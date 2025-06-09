20Âå¼Ò°÷¤ËŽ¢¶ÈÌ³Ï¢Íí¤ÏÅÅÏÃ¤Ç¤·¤Ê¤µ¤¤Ž£¤È¸À¤Ã¤¿¤é¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÄŽ¢Éô²¼¤«¤é±ì¤¿¤¬¤é¤ì¤ë¾å»ÊŽ£¤Î´í¤Ê¤¤°ì¸À
¢£Éô²¼¤ÎÈ¿±þ¤¬°¤¤¡Ä°ìÂÎ¤Ê¤¼¡©
Éô²¼¤«¤é±ì¤¿¤¬¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾å»Ê¤Ë¤Ï¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ê¢¨¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢²ñµÄ¤ÎÀ¸»ºÀ¤¬Äã¤¤¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ê¤É¤¬Åµ·¿Îã¤Ç¤¹¡£
¢¨¾å»Ê¤ä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬Éô²¼¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ²áÅÙ¤Ë²ðÆþ¤·¡¢ºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»Ø¤¹
Éô²¼¤ÎÀ®Ä¹¤ò´ê¤¤¡¢Æü¡¹¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¤«Éô²¼¤ÎÈ¿±þ¤¬¡ÖÇö¤¤¡×¡ÖÎä¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÉô²¼¤«¤é¡Ö±ì¤¿¤¬¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾å»Ê¡×¤ÎÆÃÄ§¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾å»Ê¤Î¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ä¹ÔÆ°¤òÉô²¼¤Ï·ù¤¬¤ë¤Î¤«¡¢»öÎã¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Éô²¼¤Î¾¦ÃÌ¤Î¤¿¤Ó¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë40ÂåÃËÀ
¥±¡¼¥¹¡¼«Ê¬¤Ï¡ÖÌÌÅÝ¸«¤Î¤¤¤¤¾å»Ê¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä
Ãæ·ø¾¦¼Ò¤Î±Ä¶ÈÉôÌç¤Ç²ÝÄ¹¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ëÌÚ²¼¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¢40ÂåÃËÀ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤°ÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ëÉô²¼¡×¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÚ²¼¤µ¤ó¤ÎÉô²¼¤Ï¡¢ËÒÅÄ¤µ¤ó¡¦ÊÆß·¤µ¤ó¡¦º´Æ£¤µ¤ó¡Ê¤¤¤º¤ì¤â²¾Ì¾¡Ë¤Î3¿Í¡£
¤¤¤º¤ì¤â30ÂåÁ°È¾¤ÎÃæ·ø¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿·Ç¤¤Î²ÝÄ¹¤ËÃæ·ø3¿Í¤ò°Ñ¤Í¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¡Ø¸½¾ì´¶³Ð¤ò³è¤«¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤¿ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¡¢Éô²¼3¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤Ç¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»þ´Ö¤¬µö¤¹¸Â¤ê±Ä¶ÈÀè¤ØÆ±¹Ô¤·¡¢¾¦ÃÌ¸å¤Ë¤ÏÉ¬¤º¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤à¤òÆÀ¤º¾¦ÃÌ¤ËÆ±¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï¡¢ÅöÆü¤Î¾¦ÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»öÁ°¤ËÅÅÏÃ¤Ç¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¾¦ÃÌ¤ò°ì·ï½ª¤¨¤ë¤´¤È¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¤³¤¦¤·¤ÆËèÆü·ç¤«¤µ¤º¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢»Å»ö¤Î¾õ¶·¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢Éô²¼¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¿ô½µ´Ö¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÉô²¼¤ÎÂÖÅÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤È¤²¤È¤²¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë»öÁ°¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤½¤ì¡¢µÞ¤®¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÉÔµ¡·ù¤½¤¦¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö²ÝÄ¹¤ÏºÙ¤«¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÉÔËþ¤¿¤é¤¿¤é
ÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È»¡ÃÎ¤·¤¿ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¡¢3¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª²º¤ä¤«¤ËÏÃ¤»¤ëº´Æ£¤µ¤ó¤È¤ÎÌÌÃÌ¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÒÅÄ¤ÈÊÆß·¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¤¢¤ó¤Ê¤ËÉÔµ¡·ù¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿½¤·¾å¤²¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÌÚ²¼²ÝÄ¹¤ÏºÙ¤«¤¹¤®¤ë¡¢¤ÈËÒÅÄ¤µ¤ó¡¦ÊÆß·¤µ¤ó¤ÏÉÔËþ¤ò¤â¤é¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦¾¦ÃÌ¤Î¤¿¤Ó¤Ë»öÁ°¡¿»ö¸å¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë
¡¦¤Þ¤ë¤Ç¿·Æþ¼Ò°÷¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
3¿Í¤ÎÉô²¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍ½ÁÛ³°¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤·¤¿¡£
