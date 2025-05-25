[5.25 J2第17節](えがおS)

※16:00開始

主審:小屋幸栄

<出場メンバー>

[ロアッソ熊本]

先発

GK 23 佐藤優也

DF 3 大西遼太郎

DF 4 袴田裕太郎

DF 24 李泰河

MF 6 岩下航

MF 8 上村周平

MF 15 三島頌平

MF 17 藤井皓也

FW 14 塩浜遼

FW 16 松岡瑠夢

FW 18 半代将都

控え

GK 1 佐藤史騎

DF 2 黒木晃平

MF 7 竹本雄飛

MF 9 大本祐槻

MF 10 古長谷千博

MF 21 豊田歩

MF 25 小林慶太

FW 28 神代慶人

監督

大木武

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 1 山田元気

DF 5 長井一真

DF 16 村松航太

DF 32 長谷川巧

DF 71 畑橋拓輝

MF 7 水谷拓磨

MF 25 藤山智史

MF 29 佐藤大樹

MF 31 石田凌太郎

FW 10 小松蓮

FW 34 鈴木翔大

控え

GK 23 矢田貝壮貴

DF 4 井上竜太

MF 14 大石竜平

MF 20 吉岡雅和

MF 80 小野原和哉

FW 9 中村亮太

FW 18 川本梨誉

監督

吉田謙