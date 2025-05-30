BitSummit実行委員会は、京都みやこめっせで2025年7月18日（金）〜7月20日（日）の3日間にわたって開催するインディーゲームの祭典「BitSummit the 13th / ビットサミット 13」に、“オフィシャルPRサポーターズ”として参加する人気配信者・クリエーターを発表しました。

参加配信者・クリエーターを発表

オフィシャルPRサポーターズとして、しんじさん、葉、M.S.S ProjectからFB777・eoheohなどの人気配信者・クリエイターが参加。ライブ配信やキャンペーン、ステージ出演などさまざまな形でBitSummitを盛り上げます。また、現地レポート配信として、いちごうのゲームビート 、ギン、おーでしゲームレビューchが各チャンネルで当日のレポートを配信します。

＜BitSummit オフィシャルPRサポーターズのSNSアカウント＞

しんじさん https://x.com/Shinjisan_XD

葉 https://x.com/yohdayo

FB777（M.S.S Project） https://x.com/FB77777

eoheoh（M.S.S Project） https://x.com/eoheoh_out

ケイゴイノウエ https://x.com/mushiki_k

いちごうのゲームビート https://x.com/GAMEBEAT_ichigo

ギン https://x.com/ginjoshimai

おーでしゲームレビューCh https://x.com/odesi_game

オフィシャルPRサポーターズのイベントを発表

会期中に配信されるオフィシャルPRサポーターズのイベント概要が発表されています。

＜BitSummit the 13th Summer of Yokai 前夜祭配信＞

7月18日（金）のビジネスデイには、BitSummit公式YouTubeチャンネルにて、しんじさん・葉・FB777・eoheohによるライブ配信を実施。BitSummitアワードノミネート作品をプレイしながら、会場の様子や翌日以降のイベント内容などをお届けします。

【出演者】しんじさん・葉・FB777・eoheoh

【実施日時】2025年7月18日（金）16:00〜17:00

【配信先】BitSummit公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@bitsummit9945

＜BitSummit the 13th Summer of Yokai MSSPのクリエイターズトーク＞

7月19日（土）20日（日）の一般公開日には、オフィシャルPRサポーターズ特設ブースにてFB777・eoheohがMCを務めます。特設ブースでは、話題となった人気インディーゲームタイトルのクリエイターや開発者をゲストに迎え、実際にゲームをしながら開発秘話などを聞いていくトークセッション番組「クリエイターズトーク」を公開配信。

【出演者】FB777・eoheoh

【実施日時】2025年7月19日（土）10:30〜11:30、2025年7月20日（日）10:30〜11:30

【会場・配信先】オフィシャルPRサポーターズ特設ブースにて公開配信・BitSummit公式YouTubeチャンネル

＜BitSummit the 13th Summer of Yokai しんじさん・葉のインディーゲームだよ！全員集合＞

7月19日（土）20日（日）の一般公開日に、オフィシャルPRサポーターズ特設ブースにて人気配信者のしんじさん・葉がBitSummit出展タイトルを遊び尽くす公式番組をお送りします。BitSummit公式YouTubeチャンネルと両名の各Twitchアカウントにて公開形式で同時配信。さらに、人気クリエイターケイゴイノウエがデザインした「しんじさん×葉×BitSummitコラボTシャツ」が当たるキャンペーンも実施予定です。

【ご出演者】しんじさん・葉

【実施日時】2025年7月19日（土）12:00〜17:00、2025年7月20日（日）12:00〜17:00

【会場・配信先】オフィシャルPRサポーターズ特設ブースにて公開配信・BitSummit公式YouTubeチャンネル・しんじさん Twitchアカウント・葉Twitchアカウント

オフィシャルPRサポーターズの特設ブースは、Ado氏やEve氏のミュージックビデオ、TVアニメ「うる星やつら」エンディングムービーなどを手がける人気クリエーターのケイゴイノウエ氏が担当。さらに、特別に描き下ろしたデザインがプリントされた「BitSummit限定Tシャツ」が当たるキャンペーンも実施予定です。

＜BitSummitリポーターズによる会場の様子をご紹介＞

BitSummitリポーターズとして、ゲームレビューや紹介動画などで人気を博しているギン・いちごうのゲームビート・おーでしゲームレビューchがイベントレポートを撮影。当日の様子を後日各チャンネルにて配信します。

【配信先】

ギン YouTubeチャンネル・いちごうのゲームビート YouTubeチャンネル・おーでしゲームレビューch YouTubeチャンネル

＜17LIVE×BitSummit 「BitSummit PRアンバサダーsupported by 野田ゲーMAKER」＞

ライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」と「BitSummit the 13th」の連動企画として、イチナナVライバーとして活躍している皆さんと、BitSummit会場内で会話を楽しめる空間を用意しています。現在「17LIVE」では、参加イチナナVライバーを選出するための「日本最大級インディーゲームの祭典！「BitSummit × 17LIVE PRアンバサダーになろうsupported by 野田ゲーMAKER」という企画が開催中です。さらに、上位に選出されたVライバーは『スーパー野田ゲーMAKER』で使用可能なキャラクター素材としてゲーム内に実装されます。

【企画詳細URL（17LIVE）】

https://17appv2.onelink.me/D7OH/ex7k9xcy

※アプリ内イベントページをご覧ください

スポンサー追加発表

追加で発表されたスポンサーは下記のとおり。

＜Gold Sponsors＞

G-SMASH 株式会社

＜Silver Sponsors＞

Department for Business and Trade

＜Bronze Sponsors＞

ペイパル

AREA35

＜パーティスポンサー＞

Xsolla

スポンサー企業が出展するゲームをチェックできる「スポンサーゲームページ」を公開しています。

【スポンサーゲームページ】

https://bitsummit.org/sponsor-games/[リンク]