルナウ

DF 25 今井那生

DF 37 深川大輔

DF 38 鈴木俊也

MF 8 高野裕維

MF 16 上月翔聖

MF 19 水野颯太

MF 24 岡澤韻生

MF 66 三好麟大

FW 9 新谷聖基

FW 18 東家聡樹

控え

GK 1 黒川雷平

DF 4 小林大智

DF 28 朴勢己

MF 7 金原朝陽

MF 10 佐々木敦河

MF 26 須藤直輝

MF 88 工藤真人

FW 20 杉山伶央

FW 29 内田優晟

監督

秋田豊