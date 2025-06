【ホシノ】 受注期間:6月3日~8月20日 12月 発売予定 価格:23,100円

ウイングは、フィギュア「ホシノ」を12月に発売する。受注期間は8月20日まで。価格は23,100円。

本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、アビドス高等学校所属、対策委員会の「小鳥遊ホシノ」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

大きなあくびをしながら、気だるげに通学するホシノ先輩の姿を忠実に立体化しており、特徴的な大きなアホ毛と長い髪、小柄で愛らしいシルエット、愛用する武器「Eye of Horus」と盾「IRON HORUS」に至るまで、丁寧に再現している。

またアビドスの砂漠化した通学路をイメージした特製台座も付属しているほか、公式通販サイト「WING HOBBY STORE」で購入すると「笑顔パーツ」も付属する。

「ホシノ」

「WING HOBBY STORE」限定購入特典「笑顔パーツ」

仕様:塗装済み完成品フィギュア スケール:1/7スケール サイズ:全高 約210mm(台座含まない) 素材:PVC、ABS、鉄

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。