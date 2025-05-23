¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

½õ»º»Õ¤ÎHISAKO¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢ÀÚÇ÷Áá»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ú8¿Í¤Ë1¿Í¤Î³ÎÎ¨¡ÛÀÚÇ÷Áá»º¤òËÉ¤°¡ª·ò¹¯¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò»º¤à¤¿¤á¤Ë¥Þ¥Þ¤¬¤Ç¤­¤ë¤³¤È(¤ª¼ê»æ¥·¥êー¥º)¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀÚÇ÷Áá»º¤Î¿ÇÃÇ¤«¤éÍ½ËÉºö¤Þ¤Ç¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£ HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÇ¥ÉØ¤¬Ç¥¿±Ãæ¤Ë·Ð¸³¤¹¤ë¡ÖÀÚÇ÷Áá»º¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤äÃÎ¼±¤ÎÍ­Ìµ¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÉ¤²¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÀÚÇ÷Áá»º¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤ë»ÒµÜÆâ´¶À÷¾É¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÄ²Æâ´Ä¶­¤¬Âç¤­¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÄ²¤Î¶Ý¤Î¾õÂÖ¤¬¡¢»ÒµÜ¤ä»ºÆ»¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¤·¡¢Ä²Æâ´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À­¤òÁÊ¤¨¤¿¡£ Èà½÷¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÍ½ËÉºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿©À¸³è¤Î²þÁ±¤ò¿´³Ý¤±¤ë¤³¤È¤ä¡¢Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¡×¤òµó¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²áÅÙ¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤äÊÐ¤Ã¤¿¿©»ö¤¬Ä²Æâ¤Î°­¤¤¶Ý¤òÁý¤ä¤·¡¢·ë²ÌÅª¤ËÀÚÇ÷Áá»º¤ò¾·¤­¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿À¸³è¤ò¿ä¾©¤·¤¿¡£¡Ö¥ª¥ê¥´Åü¤äÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢Ä²Æâ¤ÎÁ±¶Ì¶Ý¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬Í½ËÉºö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ÇHISAKO¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼¡²ó¤ÎÇ¥¿±¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ãí°ÕÅÀ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò»º¤à¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¼¡¤ÎÇ¥¿±¤Ë¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢Á°¸þ¤­¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ø¡Ö¤Þ¤¿¼¡¤ÎÆ°²è¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

02:05

Áá»ºµ¤Ì£¤ÎÇ¥¿±·Ð²á¤È¤½¤ÎÂÐºö
11:19

Ä²Æâ´Ä¶­¤Î½ÅÍ×À­¤ÈÄ²Æâ¥Õ¥í¡¼¥é¤ÎÌò³ä
18:29

³¤Áô¤Î¸ú²Ì¤È¹Ã¾õÁ£¤Ø¤Î±Æ¶Á

´ØÏ¢µ­»ö

HISAKO¤µ¤ó¡¢»º¸å¤ÎÌµÍý¤Ï¶ØÊª¡ª¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥À¥é¥À¥é²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×

HISAKO¤µ¤ó¡¢»º¸å¤ÎÌµÍý¤Ï¶ØÊª¡ª¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥À¥é¥À¥é²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×

 ½õ»º»ÕHISAKO¤µ¤ó¡¢¼«Ê¬»þ´Ö¤Îºî¤êÊý¤ò¸ì¤ë¡ÖË»¤·¤¤¤¬³Ú¤·¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×

½õ»º»ÕHISAKO¤µ¤ó¡¢¼«Ê¬»þ´Ö¤Îºî¤êÊý¤ò¸ì¤ë¡ÖË»¤·¤¤¤¬³Ú¤·¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×

 ½õ»º»ÕHISAKO¤µ¤ó¡¢¡ÖÎ¥Æý¿©¡¢´èÄ¥¤é¤ó¤Ç¤¨¤¨¤è¡£Å¬Åö¤Ç¤¨¤¨¤è¡×¤È»ØÆî

½õ»º»ÕHISAKO¤µ¤ó¡¢¡ÖÎ¥Æý¿©¡¢´èÄ¥¤é¤ó¤Ç¤¨¤¨¤è¡£Å¬Åö¤Ç¤¨¤¨¤è¡×¤È»ØÆî
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë_icon

¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 59.00Ëü¿Í 2861 ËÜ¤ÎÆ°²è
¤¬¤ó¤Ð¤é¤ó¤Ç¤¨¤¨¡ª ¥Æ¥­¥È¡¼¤Ç¤¨¤¨¡ªÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤­¤¿·Ð¸³¤È¼«¿È¤Î½Ð»º»Ò°é¤Æ¤«¤éÄË´¶¤¹¤ëÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡£¥­¥ì¥¤¥´¥ÈÈ´¤­ÊýË¡ÏÀ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡Ø¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¤¹¡ª
youtube.com/channel/UCgLt6RS5cHmL6i15sbu2kGw YouTube