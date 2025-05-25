熊本vs秋田 スタメン発表
[5.25 J2第17節](えがおS)
※16:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
DF 24 李泰河
MF 6 岩下航
MF 8 上村周平
MF 15 三島頌平
MF 17 藤井皓也
FW 14 塩浜遼
FW 16 松岡瑠夢
FW 18 半代将都
控え
GK 1 佐藤史騎
DF 2 黒木晃平
MF 7 竹本雄飛
MF 9 大本祐槻
MF 10 古長谷千博
MF 21 豊田歩
MF 25 小林慶太
FW 28 神代慶人
監督
大木武
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 5 長井一真
DF 16 村松航太
DF 32 長谷川巧
DF 71 畑橋拓輝
MF 7 水谷拓磨
MF 25 藤山智史
MF 29 佐藤大樹
MF 31 石田凌太郎
FW 10 小松蓮
FW 34 鈴木翔大
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 4 井上竜太
MF 14 大石竜平
MF 20 吉岡雅和
MF 80 小野原和哉
FW 9 中村亮太
FW 18 川本梨誉
監督
吉田謙
※16:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
DF 24 李泰河
MF 6 岩下航
MF 8 上村周平
MF 15 三島頌平
MF 17 藤井皓也
FW 14 塩浜遼
FW 16 松岡瑠夢
FW 18 半代将都
控え
GK 1 佐藤史騎
DF 2 黒木晃平
MF 7 竹本雄飛
MF 9 大本祐槻
MF 10 古長谷千博
MF 21 豊田歩
FW 28 神代慶人
監督
大木武
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 5 長井一真
DF 16 村松航太
DF 32 長谷川巧
DF 71 畑橋拓輝
MF 7 水谷拓磨
MF 25 藤山智史
MF 29 佐藤大樹
MF 31 石田凌太郎
FW 10 小松蓮
FW 34 鈴木翔大
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 4 井上竜太
MF 14 大石竜平
MF 20 吉岡雅和
MF 80 小野原和哉
FW 9 中村亮太
FW 18 川本梨誉
監督
吉田謙