À¶¸¶²ÌÌí¤Ï±ÊÌî²ê°ê¤Î¡ÈÂåÌò¡É¡© ÅìµþÅÔµÄÁª¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÉÔ¶à¿µ¤Ê¥¦¥ï¥µ¤Ç¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê
¡¡½÷Í¥¤ÎÀ¶¸¶²ÌÌí¡Ê23¡Ë¤¬¡¢6·î22Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤ëÅìµþÅÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û2024Ç¯¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¡È¤Û¤ÜÁ´Íç¥Ý¥¹¥¿¡¼¡É
¡¡ÅìµþÅÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬5·î21Æü¡¢ÅÔµÄÁª¤È7·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÀ¶¸¶¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ô¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡Õ¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÉÔ¶à¿µ¤È¸À¤¦¤Ù¤½ñ¤¹þ¤ß¤â¡£¤½¤ì¤Ï¡Ô±ÊÌî²ê°ê¤ÎÂåÌòµ¯ÍÑ¤Ç¤Ï¡Õ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢4·î24ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©Ê¸½Õ¤Ë¡ÖÆó¸ÔÉÔÎÑ¡×µ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢Æ±·î28Æü¿¼Ìë¤Î¡Ö±ÊÌî²ê°ê¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¡×¡ÊÊüÁ÷½ªÎ»¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÁûÆ°¤òÄÄ¼Õ¡£¤â¤Ã¤È¤â¼Õºá¤âµõ¤·¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤ÏCM¤ÎÄä»ß¤äÍèÇ¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¼Âà¤¹¤ë¤Ê¤É¡È¥¥ã¥ó¥»¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡É¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ê¤Î¤Ï¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅÔµÄÁª¤È»²±¡Áª¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¤â¡¢±ÊÌî¤Î¡ÈÂåÌò¡Éµ¯ÍÑ¤Ç¤Ï¤È¼Ù¿ä¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÀ¶¸¶¤âµ¤¤ÎÆÇ¤À¤¬¡¢¤¢¤é¤Ì±½¤òÁû¤®Î©¤Æ¤ëÀ¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ô±ÊÌî²ê°ê ÅìµþÅÔ½Ð¿È À¶¸¶²ÌÌí ÂçºåÉÜ½Ð¿È Ä¾Á°¤Çº¹¤·ÂØ¤¨¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡Õ¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¡£2¿Í¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤òµó¤²¤Ä¤Ä¡¢À¶¸¶¤Îµ¯ÍÑ¤ÏÉÔ¼«Á³¤À¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¯¡ÈÍýÏÀÎ©¤Æ¤Æ¡É¤ß¤»¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÃÏ°èÀ¤¬¶¯¤¤¹¹ð¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â½Ð¿ÈÃÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Áª¹Í¤¬¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½µ´©»ï·ÝÇ½µ¼Ô¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÂçºå½Ð¿È¤ÎÀ¶¸¶¤µ¤ó¤ÏÅìµþ¤¬µòÅÀ¤Îµþ²¦ÅÅÅ´¤ÎCM¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤â¤½¤â4Ç¯Á°¤ÎÅÔµÄÁª¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¤ÏÀÐÀî¸©½Ð¿È¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¡¢2017Ç¯¤Î»þ¤ÏÊ¡²¬¸©½Ð¿È¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¦¤Ê¤é¡¢Åìµþ½Ð¿È¤ÎËÜÅÄÍã¤µ¤ó¤ÏÂçºå¥á¥È¥í¤ÎCM¤Ø¤Î½Ð±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡£Áªµó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¤ÏÅöÁ³¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÀ¶½ãÇÉ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÉÔÎÑµ¿ÏÇÁûÆ°¤ÎÁ°¤Ê¤é±ÊÌî¤µ¤ó¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ä¤â¤è¤êÅÔµÄÁª¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¤ÎÈ¯É½¤¬ÃÙ¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢²Ð¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë±ì¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤¬ÅÔÁª´É¤ËÀ¶¸¶¤¬±ÊÌî¤ÎÂåÌò¤«ÈÝ¤«¤òÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Î¤¦¤ï¤µ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÅú¤¨¤·¤«¤Í¤ë¡×¤È²óÅú¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ËÀ¶¸¶¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼ºî¤ê¤ÎºÝ¤Ë¥³¥ó¥Ú·Á¼°¤Ç°ÑÂ÷»ö¶È¼Ô¤òÁªÄê¤·¡¢°ÑÂ÷»ö¶È¼Ô¤¬À¶¸¶¤µ¤ó¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡2024Ç¯¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¤Ï¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡¤ò°ÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼ÏÈ¤ÎÇäÇã¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û2024Ç¯¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¡È¤Û¤ÜÁ´Íç¥Ý¥¹¥¿¡¼¡É¡Ä¤Ç¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£