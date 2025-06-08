富山vs水戸 スタメン発表
[6.8 J2第17節](富山)
※14:00開始
主審:フロリアン・バドストゥーブナー
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 2 吉田新
DF 4 神山京右
DF 41 酒井崇一
DF 88 濱託巳
MF 8 松岡大智
MF 16 末木裕也
MF 18 伊藤拓巳
MF 48 植田啓太
FW 10 松田力
FW 27 吉平翼
控え
GK 42 平尾駿輝
DF 5 今瀬淳也
MF 7 佐々木陽次
MF 13 深澤壯太
MF 14 浦十藏
MF 22 椎名伸志
MF 28 布施谷翔
MF 33 高橋馨希
FW 58 武颯
監督
安達亮
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 大森渚生
DF 6 飯田貴敬
DF 36 板倉健太
DF 97 鷹啄トラビス
MF 3 大崎航詩
MF 15 長尾優斗
MF 23 津久井匠海
MF 39 山本隼大
FW 7 渡邉新太
FW 45 寺沼星文
控え
GK 21 松原修平
DF 4 牛澤健
MF 8 齋藤俊輔
MF 10 前田椋介
MF 17 芦部晃生
MF 24 山崎希一
MF 41 野瀬龍世
FW 22 久保征一郎
FW 44 奥田晃也
監督
森直樹
※14:00開始
主審:フロリアン・バドストゥーブナー
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 2 吉田新
DF 4 神山京右
DF 41 酒井崇一
DF 88 濱託巳
MF 8 松岡大智
MF 16 末木裕也
MF 18 伊藤拓巳
MF 48 植田啓太
FW 10 松田力
FW 27 吉平翼
控え
GK 42 平尾駿輝
DF 5 今瀬淳也
MF 7 佐々木陽次
MF 13 深澤壯太
MF 14 浦十藏
MF 22 椎名伸志
MF 28 布施谷翔
FW 58 武颯
監督
安達亮
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 大森渚生
DF 6 飯田貴敬
DF 36 板倉健太
DF 97 鷹啄トラビス
MF 3 大崎航詩
MF 15 長尾優斗
MF 23 津久井匠海
MF 39 山本隼大
FW 7 渡邉新太
FW 45 寺沼星文
控え
GK 21 松原修平
DF 4 牛澤健
MF 8 齋藤俊輔
MF 10 前田椋介
MF 17 芦部晃生
MF 24 山崎希一
MF 41 野瀬龍世
FW 22 久保征一郎
FW 44 奥田晃也
監督
森直樹