ÂÇ³«ºö¤ò¸«½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä¾Â°¤Î¾åÄ¹¤Ë¤¢¤¿¤ëÌð¾åÉôÄ¹¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìð¾åÉôÄ¹¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤½¤ê¤ã¤¢¡¢·Ð¸³¤â¼ÂÎÏ¤â¤¢¤ëÈà¤é¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢·ùµ¤¤¬¤µ¤¹¤À¤í¤¦¡£·¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤½¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÉô²¼¤Î¤¿¤á¡×¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ä¡Ä¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Æüº¢¤«¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¿®Íê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×
¡Ö»ä¤¬·¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËèÆü²¿¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡ØÇ°¤Î¤¿¤á¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Ä¤³¤¯¿Ò¤Í¤¿¤é¤É¤¦»×¤¦¡©¡¡¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉô²¼¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÌÌÅÝ¸«¤Î¤¤¤¤¾å»Ê¡×¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¿´¤¬¤±¤¿·ë²Ì¡¢3¿Í¤ÎÉô²¼¤ËÆü¡¹¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¼«ÂÎ¤¬É¬¤º¤·¤â°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤¬¿·¿Í¤À¤Ã¤¿¤ê·Ð¸³ÉÔÂ¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾å»Ê¤Î¤¤áºÙ¤«¤Ê»ØÆ³¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Éô²¼¤Î¥¹¥¥ë¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾å»Ê¤È¤Î´Ö¤Ç¶ÈÌ³¤ËÂÐ¤¹¤ëÀºÄÌÅÙ¤Îº¹¤¬¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤à¤·¤íÉô²¼¤¬À®²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¡Ö¼ê¼è¤êÂ¼è¤ê¡×»ØÆ³¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÉô²¼¤Î¤¿¤á¡×¤ò»×¤Ã¤Æ¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬¸ù¤òÁÕ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¥¹¥¥ë¤ä·Ð¸³ÃÍ¤ò¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
Éô²¼¤Î°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ç¤¤»¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÉô²¼¤ËÇ¤¤»¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹Ê¤Ã¤ÆÊó¹ð¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Éô²¼¤Î¼«Î§À¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÇ¤¤»¤ë¡×¤¬¡ÖÊüÃÖ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Éô²¼¤ÎÇ½ÎÏ¤ä·Ð¸³¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¾å»Ê¤¬¤¤áºÙ¤«¤¯´ØÍ¿¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¶ÉÌÌ¤Ï¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¡È·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¾å»Ê¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤È¡¢¡ÈÉô²¼¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤»¤ë¾å»Ê¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉô²¼¤Î°ÕÍß¤òºï¤°¤Ò¤È¤³¤È¡Û
¡¦Ç°¤Î¤¿¤á¡Ê¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éºÙ¤«¤¹¤®¤ë³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¡Ë
¡¦ÀÕ¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ê¤È¸À¤¤¤Ä¤ÄÉô²¼¤ËµÍ¤á´ó¤ë¡Ë
¡¦¤½¤ì¤Ç¡©¡Ê¤È·«¤êÊÖ¤·¿Ò¤Í¤ÆÉô²¼¤òÌä¤¤µÍ¤á¤ë¡Ë
¢£¡ÖÅÅÏÃ¿®¶Ä¡×¡ÖÂÐÏÃ¿®¶Ä¡×¤ò»ý¤Ä50Âå½÷À
¥±¡¼¥¹¢¡ÖÀµ¼°¤Ê»Å»ö¤Î¿Ê¤áÊý¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡Ä¡Ä
ÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç±Ä¶È»öÌ³¤òÅý³ç¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÊÕ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¢50Âå½÷À¡Ë¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÀ³Î¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÉ¬¤ºÅÅÏÃ¤«ÂÐÌÌ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ä¤ÆÅÄÊÕ¤µ¤ó¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾å»Ê¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÊý¿Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¾åÄ¹¤¬2Ç¯Á°¤ËÌò¿¦ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¿¤á¡¢º£¤ÏÅÄÊÕ¤µ¤ó¤¬¸åÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ±Ä¶È»öÌ³ÉôÌç¤ò°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È»öÌ³¿¦¤ÏÅÄÊÕ¤µ¤ó¤ò´Þ¤á¤Æ3Ì¾¡£
2¿Í¤ÎÉô²¼¤ÏÃæ·ø¼Ò°÷¤ÎÌðÉô¤µ¤ó¤È¡¢¼ã¼ê¼Ò°÷¤Î¹¬ÅÄ¤µ¤ó¡Ê¤¤¤º¤ì¤â²¾Ì¾¡¢ÌðÉô¤µ¤ó¤Ï30Âå½÷À¡¢¹¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï20Âå½÷À¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î2Ç¯´Ö¡¢ÅÅÏÃ¤äÂÐÌÌ¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Éô²¼¤È¤Î´Ö¤Ë²¹ÅÙº¹¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌðÉô¤µ¤ó¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅÄÊÕ¤µ¤ó¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÄÊÕ¤µ¤ó¤Î¸µ¾å»Ê¤Î¤³¤È¤â¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÊÕ¤µ¤ó¤¬¼þ°Ï¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å»ë¤¹¤ëÍýÍ³¤â¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¼ã¼ê¼Ò°÷¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤â²ñÏÃ¤Ï¤Ç¤¤ë¡×
