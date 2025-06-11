湘南vs岐阜 スタメン発表
[6.11 天皇杯2回戦](レモンS)
※19:00開始
主審:今村義朗
副審:坂本晋悟、柳岡拓磨
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 31 真田幸太
DF 4 舘幸希
DF 22 大岩一貴
DF 47 キム・ミンテ
MF 6 ゼ・ヒカルド
MF 13 平岡大陽
MF 18 池田昌生
MF 20 石橋瀬凪
MF 50 藤井智也
FW 16 根本凌
FW 27 ルイス・フェリッピ
控え
GK 99 上福元直人
DF 23 松本果成
DF 24 本多康太郎
DF 32 松村晟怜
MF 15 奥野耕平
MF 25 奥埜博亮
MF 7 小野瀬康介
FW 10 鈴木章斗
FW 19 福田翔生
監督
山口智
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 4 甲斐健太郎
DF 5 石田崚真
DF 26 大串昇平
DF 37 寺阪尚悟
DF 40 平瀬大
MF 7 中村仁郎
MF 14 生地慶充
MF 23 萩野滉大
MF 39 泉澤仁
FW 11 佐々木快
控え
GK 31 セランテス
DF 3 野澤陸
DF 33 キム・ユゴン
DF 55 外山凌
MF 10 北龍磨
MF 16 西谷亮
MF 6 井川空
FW 27 横山智也
FW 32 オウイエ・ウイリアム
監督
大島康明
※19:00開始
主審:今村義朗
副審:坂本晋悟、柳岡拓磨
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 31 真田幸太
DF 4 舘幸希
DF 22 大岩一貴
DF 47 キム・ミンテ
MF 6 ゼ・ヒカルド
MF 13 平岡大陽
MF 18 池田昌生
MF 20 石橋瀬凪
MF 50 藤井智也
FW 16 根本凌
FW 27 ルイス・フェリッピ
控え
GK 99 上福元直人
DF 23 松本果成
DF 24 本多康太郎
MF 15 奥野耕平
MF 25 奥埜博亮
MF 7 小野瀬康介
FW 10 鈴木章斗
FW 19 福田翔生
監督
山口智
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 4 甲斐健太郎
DF 5 石田崚真
DF 26 大串昇平
DF 37 寺阪尚悟
DF 40 平瀬大
MF 7 中村仁郎
MF 14 生地慶充
MF 23 萩野滉大
MF 39 泉澤仁
FW 11 佐々木快
控え
GK 31 セランテス
DF 3 野澤陸
DF 33 キム・ユゴン
DF 55 外山凌
MF 10 北龍磨
MF 16 西谷亮
MF 6 井川空
FW 27 横山智也
FW 32 オウイエ・ウイリアム
監督
大島康明