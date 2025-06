メガネフラワーでお取り扱いされているサンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらしメガネ」に新たなデザインが仲間入り♪ 大人っぽ可愛い、どんなファッションにも合わせやすい新作をご紹介しよう。「すみっコぐらし」は、 ”すみっこが好き” ”すみっこにいると落ち着く” という気持ちをテーマに、幅広い世代から支持を集める大人気キャラクター。メガネフラワーでは、これまでも「すみっコぐらし」の世界観を表現したメガネを展開し、好評を博していた。

そんな人気デザインメガネに、このたび新たに追加モデル2種が登場!今回はキャラクターの魅力をより身近に感じられる、デザイン性と実用性を兼ね備えたラインナップとなっている。「Sumikko-13」は大人かわいく、でも遊び心も忘れないビンテージ風の多角形モデル。上品でクラシカルなフレームでテンプル内側にはすみっコの刻印、外側にはロゴ入りで、上品なアクセントに。少し大人っぽいデザインをお探しの方にもおすすめで、カラーは全4色がご用意されている。そして「Sumikko-14」はフロントはシートメタルを使ったクラシックなボストンモデル。男性にも女性にもフィットする万能なデザインがポイントだ。テンプル内側にはすみっコの刻印、外側にロゴ入りで、カラーは全4色。今回もかわいいすみっコたちが隠れている楽しいメガネで、大人の方でもシーンを選ばずご着用いただける。ご購入特典として、オリジナルメガネ拭きと、ハードメガネケースが付属する。2025年6月12日よりメガネフラワー店舗とオンラインショップにてお取り扱いが始まっているので、可愛いメガネをお探しの方、「すみっコぐらし」ファンの方、ぜひチェックしてみて!(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.