°ìÊý¡¢20Âå¤Î¹¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¸µ¾å»Ê¤¬Ìò¿¦ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆþ¼Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅÏÃ¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Ãæ¿´¤ÎÅÄÊÕ¤µ¤ó¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢¼ç¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¶ÈÌ³Ï¢Íí¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë»þ¡¢¸«¤«¤Í¤¿ÅÄÊÕ¤µ¤ó¤Ï¹¬ÅÄ¤µ¤ó¤È¤ÎÌÌÃÌ¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½ÅÍ×À¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¹¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÅÅÏÃ¤äÂÐÌÌ¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤â²ñÏÃ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢µÏ¿¤â»Ä¤ë¤Î¤Ç¡¢¸À¤Ã¤¿¡¦¸À¤ï¤Ê¤¤¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×
2Ç¯´Ö¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢²¿¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢ÅÄÊÕ¤µ¤ó¤ÏØ³Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¾ÀÜÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡ÅÅÏÃ¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡ÉôÆâ¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ëè²óÁ´°÷¤¬½¸¤Þ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÇÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×
¢£ÅÅÏÃ¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¥ß¥¹Ï¢È¯¡¢¼«¿®ÁÓ¼º
ÅÄÊÕ¤µ¤ó¤ÏÌõ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¤Í¡¢Í§¤À¤Á¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¤«¤é¡¢»Å»ö¤Ç¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÀ¼¤ÇÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤È¤ª¸ß¤¤¤Ë¸í²ò¤¬À¸¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¡×
·ë¶É¡¢¹¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÅÄÊÕ¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë½¾¤¤¡¢¥á¥¤¥ó¤ÎÏ¢Íí¼êÃÊ¤ò¥Á¥ã¥Ã¥È¤«¤éÅÅÏÃ¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¬ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸²Ãø¤ËÄã²¼¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ê¹¤´Ö°ã¤¤¤Ë¤è¤ëÈ¯Ãí¥ß¥¹¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤Ï¤º¤Î¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢µÞ¤®¤ÎÏ¢Íí¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÄÌÏÃÃæ¤ÇÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡½¡½¡£
±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤«¤é¶ì¸À¤¬Áê¼¡¤®¡¢¹¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê¤Ï¤¸¤á¤Ï´·¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÅÅÏÃ¤Î¤Û¤¦¤¬Ï¢Íí¼êÃÊ¤È¤·¤Æ³Î¼Â¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡Ë
¤½¤¦¹Í¤¨¤¿ÅÄÊÕ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¤â¹¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥È¤Î»ÈÍÑ¤òÇ§¤á¤º¡¢ÉôÆâ¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂÐÌÌ¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÊÕ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö²ñµÄ¡×¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ä¡×¤È¶òÃÔ¤òÏ³¤é¤¹
¹¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬Âà¿¦¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤éÈ¾Ç¯¸å¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤ä¤é¹¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÅÅÏÃ¤¬Âç¤Î¶ì¼ê¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÂ¨ºÂ¤ËÀ°Íý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¹¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÅ¾¿¦Àè¤ÏIT´ØÏ¢¤Î´ë¶È¤Ç¡¢¶ÈÌ³Ï¢Íí¤â²ñµÄ¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Ãæ¿´¤À¤È¤«¡£
¤ª¼ò¤ÎÀÊ¤Ç¡¢ÅÄÊÕ¤µ¤ó¤ÏÌðÉô¤µ¤ó¤Ë¤³¤¦Ï³¤é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï²¿¤Ç¤â¥Á¥ã¥Ã¥È¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢·ÚÇö¤À¤è¤Í¡£Ä¾ÀÜ²ñÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤¬¡¢Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤À¤Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
