宇野実彩子(AAA)がプロデューサーをつとめるファッションブランド「LAVANDA」は、ブランドの5周年を記念し、サンリオの国民的キャラクター「ハローキティ」との初のカプセルコレクションを発表した。2020年3月にアーティストの宇野実彩子がプロデュースし誕生したLAVANDAは「皆さまがLAVANDAの洋服を着て出かけた時に素敵なストーリーが生まれるように…」と、等身大の女性たちに向けたリアルクローズを展開してきた。

5周年を迎える本年、その節目を記念し、日本を代表するキャラクターであり、世界中から愛され続ける「ハローキティ」とのスペシャルコラボレーションが実現。LAVANDAの持つ大人かわいいスタイルに、ハローキティのアイコニックな魅力を融合し、LAVANDAらしいアイテムが並んだ。そして、HELLO KITTY COLLECTIONと同時に、2025年のSUMMER COLLECTIONもリリース。クラシカルな雰囲気漂う大人カジュアルなラインナップとなるSUMMER COLLECTIONは、HELLO KITTY COLLECTIONとのアイテムとも相性抜群。また、お買い上げ合計金額3万円 (税込、送料除く)以上の購入で、ナイロンバックパックとお揃いのころんとかわいいミニポーチがプレゼントされる。大人かわいいアイテムで、コーディネートを楽しんでほしい。(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660934