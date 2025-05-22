Îß·×½Ð²Ù¿ô120Ëü¸ÄÆÍÇË¤Î¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¥¬¥Á¥ã¡ÙÂè3ÃÆ¤ËÂç¿Íµ¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª
¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ï¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ù¤ò¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¥¢¡¼¥Ä¤è¤ê2025Ç¯5·îÃæ½Ü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¼«ÈÎµ¡¡Ê¥¬¥Á¥ã¥Þ¥·¥ó¡Ë¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£´°ÇäÂ³½Ð¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¥¬¥Á¥ã¡Ù¤ÎÂè3ÃÆ¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¿¤Á¤¬¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ËÂçÊÑ¿È¤À¡£
¡ä¡ä¡äÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿8ÅÀ¡Ë
2023Ç¯4·î¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡Ù¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡£¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯Çä¤¹¤ë¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºßÎß·×½Ð²Ù¿ô120Ëü¸Ä¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£
¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ä¼Á´¶¤ò¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥µ¥¤¥º¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£
Âè1ÃÆ¡¢Âè2ÃÆ¤ÇÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡Ù¤È°ì½ï¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ÎÂç¿Íµ¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¡¢Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤Î¥ì¡¼¥º¥ó¥µ¥ó¥É¡¢Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¥Ñ¥¤¡¢Åìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥Ö¥ê¥å¥ì¥¿¥ë¥È¡¢Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤Î¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¥¯¥Ã¥¡¼¤ÎÁ´5¼ï¡£
Åìµþ¤Ð¤ÊÆà·¿¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¿¤Á¤ò¡¢¥«¥Ð¥ó¤ä¥Ý¡¼¥Á¤ËÉÕ¤±¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¤Ê¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ù¤Ï2025Ç¯5·îÃæ½Ü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¼«ÈÎµ¡¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
º£²ó¤âÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤Ë¡¢³¹Ãæ¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò²ó¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¡ÊC¡Ë1991,GRAPESTONE Co., Ltd.
¡ä¡ä¡äÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿8ÅÀ¡Ë
2023Ç¯4·î¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡Ù¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡£¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯Çä¤¹¤ë¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºßÎß·×½Ð²Ù¿ô120Ëü¸Ä¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£
Âè1ÃÆ¡¢Âè2ÃÆ¤ÇÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡Ù¤È°ì½ï¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ÎÂç¿Íµ¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¡¢Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤Î¥ì¡¼¥º¥ó¥µ¥ó¥É¡¢Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¥Ñ¥¤¡¢Åìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥Ö¥ê¥å¥ì¥¿¥ë¥È¡¢Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤Î¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¥¯¥Ã¥¡¼¤ÎÁ´5¼ï¡£
Åìµþ¤Ð¤ÊÆà·¿¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¿¤Á¤ò¡¢¥«¥Ð¥ó¤ä¥Ý¡¼¥Á¤ËÉÕ¤±¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¤Ê¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ù¤Ï2025Ç¯5·îÃæ½Ü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¼«ÈÎµ¡¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
º£²ó¤âÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤Ë¡¢³¹Ãæ¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò²ó¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¡ÊC¡Ë1991,GRAPESTONE Co., Ltd.