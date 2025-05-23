日本サッカー協会（JFA）は23日、6月のワールドカップ北中米大会アジア最終予選に臨む日本代表のメンバーを発表した。



既にワールドカップ出場権を獲得している日本代表だが、今回は大胆なメンバー変更を敢行。DF板倉滉、MF伊東純也、MF三笘薫らこれまで主力を担ってきた多数の選手たちが招集外となり、MF佐野海舟が昨年の3月以来約1年2カ月ぶりの復帰を果たしたほか、DF渡辺剛やFW細谷真大といった選手たちが復帰。また、ファジアーノ岡山の18歳佐藤龍之介や、ブリストル・シティMF平河悠など7人の選手が初招集された。





日本は現在ここまで6勝2分勝ち点20で首位を独走。グループCはもう一つの出場国が決まっておらず、2位オーストラリア、3位サウジアラビア、4位インドネシアの3カ国で争う形となっている。日本代表は6月5日に敵地パースでオーストラリアと、同10日にパナソニックスタジアム吹田でインドネシアと対戦する。以下、今回選出されたメンバーGK大迫敬介（サンフレッチェ広島）谷晃生（FC町田ゼルビア）鈴木彩艶（パルマ/イタリア）DF長友佑都（FC東京）渡辺剛（ヘンク/ベルギー）町田浩樹（ユニオン・サン・ジロワーズ/ベルギー）瀬古歩夢（グラスホッパー/スイス）関根大輝（スタッド・ランス/フランス）鈴木淳之介（湘南ベルマーレ）高井幸大（川崎フロンターレ）MF/FW遠藤航（リヴァプール/イングランド）大橋祐紀（ブラックバーン/イングランド）鎌田大地（クリスタル・パレス/イングランド）森下龍矢（レギア・ワルシャワ/ポーランド）町野修斗（ホルシュタイン・キール/ドイツ）中村敬斗（スタッド・ランス/フランス）佐野海舟（マインツ/ドイツ）平河悠（ブリストル・シティ/イングランド）熊坂光希（柏レイソル）久保建英（レアル・ソシエダ/スペイン）細谷真大（柏レイソル）鈴木唯人（フライブルク/ドイツ）藤田譲瑠チマ（シント・トロイデン/ベルギー）三戸舜介（スパルタ・ロッテルダム/オランダ）佐野航大（NECナイメーヘン/オランダ）俵積田晃太（FC東京）佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）