ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¡ÖÆüËÜ¤¬ÆüËÜ¤Ë¡ÎÌµ´Ø¿´¡Ï¤Ê»ö¤¬Èá¤·¤¤¡×¥Ö¥í¥°Åê¹Æ¤Ç¡ÈÁªµó¹Ô¤³¤¦¡ÉÁÊ¤¨£Ø¥È¥ì¥ó¥É
À¼Í¥¡¢²Î¼ê¤ÎÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¡Ê58¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂê¤·¡Ö¤Ç¡¡¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡¡ËÜÅö¤Ë¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤ÎÀ¯¼£·ÏYouTuber¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤ÆÊ¸¾Ï¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÉô½¤Àµ¡£¡Ö°Ê²¼ÊÑ¹¹¡¡»ä¤¬´Ú¹ñYouTuber¤µ¤ó¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤é¡¡´Ú¹ñ¤ÎÍ§¿Í¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢´Ú¹ñ¤Ï¹ñÆâ¤Ç±¦ÇÉ¡¢º¸ÇÉ¤ÇÂÐÎ©¤¬¤¢¤êµ®Êý¤¬±¦ÇÉ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤È¤ì¤ëÈ¯¸À¤Ïº¸ÇÉ¤¬Èá¤·¤à¡£¤Þ¤¿µÕ¤Ëº¸ÇÉ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤é±¦ÇÉ¤¬Èá¤·¤à¡£¡Ø¤¤¤é¤ÌÁè¤¤¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÉô³°¼Ô¡Ù¤Ç¤¢¤ë»ä¤¬°Â°×¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¤ÇÈá¤·¤à¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤æ¡¼»ö¼Â¡×¤Èµ½Ò¡£
Â³¤±¤Æ¡Öº£¹¹¤À¤·¡¢¤µ¤é¤Ë²Ð¤òÃí¤°»ö¤Ë¡¡¤Ê¤ë¤«¤â¤À¤±¤ì¤É½ý¤Ä¤¤¤¿¿Í¤¬¡¡¤¤¤¿¤Ê¤é¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤ò³ä°¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£´û¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ë¡¡¼ê¤Ï¿¤Ð¤»¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¡¤³¤ì°Ê¾å½ý¤Ä¤¯¿Í¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤³¤ó¤Ê¶¹¤¤Ê¸¾Ï¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡¡¤±¤ì¤É¡¢À¼¤ò¾å¤²¤ë»ö¤¹¤éÎä¤ä¤ä¤«¤Ë¡¡ÆüËÜ¤¬ÆüËÜ¤Ë¡ÎÌµ´Ø¿´¡Ï¤Ê»ö¤¬¡¡¤È¤Ë¤«¤¯Èá¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÊ¸»ú¤Ç½¤Àµ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÊÆ¤¬Ìµ¤¤¡©¡©¡©¡©¡¡ÆüËÜ¤Ë¡©¡©¡©¡¡°ìÉô¤Î³¤³°Î±³ØÀ¸¤ËÌµ½þ¤ÇÊä½õ¡¡ÆüËÜ¤Î³ØÀ¸¤Ï¾©³Ø¶â(ÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¡Ê¿¤¿¤¯¸À¤¦¤È¼Ú¶â¤Í)¡¡¤Ë·Ò¤¬¤ë¶Ê¤¬¤Ã¤¿¿¿¼Â¡¡¿ÍÇ¤¤»¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¡¤Á¤ã¤ó¤ÈÁªµó¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ø¤É¤¦¤»¡Ù¤È¤«¡ØÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¡¡»È¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤Ë¡¡Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡¡ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ¤é¤·¤µ¤¬¡¡¥Þ¥Ê¡¼¤â¡¢ÂÖÅÙ¤â¡¢µ»½Ñ¤â¡¡¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢É½¸½¤Î¼«Í³¤È¤·¤Æ¤Î¡¡¥¢¥Ë¥á¤â(¡ä¿Í¡ã;)¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤ÊÃæ¡¡°ìÉô¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÌµ¤¤Ì±Çñ¤Î¿Í¤ä¡¡¡Ø¾ù¤ë¡Ù¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤³¤³°´Ñ¸÷µÒ¤ä¡¡µþÅÔ¤ÎÃÝºï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡¡µ¬À©¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÄù¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¡¡¤ä¤Ð¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÆüËÜ¥¶¥ê¥¬¥Ë¤¬¡¡¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë³°Íè¼ï¤Ë¶ô¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¡¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Îã¤¨¤ÐÊÂ¤ó¤ÇÇã¤¦¡¢¤È¤æ¡¼°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬Â»¤·¤Á¤ã¤¦À¤³¦¤Ë¤Ê¤ë¡¡¤É¤³¤«ÆÃÄê¤Î¹ñ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÌõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¡ÆüËÜ¤ÎÀÇ¶â¤Ï¡Ø¤Þ¤º¤Ï¡Ù¡¡ÀÇ¶â¤òÇ¼¤á¤¿¿ÍÃ£¤Ø(Ç¼¤á¤¿ºßÆü³°¹