ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ø¶µ¾ì¡ÙÉü³è¤ËCMµÞÁý¡ÈÀä¹¥Ä´¡É¤ò¼¨¤¹¡Ö¥¤¥±¥¤¥±»äÉþ¡×¡Ä¥ÉÇÉ¼êT¥·¥ã¥Ä¤È¡Ö200Ëü±ßÄ¶¤Î³¤³°¹âµé»þ·×¡×
¡¡5·î26Æü¡¢¼ç±é¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¶µ¾ì¡Ù¤Î½é¤Î±Ç²è²½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¸µ¡ÖSMAP¡×¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡£2023Ç¯4·î´ü¤Î¡ØÉ÷´Ö¸ø¿Æ-¶µ¾ì0-¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë°Ê¹ß¡¢Â³ÊÔ¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¿·ºî¤Î¾ðÊó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÅÙ¤Ï2024Ç¯½Õ¤ËÆÃÊÌ¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÎÂ³ÊÔ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î±ä´ü¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡ÈÉü³è¡É¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸ø³«¤Ï2026Ç¯¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö½é¤Î¥É¥é¥Þ¤«¤éÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆµÓËÜ¤Ë¥Æ¥³Æþ¤ì¤·¡¢±Ç²è´Û¤òË¬¤ì¤ë¡È¿·µ¬¥Õ¥¡¥ó¡É¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ø¶µ¾ì¡Ù¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿Æ±Æü¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Î¿·CMÈ¯É½²ñ¤Ë¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÖÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÀëÅÁ¤Î¤¿¤á¡¢»°É©UFJ¶ä¹Ô¤ÎÅ¹Æ¬¤Î´ÇÈÄ¤Ê¤É¤òÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÈÀÐ¸¶¤µ¤ó¤¬¡È¥¸¥ã¥Ã¥¯¡É¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡Ù¡ØÍäÀîÀ½¹Ý½ê¡Ê¥è¥É¥³¥¦¡Ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿´ë¶È¤ÎCM¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì»þ´ü¤Î¡ÈCM¥¼¥í¡É¤Î¾õ¶·¤«¤é¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿³èÌö¤Ö¤ê¤¬ËÜ¿Í¤Î¡È¥ª¡¼¥é¡É¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡ËÜ»ï¡ÖSmartFLASH¡×¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤ÈºÊ¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬°¦¸¤¤Î»¶Êâ¥Ç¡¼¥È¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡ÖºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£
¡¡5·îË¿Æü¤ËÅÔÆâ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤Ï»þÀÞ¡¢´é¤ò¶á¤Å¤±¤ÆÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ºÇ¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤Î¡È¥¤¥±¥¤¥±¡É¤Ê»äÉþ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¤È¤¤Î»äÉþ¤ò¸«¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬Ãå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÃã¿§¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¤Ï¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢º¸ÏÓ¤Ç¶â¿§¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢200Ëü±ßÄ¶¤Î³¤³°¹âµé»þ·×¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡°ÊÁ°¤Ë¤â¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥í¥´¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥µ¥¤¥±¥Ç¥ê¥Ã¥¯Ä´¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢52ºÐ¤Ç¤³¤ó¤ÊÇÉ¼ê¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤â¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢¡È¤µ¤¹¤¬¥¥à¥¿¥¯¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤Àµ±¤¤¤Æ¤¤¤ëÈà¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Éþ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤«¡£