ÌðÉô¤µ¤ó¤ÏÅÄÊÕ¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤Ë¤ª¤ª¤à¤ÍÆ±Ä´¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾¯¤·°ã¤Ã¤¿¹Í¤¨¤âÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÀÎ¤ÏÊØÍø¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢º£¤ÏÃ¯¤Ç¤â¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»ä¤Ï»Å»ö¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×
¢£¾å»Ê¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë
ÅÄÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¸å¤â»Å»ö¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤ÏÅÅÏÃ¤«ÂÐÌÌ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
ÌðÉô¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤«¤éºÎÍÑ¤¹¤ë¿·Æþ¼Ò°÷¤Ë¤â¡¢¡ÖÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢Éô²¼¤ËÈó¸úÎ¨¤Ê»Å»ö¤Î¿Ê¤áÊý¤ò¶¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾å»Ê¼«¿È¤¬¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¤È¡¢¸½Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤Ã¤¿»Å»ö¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë¤Ï³«¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ä¹Ç¯´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Î¿Ê¤áÊý¤òÉô²¼¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤º¡¢¾å»Ê¼«¿È¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉô²¼¤Î°ÕÍß¤òºï¤°°ì¸À¡Û
¡¦ÀÎ¤Ï¡û¡û¤À¤Ã¤¿¡Ê¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¡¦º£¤Î¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ä¡Ä¡Ê¼ã¤¤À¤Âå¤ò°ì³ç¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¡¦ÅÅÏÃ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¿Ë¬Ìä¤·¤¿¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¡Ê¿·¤·¤¤»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¡Ë
¢£¡ÖÉô²¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤¬´°Á´¤ËÎ¢ÌÜ¤Ë
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿2¤Ä¤Î»öÎã¤Î¶¦ÄÌ¹à¤Ë¤ªµ¤¤Å¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¾å»Ê¤ÏÉô²¼¤Î¤¿¤á¤ò»×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
Éô²¼¤È¤Î²¹ÅÙº¹¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Î¹Â¤Ï¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¤ä¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬¡¢Éô²¼¤Î°ÕÍß¤òºï¤¤¤Ç¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Éô²¼¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤ê¡¢È¿±þ¤¬Çö¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¸ÀÆ°¤òÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢Éô²¼¤Ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¾å»Ê¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ç»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾å»Ê¤ÎÇ®°Õ¤ÈÉô²¼¤ÎÁÛ¤¤¤Ï°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢Éô²¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö²á´³¾Ä¡×¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¾å»Ê¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡ÖÃúÇ«¤Ê»ØÆ³¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Éô²¼¤«¤é±ì¤¿¤¬¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾å»Ê¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Éô²¼¤ËÅê¤²¤«¤±¤ë¸ÀÍÕ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤äÅÁ¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
----------
À¶¿å ¹¯°ìÏ¯¡Ê¤·¤ß¤º¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¥¨¥Ã¥¸ÂåÉ½
1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô½Ð¿È¡£98Ç¯·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÍý¹©³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¿Íºà¶È³¦¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¡£2000Ç¯¡¢¥Ç¥í¥¤¥È¥È¡¼¥Þ¥Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¸½¥¢¥Ó¡¼¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£2003Ç¯¤Ë¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¥¨¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£¥³¥ó¥µ¥ë¤Ç³Ø¤ó¤À¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¸ÜµÒ´ÉÍý¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¶È³¦ºÇÂç¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥»¥ß¥Ê¡¼¥º¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¶µ°é¤ÎÎ®ÄÌ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Øå«ÆÁ·Ð±Ä¤Î¤¹¡µ¤á¡Ù¡Ê¥Õ¥í¡¼¥é¥ë½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¾¡¼ê¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤¯¿Í¤ÎÈëÌ©¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¼ª¤«¤é³Ø¤ÖÊÙ¶¯Ë¡¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¥¨¥Ã¥¸ÂåÉ½ À¶¿å ¹¯°ìÏ¯¡Ë