ñ¿Í¤ÏÌÞÏÀ´Þ¤à)¡¡ÆüËÜ¤Î¡ÎÈïºÒÃÏ¡Ï¤Ë¡¡º£ÆüËÜ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤Ë»È¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¡¡»×¤¦¤Î¤ÏÇÓ³°¼çµÁ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤·¤é¡¡ÆüËÜ¤ÎÃæ¤¬ÈèÊÀ¤·¤¿¤é¡Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡Ï¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÎ¢¶â¤ÎÊý¤¬¹ó¤¤¤·ÌäÂê¤À¤±¤É¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Áªµó¸¢¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï(18ºÐ¤«¤é¤Í)¡¡º£°ìÅÙ¡¢¤½¤Î¸¢Íø¤ò¹Í¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡¡¤ä¤Ï¤êÀ¯¼£Åª¤ÊÈ¯¸À¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¡ÖÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Î¥Ö¥í¥°¡¢²¿²ó¤«Ê¹¤Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤ÆºÇ½é¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥Ø¥¤¥È·ÏYouTuber¤ÎÌ¾¤ò¤¢¤²¤Æ¤³¤ì»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ÈYouTube¥ê¥ó¥¯¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é±ê¾å¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¸«¤ëÅÙ¤Ë´Ú¹ñ¤äÃæ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤³¤È¡¢Á÷¿®¤¹¤ëÁ°¤Ë»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤«¤Í¡¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Î´Ú¹ñ¤äÃæ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤Ê¤É¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Î¥Ö¥í¥°¤¬Ã¡¤«¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡¢²¿¤ÇÃ¡¤«¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤ó¡£¡ØÁªµó¤Ë¹Ô¤³¤¦¡Ù¡ØÉÔÎÉ³°¹ñ¿Í¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼è¤êÄù¤Þ¤ì¡Ù¡Ø³°¹ñ¤Î³ØÀ¸¤è¤êÆüËÜ¤Î³ØÀ¸¤ËÀÇ¶â»È¤¨¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡©¡¡¤³¤ì¥À¥á¤Ê»×ÁÛ¤Ê¤ó¡©¡×¡ÖÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Î¥Ö¥í¥°¡¢ÇÓ³°¼çµÁ¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤±¤ÉÊÌ¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Ê¤¡¡¡¤¹¤°¤Ëº¹ÊÌ¤ä¥Ø¥¤¥È¤À¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÍÞ°µ¤¹¤ë¤±¤É¡¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ÈÆüËÜ¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Î·ï¡£¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤È°ã¤¦¤À¤±¤Ç¡ØÈá¤·¤¤¡Ù¤È¤«¡Ø¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ù¤È¤«¸À¤¦¿Í¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸Á÷¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤¬ÀäÂÐÀµ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡©¡¡¤½¤ì¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶Áê¼ê¤Ë¸À¤¦¤Î¤â¡¢¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¼è¤êÊý¤¬²¼¼ê¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£ÍÌ¾¿Í¤À¤«¤éÌÛ¤Ã¤Æ¤í¤Ê¤ó¤Æ¡¢º¹ÊÌÅª¤Ê¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¤À¤è¡×¡ÖÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Î¥Ö¥í¥°¤¬Ã¡¤«¤ì¤Á¤ã¤¦É÷Ä¬¤³¤½¤¬¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤ÎÎÉ¤¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤òºî¤Ã¤Æ¤ë°ìÈÖ¤ÎÌäÂê¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£À¯¼£¤äÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¤³¤È=°¤È¤«¡¢¸Õ»¶½¤¤¤È¤«¡¡¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬¥Þ¥¸¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£Í¦µ¤½Ð¤·¤ÆÈ¯¿®¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¦¤è¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£