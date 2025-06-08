[6.8 J2第17節](富山)

※14:00開始

主審:フロリアン・バドストゥーブナー

<出場メンバー>

[カターレ富山]

先発

GK 1 田川知樹

DF 2 吉田新

DF 4 神山京右

DF 41 酒井崇一

DF 88 濱託巳

MF 8 松岡大智

MF 16 末木裕也

MF 18 伊藤拓巳

MF 48 植田啓太

FW 10 松田力

FW 27 吉平翼

控え

GK 42 平尾駿輝

DF 5 今瀬淳也

MF 7 佐々木陽次

MF 13 深澤壯太

MF 14 浦十藏

MF 22 椎名伸志

MF 28 布施谷翔

MF 33 高橋馨希

FW 58 武颯

監督

安達亮

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 34 西川幸之介

DF 2 大森渚生

DF 6 飯田貴敬

DF 36 板倉健太

DF 97 鷹啄トラビス

MF 3 大崎航詩

MF 15 長尾優斗

MF 23 津久井匠海

MF 39 山本隼大

FW 7 渡邉新太

FW 45 寺沼星文

控え

GK 21 松原修平

DF 4 牛澤健

MF 8 齋藤俊輔

MF 10 前田椋介

MF 17 芦部晃生

MF 24 山崎希一

MF 41 野瀬龍世

FW 22 久保征一郎

FW 44 奥田晃也

監督

森直樹